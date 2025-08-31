Ne yapacaktım ben?

Haberin Devamı

Uluslararası Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Dergisi’nde (International Journal of Mental Health and Addiction) ortaokul ve lise öğrencilerinde sorunlu akıllı telefon kullanımı ve bilişsel başarısızlıkların ağ yapılarının karşılaştırılmasına dair bir makale görünce (unutmadan!) uzmanlara danışayım dedim. Makale 1.439 ergenden elde edilen bulguların teknoloji kullanımının hafıza sorunlarıyla bağlantısına dikkat çekiyordu. Gençlerde unutkanlık neden olur, akıllı telefonların, beslenmenin ve uyku düzeninin bununla nasıl bir bağı var, tehlike sinyalleri ve korunma yolları neler? Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nden nöroloji uzmanı Dr. Ebru Özay anlattı.

Neden unutuyoruz?

◊ Unutkanlık, yaş gruplarına göre farklı nedenlerle ortaya çıkar. 20-40 yaş arasında stres, kaygı, yoğun iş temposu, teknolojinin aşırı kullanımı, uyku problemleri ve depresyon en sık nedenlerdir. 40-65 yaşta menopoz, hormon değişiklikleri, diyabet, hipertansiyon ve bazı ilaçlar unutkanlığa yol açabilir. 65 yaş ve sonrasında alzheimer ve demans riski artar. 85 yaş civarında görülme oranı yüzde 40-50’ye çıkar. Ancak her unutkanlık demans değildir; beyin damar hastalıkları, tümörler, işitme kaybı, sosyal izolasyon ve ileri yaş depresyonu da etkileyebilir.

◊ Alkol-sigara kullanımı, kötü beslenme, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi gibi pek çok etken hafızayı olumsuz etkiler. Günde 6 saatten az uyuyanlarda unutkanlık daha sık görülür.(Dr. Ebru Özay)

Ah, akıllı telefonlar!

◊ Aşırı teknoloji kullanımı, özellikle genç nesilde ciddi unutkanlık sorunlarına yol açabiliyor. Sosyal medya bildirimleri ve ekran maruziyeti beynimizin dikkat süresini kısaltıyor ve bilgiyi derinlemesine işleme yeteneğini zayıflatıyor. (Dr. Ebru Özay)

◊ Kısa videolar izlemek, sosyal medyada uzun süre vakit geçirmek ve sürekli uyarana maruz kalmak dikkat dağınıklığına yol açarak bilgilerin uzun süreli hafızaya geçişini zorlaştırır. Teknoloji bağımlılığı, dopamin salımını arttırırken zamanla dopamin duyarlılığını azaltır; bu da dikkat eksikliği, motivasyon kaybı ve unutkanlığa neden olur.

◊ Ayrıca geç saatlere kadar ekran başında kalmak uyku kalitesini düşürür. Ekranlardan yayılan mavi ışık, melatonin salgısını engelleyerek uyku düzenini bozabilir. (Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer)

Depresyon da etkili

◊ Stres ve kaygı bozuklukları da önemli nedenler arasında... Sürekli endişe ve stres altındaki beyin, kortizol salgılamaya devam ediyor ve bu durum hafıza merkezimiz hipokampusun işlevini olumsuz etkiliyor.

◊Depresyonsa dikkat ve konsantrasyon sorunları nedeniyle bilgilerin hatırlanmasını zorlaştıyor. Psikolojik sorunların tedavisi ve stres yönetimi tekniklerinin öğrenilmesi şikâyetlerinin azalmasında önemli rol oynuyor. (Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer)

Rastgele kullanılmamalı

◊ Vitamin ve takviyeler beyin sağlığı için önemli rol oynar. Örneğin B12 vitamini sinir sisteminin düzgün çalışması için hayati önem taşır ve eksikliğinde ciddi unutkanlık görülebilir.

◊ D vitamini beyin hücrelerinin yenilenmesinde ve korunmasında etkilidir, eksikliği bilişsel fonksiyonları olumsuz etkiler.

◊ Omega-3 beyin hücrelerinin zarını güçlendirir ve sinir iletimini de destekler.

◊ Bu takviyeleri rastgele kullanmak yerine önce kan tahlilleriyle eksiklik durumu tespit edilmeli ve gerekiyorsa da mutlaka doktor gözetiminde alınmalıdır.

◊ Günlük hayatı ciddi şekilde etkilemeye başlayan unutkanlık durumlarında mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. (Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer)

Kaliteli uyku ve beslenme önemli

◊ Unutkanlığı önlemenin en önemli yolu düzenli ve kaliteli uykudur. Günde 7-8 saat uyku, öğrenilen bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlar ve beyindeki amiloid plakların temizlenmesine yardımcı olur. Haftada en az 150 dakika fiziksel egzersiz beyin hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirir. Kitap okumak, bulmaca çözmek, yeni dil öğrenmek, müzik dinlemek de beyin sağlığını destekler. Beslenmede şeker ve fazla karbonhidrattan kaçınıp Akdeniz diyeti, bol yeşillik, balık, ceviz, bitkisel proteinler ve bol su tüketimi önerilir. (Dr. Ebru Özay)

◊ Hobi edinmek gibi zihinsel aktiviteler hafızamızı güçlendirirken, sosyal aktivitelere katılmak da beyin sağlığımızı destekler. Meditasyon ve nefes egzersizleri yapmak da etkili olabilir. (Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer)

Dijital amnezi tehlikesi

Artık en yakınlarımızın telefon numaralarını bile ezberlemiyor, randevularımızı telefonumuza kaydediyor, en basit hesaplamalar için telefonumuzun hesap makinesini kullanıyoruz. Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer “Google gibi arama motorlarına aşırı bağımlılık, beynimizin ‘neden ezberleyeyim ki, nasılsa internette var’ düşüncesiyle tembelleşmesine yol açıyor. Bu durum özellikle genç nesilde ‘dijital amnezi’ denen bir duruma neden oluyor; yani kişiler temel bilgileri bile hatırlamakta zorlanıyor çünkü beyin bu bilgileri kaydetme ihtiyacı duymuyor” diyor.