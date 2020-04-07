Nasıl yardım edebiliriz?

Hangi ihtiyaç için hangi numara aranmalı?

Yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 112, 155 veya 156 numaralarını aramaları halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere yönlendiriliyor.

Resmi yardım faaliyetleri hangi kanallardan yürütülüyor?

Kızılay, karantina yurtlarındaki yaklaşık 20 bin kişiye üç öğün yemek veriyor. 150 bin aileye gıda paketi, 100 bin aileye hijyen setleri ulaştırmayı hedefleyen kurum, Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç halinde kullanacağı sahra hastaneleri için de çadır üretiyor. 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütün iller ve ilçeler bünyesinde birer ‘Sosyal Destek Grubu’ kuruldu.

Siz ne yapabilirsiniz?

Bağlı bulunduğunuz mahallenin muhtarlığına başvurarak yardım faaliyetlerine katılmanız mümkün. ‘Korona’ yazıp, 8119’a kısa mesaj yollayarak ya da belirlenen hesaplara para göndererek de bağışta bulunabilirsiniz. Her bir kısa mesajla, 10 liralık yardım yapmış oluyorsunuz.