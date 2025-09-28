‘Ne evcil hayvan ne sokak kedisi, onlar hibrit vatandaşlar’

Haberin Devamı

Malum “Biz futbol ülkesiyiz, voleybol ülkesiyiz” denir ama biz asıl bir kedi ülkesiyiz. En azından yabancılar böyle düşünüyor. İstanbul’a yolu düşen her turistin, her fotoğrafçının gözünde bu şehir kedilerle özdeşleşmiş durumda. Hollandalı fotoğrafçı, tasarımcı ve müzisyen Marcel Heijnen de İstanbul’u kedi şehri olarak görenlerden ve bu düşüncesini bir kitaba dönüştürdü: ‘City Cats of Istanbul’. İstanbulluların kedileriyle kurduğu bağı fotoğrafları aracılığıyla anlatan Heijnen’le yeni kitabını konuşmak üzere çevrimiçi buluştuk.

◊ ‘City Cats of Istanbul’ kitabının fikri nasıl doğdu?

Hong Kong’da ve Çin’de dükkânlarda yaşayan kedilerle ilgili iki fotoğraf kitabım var. O dönem birçok kişi bana “İstanbul’a gitmelisin, orası kedilerle dolu” diyordu. Bu fikri sadece onlardan değil, tam da Hong Kong’daki ilk kitabım üzerine çalışırken izlediğim ‘Kedi’ belgeselinden de edinmiştim.

◊ Fotoğrafları nerelerde çektiniz?

Bir hafta Balat’ta, bir hafta Kadıköy’de, diğer gelişimdeyse zamanımı daha kültürel bir bölge olan Beyoğlu’nda geçirdim. Şehrin her yerini gezdim. Daha çok şehrin sokaklarına kendimi bırakıp spontane kareler yakaladım. Bazı Türk arkadaşlarım elbette öneriler verdi. İstanbul’un kültürel dokusunu fotoğraflarda yansıtmayı amaçladım.

◊ Çektiğiniz karelere bakınca bunu sevdiğiniz anlaşılıyor...

Kesinlikle. Benim için önemli olan yalnızca kedilerin görüntüsü değil, kedilerin kültürle kurduğu ilişki. Sevimli kedi fotoğrafları çekmekten çok şehir portrelerini kediler üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Daha önceki işlerimde de bunu yaptım. Kimi zaman fotoğraflarımdaki kediyi fark etmeniz bile uzun sürebiliyor, bu sevdiğim bir tarz.

◊ Kitabınızda fotoğraf altyazıları yerine haiku kullanmayı tercih etmişsiniz. Neden böyle bir seçim yaptınız ve nedir bu haiku?

Haiku, Japonya’ya özgü çok kısa bir şiir biçimi. Fotoğrafın hissettirdiği şeyi kısa, yoğun bir ifadeyle aktarmaya çalıştım. İnsanlar önce fotoğrafa bakıyor, sonra haiku’yu okuyor ve fotoğrafı yeniden görüyor. Arada yeni bir bağ kuruluyor.

◊ İstanbul’un kedileri için ‘hibrit vatandaşlar’ ifadesini kullanıyorsunuz...

Tam anlamıyla sahipsiz değiller ama bir kişiye ya da aileye de ait değiller. Topluluk tarafından sahipleniliyorlar. Bir köşede herkesin ismini bildiği bir kedi var mesela. İnsanlar onu izliyor, onunla ilgileniyor ama onun sahibi değiller. Ne evcil hayvan ne de sokak kedisi, onlar hibrit vatandaşlar.

◊ Buraya gelmeden önce İstanbulluların kedilerle ilişkisinin bu seviyede olduğunu tahmin ediyor myudunuz?

Sosyal medyada sık sık kedilerin metro istasyonlarında uyuduğunu, meydanlarda rahatça dolaştığını görüyordum. Yine de buraya geldiğimde sayılarının çokluğuna ve insanların kediler için kurduğu küçük evlere, bıraktıkları mama ve su kaplarına biraz şaşırdım. İstanbul kediler için harika bir yer. Gerçekten özgür görünüyorlar, her sokakta kendi alanları var. İnsanlar onlara yemek bırakıyor, su veriyor, evler yapıyor. Kediler şehirle birlikte yaşıyorlar.

◊ Çekimler sırasında şehir sakinlerinin tepkisi nasıldı?

Bazen bir kediyi fotoğraflarken biri yanıma gelip “Onun adı şu, başına bunlar geldi, bunu sever, bunu sevmez” diyordu. İnsanların kedileri sahiplendiklerini, onlarla gurur duyduklarını gördüm. Hong Kong ve Çin’de de benzer deneyimlerim olmuştu. Orada insanlar genellikle fotoğraf çektirmek istemezler ama konu kedi olunca birden yumuşar, fotoğrafa katılırlar. İstanbul’da da benzer bir şekilde kedilere karşı duyulan sevgi hemen fark ediliyor.

◊ Kitabınızın lansmanını Beyoğlu’ndaki Cat Museum Istanbul’da yaptınız. Bazı fotoğraflarınız orada da sergileniyor...

İstanbul’da bir lansman turu yaptım. 8 gün boyunca beş farklı etkinlik düzenledik. En önemlilerinden biri de Cat Museum Istanbul’dakiydi. Kedi Müzesi’nin kurucusu Fatih Dağlı’yla geçen yıl tanıştım, iyi arkadaş olduk. Müze çok yeni, sadece 1,5 yıldır var. Kitap vesilesiyle müzeye yaklaşık 30 fotoğrafımı ve birkaç çizimimi verdim. Bunlar 20 Ekim’e kadar orada sergilenecek.

‘ŞEHRİN HER YERİNE YAYILMIŞ DURUMDALAR’

◊ Hong Kong ve Çin’deki kedilerle İstanbul’dakiler arasındaki farklar neler?

İstanbul’da her köşe başında karşınıza çıkıyorlar. Hong Kong ve Çin’de asla bu kadar görünür değiller. Hong Kong’da kediler genelde dükkânların içinde yaşıyor. Çayevlerinde, küçük marketlerde ya da eski apartmanların girişinde görürsünüz onları. Ama İstanbul farklı, burada sokaklar onların evi. Restoranların önünde, camilerin avlusunda, parklarda... Şehrin her yerine yayılmış durumdalar.

◊ Sizin kaç kediniz var?

10 yaşındayken ailem ilk kedimizi aldı. O günden beri kedisiz bir hayatım olmadı. 20 yaşımda ailemin yanından ayrıldım ama hep kedilerim oldu. Şu an üç kedim var. Her zaman kedi insanıydım.