Nihat Kümur: Ben kolay baştan çıkan biri değilim

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Her şey sosyal medya ünlüsü Deniz Dülgeroğlu’nun iki ay önce onu “Herkes kıyafet için link veriyor, ben usta linki vermek istiyorum. Bu kadar saygılı, emeğinin hakkını veren, kibar bir usta hiç görmedim. O yüzden numaranı paylaşacağım. İnanılmaz bir insan, o yüzden ulaşın kendisine” diyerek onu paylaşmasıyla başladı. Sosyal medyada bir anda dikkat çeken ustanın gece gündüz telefonu susmadı.

Elektrik ve dekorasyon işleri yapan Nihat Kümur aslında boksör. Boks için ek işlere gidip masraflarını karşılamaya çalışıyor. “Uygunsuz resim ve video atanlar oluyor. Gece gündüz telefonum susmadı. Beni boya, tamirat için değil, başka iş için arıyorlar” diyor.

Sosyal medyada paylaşıldığınız gün neler oldu?

O gün yüz binlerce takipçisi olan influencer bir hanımın evine gittim. Evinin dekorasyon işi varmış, elektrikçi komşusu beni önermiş. Gittim, gördüm, başladık. Fark ettim ki gelen ustalar hep kandırmış. 3 liralık şeye 10 lira demişler. Tavanını cilaladım. Sonra başka işler sordu; ona hep en uygun olacak halini gösterdim. İş çok güzel çıkınca videoya çekti beni.

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Deniz Dülgeroğlu üstteki paylaşımı yaptıktan sonra olanları “Kadın takipçilerimin ağzı açık kaldı. İşini beğendiğim için paylaştım ama arayıp kendisine ‘yürüyenler’ olmuş. Kaçımız vardiyası bitince antrenmana giden kaslı usta görmeye alışkınız ki? Kazandığını spordagelişmeye harcadığını bizzat biliyorum, dilerim işleri açılır” diye anlatıyor.

Normalde boya işleri mi yapıyorsunuz peki?

Değil abi, normalde asma tavan, elektrik ve dekorasyon. İhtiyaç olduğunda boş kalmak yerine boya ve cilaya da gidiyorum. Aslında profesyonel olarak boks yapıyorum. Yeniyim, sponsorum yok. Bir maç eldiveni alıyorsun 1.200-1.300 lira. Bunu kulüp veya organizasyon karşılamıyor. Bir lisans almak için 300 dolar verdim. Bir de borç alıp yaptırdım. Boks masraflarımı karşılayabilmek için böyle ekstra işlere gidiyorum.

Videonuz yayımlandı, sonra neler oldu?

Olayın hangi boyutunu anlatayım bilemiyorum. Gecenin 3’ünde zırıl zırıl telefonlar başladı. Biri “Deniz Hanım yanında mı” diye soruyor; “Tatlım” diyen ayrı, “Aşkım” diyen ayrı... “Kolların çok iyi. Sen usta olduğuna emin misin? Ek iş olarak eskortluk yapar mısın” diye soruyorlar. Bu tip çok teklifler aldım, reddediyorum. Böyle bir şey ahlaki olarak bana uygun değil. Ama konuşuyor, “Benim derdim senle” diye arayıp “Hayır!” yanıtını alınca para teklif etmeye başlıyorlar.

İş gelmedi mi hiç?

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İş için arayanlar da oldu. Cihangir’de birinin işini yaptım. O da çok sıkıntılıydı. Bana diyor ki “Ayna toz olmuş, aynayı sil, duvarı sil”... “Ne diyorsunuz hanımefendi! Ben temizlikçi miyim” dedim. Arayanların psikolojisi bozuk gibiydi. Bilmiyorum, hiçbiri normal değildi...

‘NORMAL BİRİ ARASA...’

Nasıl yani normal değil?

Mesela “Evimi boyatmak istiyorum, gelip bakar mısınız” dedi. Gittim, ev 10 numara temiz. “Ne istiyorsunuz” dedim. “Komple siyaha boyatmak istiyorum” dedi. Ama uzun uzun bakıyor, kilitleniyor gibi... “Ne kadar istiyorsunuz” diye sordu. “Ben bir hesaplayayım, geleyim” dedim. Çıktım, gidiş o gidiş. Normal biri arasa belki buluşurum, belki ben de beğenirim dediğim kimse olmadı. Hepsinin kafası bozuk. Kolay kolay baştan çıkarılamam ben. İhtiyacım yok. Beni cinsel bir şeyle, çıplak resminle kandıramazsın. Beni duygularınla kandırabilirsin... ‘İnşaatçıdır, abazandır’ diye yazıyorlar.

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Hâlâ telefon geliyor mu?

Arada bir oluyor boş muhabbet. Telefonumun galerisi çıplak resimlerle doldu bir ara. Hiç kendini tanıtmadan uygunsuz resim ve video atanlar oluyor. İş için arayan bir mimar da oldu, onunla fiyatta anlaşamadık. Zaten maçlara hazırlanıyorum. Günde 6 saat antrenman. Uyumaya bile zaman yok. Geç cinsel hayatı, normal sosyal hayatımı yaşayamıyorum. Bir yandan da iş bulmaya çalışıyorum ama iş yok. Sıkıntıdayım.

Boks hayatı nasıl gidiyor?

Geçen ay Ukrayna’da Kiev Boks School organizasyonunda bir maçım oldu. İstanbul’da da bir organizasyon olacak. 2022 Ocak’ta Moskova’da turnuva var. Memleketime gitsem daha iyi yaşarım ancak idealim boks ya da fitness salonu açmak. Hayallerim için İstanbul’dayım.

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‘DEPREMDE 25 AKRABAMIZ ÖLDÜ’

“3 anneden 11 kardeşiz. Babam evleniyor, 2 çocuğu varken hanımı vefat ediyor. Tekrar evleniyor. Bu hanımı da bir çocuğu olduktan sonra kanserden ölüyor. Babam tüccar, 3 çocukla kalınca mecbur bir daha evleniyor. Benim annemden de 4 erkek, 4 kız çocuğu oluyor. Abimle beraber Van Erciş’te bir market işletiyorduk. Van depreminde dükkân yıkıldı, 25 akrabamız öldü. 16 yaşındaydım. Sonra tekrar küçük bir şarküteri açtık ama ömrü uzun sürmedi. Ondan sonra eşyalarımı toplayıp İstanbul’a geldim. Kendi işimi kuruncaya kadar çok sıkıntılı geçti. Ardından elektrik, dekorasyon, asma tavan gibi işler almaya başladım. Bu sırada bir boks salonu keşfettim. Amatörde bir süre dövüştüm. Sonra iyi bir antrenörle tanıştım; onunla çalışırken ilerledim. Profesyonel maç teklifi aldım. Alnımın akıyla o maçtan çıktım. Profesyonel hayatımı işçilikle ya da esnaflıkla değil, iyi bir boksör ya da antrenör olarak devam ettirebilmek en büyük hayalim.”