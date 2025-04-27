Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı 35 yaşında... “Burada kadınlara ‘yardım’ edilmez, kadınlarla dayanışma kurulur”

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Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadınların güçlenmesini esas alan sosyal çalışmaları, kadın örgütleriyle kurduğu işbirlikleri ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasına dair çabalarıyla 1990’dan beri Türkiye’de kadın hareketinin taşıyıcı kurumlarından biri. Peki, bu 35 yıllık süreçte hangi dönemeçlerden geçti? Bu soruyu vakfın yöneticilerine yönelttik. Mor Çatı hiyerarşik bir örgütlenme yerine dayanışmayı esas aldığı için yöneticileri de sorularımıza vakıf olarak ortak yanıt verdiler.

Anlatılanlar bizi önce 1980’li yılların sessizliğine götürdü. O yıllarda erkek şiddetinden söz etmek dahi neredeyse mümkün değilken feministler sokaklara çıkarak bu sessizliği bozdu. Mor Çatı’nın 1990’da kuruluşu bu iradenin ürünüydü: Erkek şiddetine karşı mücadeleyi örgütlü ve kadın dayanışmasına dayalı bir yapıya kavuşturmak. Aradan geçen yıllar boyunca vakıf, yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve cinsel şiddetin görünür kılınması için de çabaladı.

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Mor Çatı’nın hikâyesi, sadece kurumun değil, aynı zamanda Türkiye’de kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadelenin de nasıl evrildiğini gösteriyor. Vakfın ilk yıllarında karşılaşılan sorunlar, anlatılanlara göre büyük ölçüde ‘mahrem alan’a hapsedilmiş bir şiddeti görünür kılma çabasıydı. Feministlerse bu anlayışı tersine çevirdi; “Kişisel olan politiktir” diyerek, erkek şiddetinin bireysel değil, yapısal olduğunun altını çizdiler.

Mor Çatı yöneticilerinin aktardığına göre; bugün gelinen noktada, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet türleri de daha fazla görünürlük kazanmış durumda. Psikolojik şiddetin tanınması hâlâ zor; cinsel şiddetteyse fail yerine mağdurun sorgulanması devam ediyor, suç toplumsal ve yasal düzeyde karşılık bulmuş değil. Yine de özellikle genç kadınların, maruz kaldıkları şiddeti tanımlayabildikleri ve kendi yaşamlarını dönüştürme yönünde cesaretle adım attıkları bir dönemdeyiz.

GÜVENLİ ALAN AÇMA

Mor Çatı’nın kuruluşundan bu yana değişmeyen ilkeyse feminist yöntemlerin esas alınması olmuş. Artık kadınlar Mor Çatı’ya yaşadıkları şiddeti paylaşmak, anlamlandırmak, bazen de şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ya da diğer destekler hakkında bilgi edinmek için başvuruyor. Vakıf bir noktanın altını ısrarla çiziyor: “Mor Çatı’da kadınlara ‘yardım’ edilmez, kadınlar kurtarılmaz, kadınlarla dayanışma kurulur. Şiddete maruz kalan kadınlar yardıma değil dayanışmaya, kurtarılmaya değil güçlenmeye ihtiyaç duyarlar. Verilen desteklerle kadınların erkeklerin şiddetiyle baş edebilmesi ve kendi kararlarını uygulayabilmesi hedeflenir.”

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Bu yaklaşım doğrultusunda Mor Çatı, kadınların güçlenmesini engelleyen yapısal sorunlara karşı da mücadele yürütüyor. Sosyal çalışmanın merkezine kadınların deneyimlerini ve kararlarını koyan bu yöntem, destek sürecinde bir yol gösterme değil, güvenli bir alan açma anlayışına dayanıyor. Bu sayede kadınlar hem şiddetin etkilerini azaltma hem de kendi hayatlarına dair kararları alma gücünü yeniden kazanma imkânı buluyor.

Mor Çatı yöneticilerine göre, Türkiye’de erkek şiddetiyle mücadelenin dönüm noktalarından biri 1985’te Çankırı Aile Mahkemesi’nde verilen kararla yaşandı. Çankırı’da bir kadın, kendine şiddet uygulayan eşine boşanma davası açtı. Mahkeme başkanı talebi reddetti. Gerekçesinde kadının hamile olduğunu ve bölgenin örf ve âdetlerinde ‘karının sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmamak gerekir’ anlayışı olduğunu belirtti. Bu erkek egemen yargı dili, kadın hareketinin kitlesel biçimde ayağa kalkmasına neden oldu. Kadınlar adliyelere gidip telgraflar çekti, itiraz dilekçeleri sundu ve davanın tarafı olduklarını ilan etti. Bu süreç Yoğurtçu Parkı’ndaki Dayağa Karşı Yürüyüş’le ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 1990’daki kuruluşuyla kurumsallaştı. Bu dönemlerde ‘Bağır Herkes Duysun Erkek Şiddeti Son Bulsun’ ve ‘Mor İğne Cinsel Tacize Karşı Kampanya’ gibi çalışmaları örgütledi.

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Vakıf geçmişten bugüne verilen mücadelenin etkilerini şöyle özetliyor: “Mor Çatı ve Türkiye’de feminist hareketin kadına yönelik şiddetle mücadelesi hep iç içe geçmiştir diyebiliriz. Kuruluşundan bugüne Mor Çatı’nın içinde olduğu feminist mücadele sayesinde birçok yasa değişti, kadınların aleyhine olacak düzenlemelere direnç gösterildi.”

Mor Çatı’nın hedefi belli, yol haritası net: “Kadınların eşit haklarına göz dikilse ve feminizm itibarsızlaştırılmaya çalışılsa da bizler bu mücadeleyi sahipleniyor; güçlü ve umutlu hissediyoruz. Dünyayı cinsiyet ayrımcılığının olmayacağı bir biçimde değiştirme hayalimiz var.”

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HER GÜN ORTALAMA 15 KADIN BAŞVURUYOR

1990’dan bu yana Mor Çatı’nın dayanışma merkezi ve sığınağından destek alan kadın ve çocuk sayısı 50 bini aştı. Her gün ortalama 15 kadın, telefon, e-posta veya yüz yüze görüşme yoluyla Mor Çatı’ya başvuruyor. Başvurulardaki artış zamanla değişkenlik gösteriyor. Vakıf bu durumu şöyle açıklıyor:

“Yıllar içinde kaynaklara bağlı olarak başvuru alma kapasitemiz de değişiyor. Mor Çatı’nın özellikle şiddetle mücadelede destek mekanizmalarının tıkandığı, kadınların hak ihlallerine maruz kalıp kamusal desteklere ulaşamadığı hallerde daha sık arandığını söylemek mümkün.”

1.000’İN ÜZERİNDE SIĞINAK DESTEĞİ

Mor Çatı bugüne kadar üç sığınak çalışması yürüttü ve toplamda 1.000’in üzerinde kadın ve çocuğa sığınak desteği sağladı. Sayılar yıllara göre değişiklik gösterse de sığınak ihtiyacı her yıl bir öncekinden fazla: “Kadınların şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasıyla ilgili hukuki mekanizmalardaki kötü uygulamalar, ekonomik ve sosyal desteklerin yetersizliği gibi nedenlerle sığınaklara günden güne daha fazla ihtiyaç duyduklarını söylemek mümkün.”

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KİM BU GÖNÜLLÜLER?

Mor Çatı kadından kadına dayanışmayı esas alan bir yapı olarak yoluna devam ediyor. Bu nedenle gönüllülük, vakfın en temel bileşenlerinden biri: “Mor Çatı 35 senede buraya yolu düşen kadınların gönüllülüğü ve emeğiyle var oldu. Yalnızca belirli uzmanlıklar üzerinden mesleki destek vermek değil, kadınlarla dayanışmak ve feminist mücadelenin bir parçası olmak için kurduğumuz bir gönüllülük çerçevemiz var.”

Mor Çatı iletişim: (0212) 292 52 32