‘Nasıl engelli oldunuz?’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Osmanlı tapusu Maraş’taki davaya müdahil olduOsmanlı tapusu Maraş’taki davaya müdahil oldu#Kapalı Maraş
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
Yenilgi sonrası Emre Belözoğlu, Pereira ve Ozan Tufan sözleri Suç Ali Koçun...Yenilgi sonrası Emre Belözoğlu, Pereira ve Ozan Tufan sözleri! 'Suç Ali Koç'un...'#Fenerbahçe - Başakşehir
Lucca’ya gece yarısı kurşunuLucca’ya gece yarısı kurşunu#Lucca
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çirkin paylaşımlar için harekete geçildi: Soruşturma başlatıldıÇirkin paylaşımlar için harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Bitcoin (BTC)
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyinKraliçe Elizabeth varisini açıkladı! 'Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin'#Kraliçe Elizabeth
Tüm dünya mucize beklerken... 5 gün sonra acı haber geldiTüm dünya mucize beklerken... 5 gün sonra acı haber geldi!#Rayan
Büyükelçiliğin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalıBüyükelçiliğin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı#Tayland
Sevgililer Günü’nün en romantik adresleri | 10 ŞEHİR 10 ÖNERİSevgililer Günü’nün en romantik adresleri | 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Sevgililer Günü
Turan Özdemirsiz gala... Son filmini göremediTuran Özdemir'siz gala... Son filmini göremedi#Turan Özdemir
Gökçeada’da İncil’den dualar okuyan Sayın Bakan, size çok masum iki sorum varGökçeada’da İncil’den dualar okuyan Sayın Bakan, size çok masum iki sorum var#Andreas Katsaniotis
Cardi B Türkiye’de olsa Muhteşem Yüzyılda ölen karakterler için helva da dağıtırdıCardi B Türkiye’de olsa Muhteşem Yüzyıl'da ölen karakterler için helva da dağıtırdı#Rihanna
Tarkan özel hemşire tutmuşTarkan özel hemşire tutmuş#Tarkan
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

‘Nasıl engelli oldunuz?’

#Engelli#Kör#Rapor
‘Nasıl engelli oldunuz’

Benimle tanışanların en çok merak ettiği soru bu! Çok kez cevapladım, yine cevaplarım. Üstelik bunu anlatması kolay ama kör olduğumu ispatlamak zor; onu da anlatayım…

Haberin Devamı

Nasıl engelli olduğum, bana en sık sorulan soru... Hikâye kısaca şöyle; halk arasında ‘tavukkarası’ denen bir hastalığım vardı. Az görerek doğmuşum, tam bir görüş nasıldır bilmiyorum. Bundan dolayı renkleri de bilmiyorum. Dünya sadece siyah ve beyaz, arada kalanlar da grinin tonlarıydı bana göre. Sonra var olan görüşü de kaybedip görme sayfasını kapattım. Bunu anlatmak kolay fakat ispatlaması çok zor bir durum...

İlk kez görmediğimi kanıtlamam istendiğinde bir hastaneye başvurdum. İlk cevap “15 gün sonra gel, heyete gireceksin” oldu.
15 gün sonra gidip ‘muhteşem’ bir kalabalıkla karşılaştım. Çok az görüşümle ve kim, ne yapıyor anlamadan en az 5 doktora muayene olmam gerektiğini öğrendim. İlk girdiğim sıra KBB çıktı, “Duymamla ilgili sorunum yok” dedim ve doktor hemen kaşesini bastı, çıktım. En son göz doktoruna ulaşabildim ama gün bitti, maalesef muayene olamadım. Üç gün daha gittim aynı göz doktoruna ve en sonunda karşısına çıktığımda refakatçimle gelmemi istedi.

Haberin Devamı

DÖRT AYRI RAPORUM VAR!

Yıllar geçti hâlâ anlamadım neden 30 yaşında adamı annesiyle çağırdı? Sonrası yılan hikâyesi gibi... İki gün annemle bekledik, sonra başka hastaneye teste gidildi, geri dönüldü, testin çıkması beklendi, heyetin toplanması beklendi de beklendi... Yani sonuçta uzun bir mücadele sonrası alabildik kör olduğumuzu ispatlayan belgeyi...

Şimdi tekrar bir rapora ihtiyacım var. Bir önceki raporda ‘sürekli’ yazıyor olmasına rağmen bir kurumun kabul ettiği raporu, bazen başka bir kurum kabul etmiyor. Böyle böyle edindiğim dört ayrı raporum var. Değişik tarihlerde ve hastanelerde dört kere ispatladım bakalım, beşincisinde nasıl bir macera beni bekliyor!

Yani kör olmak kolay da hakikaten bazen bunu belgelemek ve bunu defalarca yapmak biraz üzücü ve yorucu oluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Engelli#Kör#Rapor

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs