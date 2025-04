Mola vermiyor, enerjisi hiç bitmiyor

Haberin Devamı

Yaklaşık 26 sene önce Stanley Kubrick’in ‘Gözü Tamamen Kapalı’ (Eyes Wide Shut) filminde Tom Cruise’la başrolü paylaştığında Hollywood’un en sıradışı kadın oyuncularından biri olacağının sinyallerini vermişti. Kızıl saçları, porselen teni, masmavi gözleri ve seksi gülüşüyle Nicole Kidman’ı fark etmemek mümkün değildi. Bugün 57 yaşında ve dur durak bilmeden çalışıyor, cazibesinden hiçbir şey kaybetmiyor ve canlandırdığı karakterler de her zaman biraz tuhaf, biraz uçuk ve çekici bir şeyler sunuyor. Ayrıca bugünlerde nereye baksak onu görüyoruz.

Pek çok proje daha var

Aktris sadece geçen sene üç filmde ve üç TV dizisinde rol aldı. Bunların içinde en çok dikkat çeken yapım ‘Babygirl’ filmiydi. Kidman güçlü ve saygın bir profile sahip Romy isimli CEO’yu canlandırıyordu. Mutlu bir ailesi olmasına rağmen kendinden yaşça epey küçük Samuel’le yasak aşk yaşıyordu. Performansıyla Venedik’te En İyi Kadın Oyuncu ödülünü de aldı.

Haberin Devamı

Kidman ‘Babygirl’le aslında orta yaştaki kadınların cinselliğine ve genç sevgilileriyle ilişkilerine dair hikâyelerle dolu bir yılın son halkasını tamamladı. TIME dergisinin film eleştirmeni Stephanie Zacharek’in de dediği gibi galiba Kidman gerçekten ‘Umurumda değil’ çağını yaşıyor, cesur adımlar atıyor, duygularını göstermekten çekinmiyor ve aslında bu tavır ona çok yakışıyor.

Yıl 2025 ve Kidman mola vermiyor. Şimdi de ‘Holland’ adlı bir gerilim filmiyle karşımızda.

2004 yapımı ‘Stepford Kadınları’ndaki (The Stepford Wives) ürkütücü ve kırılgan karakterine benzeyen bir rolde karşımıza çıkıyor. Filmi, sinema eleştirmenleri pek beğenmese de Kidman’ı yeniden bir gerilimde izlemek güzel.

Ayrıca Kidman’ın yapım aşamasında birçok projesi var. 1998’de Sandra Bullock ve Nicole Kidman’ı bir araya getiren ‘Aşkın Büyüsü’ (Practical Magic) filminin ikincisi çekiliyor. Büyük beğeni toplayan ‘Büyük Küçük Yalanlar’ (Big Little Lies) dizisinin 3’üncü sezonu geliyor. Jamie Lee Curtis ve Kidman’ı yan yana getiren polisiye ‘Scarpetta’ şimdiden çok konuşuluyor. Rufi Thorpe’un kitabından uyarlanan ‘Margo’s Got Money Troubles’ dizisi de yolda.

Haberin Devamı

Kidman’ın çok çalışmasının popüler kalma çabasıyla ilgisi yok gibi görünüyor. Elindeki gücün çevresindeki insanlara da fayda sağladığının farkında. Variety dergisine verdiği söyleşide şöyle diyor: “Benim için ‘Tamam artık’ demek çok zor çünkü başkalarıyla ilgilenmek benim için çok önemli. İnsanlar için daha fazla iş yaratabilirim diye düşünüyorum. Tutkum var. Sadece vücuduma dikkat etmem gerekiyor. Keşke süper güçlerim olsaydı çünkü her yerde olmak isterdim.”

Kadınlardan bir çember

Oyuncunun kariyerinde bir başka misyonu daha var; hemcinslerini desteklemek ve kendine kadınlardan oluşan bir çember yaratmak. TIME’ın haberine göre Hollywood’daki birçok oyuncu #MeToo (kadınların seslerini duyurmalarını sağlayan hareket) döneminde kadın film yapımcıları için fırsatların azlığına dikkat çekmişti. Ama çok azı yeni yetenekleri ve kadınları destekledi. Kidman ise 2017’de, her 18 ayda, bir kadın yönetmenle çalışma sözü vermişti. Son 8 yılda sinema ve televizyonda 19 kadın yönetmenle yapımcı ve oyuncu olarak işbirliği yaparak bu sözünü fazlasıyla yerine getirdi.

Haberin Devamı

Nicole Kidman #MeToo hareketine, başrolünü Margot Robbie ve Charlize Theron ile paylaştığı ‘Skandal’ (Bombshell, 2019) filmiyle de destek oldu. Jay Roach’un yönettiği filmde Fox News’un CEO’su Roger Ailes’ın uzun yıllar kadın çalışanlarına uyguladığı cinsel tacizleri ifşa etmek için yola çıkan kadınların hikâyesi anlatılıyordu.

Babygirl, 2024

Genç oyunculara destek

Birlikte çalıştığı genç oyunculara sihirli değnekle dokunduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin ‘Babygirl’de başrolü paylaştığı Harris Dickinson şu anda Hollywood’un en popüler isimlerinden biri. Hatta birkaç gün önce Dickinson’ın 2028’de vizyona girmesi beklenen, efsanevi müzik grubu Beatles’ı anlatan filmlerde (her bir üyenin gözünden 4 ayrı film planlanıyor) John Lennon’ı canlandıracağı duyuruldu. Harris Dickinson’ın hayatında ‘Babygirl’ isimli bir sayfa olmasaydı kariyerinde böyle bir sıçrama olur muydu, yorumu size bırakıyoruz. Bu arada grubun diğer üyeleri; Paul McCartney’yi Paul Mescal,

George Harrison’ı Joseph Quinn ve Ringo Starr’ı da Barry Keoghan oynayacak.

Haberin Devamı

Nicole Kidman ve Tom Cruise,1999 yapımı ‘Gözleri Tamamen Kapalı’ (Eyes Wide Shut) filminde birlikte rol almıştı.

Ayrılıkları herkesi şaşırtmıştı

Kidman’ın en sansasyonel ilişkisi onu aslında bir anlamda şöhrete de taşıyan Tom Cruise’la olan evliliğiydi. İkili ‘Yıldırım Günleri’ (Days of Thunder, 1990) setinde tanıştıktan sonra nikâh masasına oturdu. Kidman 25 yaşındayken önce Isabella Jane’i, 3 yıl sonra da oğulları Connor’ı evlat edindiler. 11 yıl evli kaldılar. Tom Cruise, 2001’de aralarındaki farklılıkları gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Bu Kidman için bir şok oldu. Aslında herkes çok şaşırmıştı. Birçok haber kaynağı bu ayrılığın Cruise’un Scientology Kilisesi’yle olan bağından kaynaklandığını iddia etti. Kidman 2003’te rock müzik yıldızı Lenny Kravitz ile kısa bir süre nişanlı kaldı. 2006’da country yıldızı Keith Urban ile evlendi, hâlâ birlikteler. Sunday Rose ve Faith Margaret adlı iki kızları var.

Haberin Devamı

Nicole Kidman, ‘Saatler’(The Hours), 2002

Ödüllere doymadı

Honolulu, Hawaii’de doğan, Avustralyalı-Amerikalı Nicole Kidman 16 yaşından beri kamera önünde. Salı günü hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer’ın Batman’i canlandırdığı ‘Batman Daima’ (Batman Forever, 1995), dram türündeki ‘Bir Kadının Portresi’ (The Portrait of a Lady, 1996), efsanevi yönetmen Stanley Kubrick’in son filmi ‘Gözleri Tamamen Kapalı’ (Eyes Wide Shut, 1999), gösterişli bir müzikal olan ‘Kırmızı Değirmen’ (Moulin Rouge!, 2001), sürpriz sonlu korku filmi ‘Diğerleri’ (The Others, 2001), Lars von Trier’nin sarsıcı yapımı Dogville, 2003 savaş zamanı aşk konseptli ‘Soğuk Dağ’ (Cold Mountain, 2003), Hugh Jackman ve Kidman’ın memleketlerine saygı duruşu niteliğindeki ‘Avustralya’ (Australia, 2008) filmlerinden birkaçı. Kidman bir Oscar, iki Emmy, bir BAFTA ve altı Altın Küre olmak üzere birçok ödül aldı. Beş Oscar adaylığı oldu ama heykelciği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı ‘Saatler’ ile aldı (The Hours, 2002). Bu filmde Kidman, feminist yazar Virginia Woolf’u canlandırıyordu.