Modaya iz bırakanlar

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Moda dünyasına yönelik 2021’e dair yapılan öngörüler, evlere kapandığımız 2020’ye göre daha hareketli bir yıl geçireceğimizi gösteriyordu aslında. Ama beklenenin çok ötesinde ses getirdi bu yıl moda dünyası... Metaverse evrenine adapte olan markalar, daha çok tasarımcının tüketicilerin hassasiyetlerini görüp sürdürülebilir modaya yönelmesi, bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Met Gala derken gayet hareketli ve renkli bir yıl geçirdik. Moda arama motoru The Lyst’in hazırladığı rapordan yola çıktık, yılın en dikkat çeken moda olaylarını derledik...

EN ÇOK ARZULANAN PARÇALAR

İnternet aramalarına göre, yılın en çok arzulanan moda ürünü Levi’s’ın bol, klasik denim pantolonu oldu. Geçen bir senede eşofmanlar yerini tekrar denim pantolonlara bıraktı. Bol paçalı ve rahat denim’ler Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Justin ve Hailey Bieber çifti gibi stil ikonlarının da favorileri arasındaydı. Yılın çok sevilen diğer bir parçasıysa Bottega Veneta’nın ‘Mini Jodie’ çantası oldu. Hem Türkiye’de hem de dünyada birçok ünlünün elinde özellikle yeşil rengini gördük. Listenin üçüncü sırasında sürpriz bir ürün yer aldı. Birkenstock Boston Clog terlikler yılın en çok arzulanan ayakkabısı oldu.

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Bottega Veneta’nın ‘Mini Jodie’ modeli

MET GALA’NIN DÖNÜŞÜ

Yılın en büyük moda olaylarından biri olan Met Gala, bir yıllık aradan sonra, geçen eylülde fiziksel olarak gerçekleşti. Her sene farklı bir konsept eşliğinde Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlenen etkinliğin bu seneki teması ‘Amerika: Bir Moda Sözlüğü’ oldu. Geceye Rihanna ve A$AP Rocky çifti kıyafetleriyle damga vurdu.

Rihanna ve A$AP Rocky

AH, SANAL DÜNYA...

2021’in çok konuşulan yeni kavramları, NFT ve metaverse moda dünyasının da odağındaydı. Sanal koleksiyonlar ve metaverse defileler dikkat çekti. Örneğin Balenciaga, bilgisayar oyunu Fortnite işbirliğiyle sanal kıyafetler tasarlayarak görülmemiş bir işe imza attı. Dünyanın ilk metaverse defilesini de geçen mayısta Collina Strada markası gerçekleştirdi.

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Balenciaga’nın Fortnite için tasarladığı sanal sweatshirt.

MUTLU OLMAK İÇİN GİYİNDİK

Hayatımıza ‘dopamine dressing’ isimli yeni bir kavram girdi. İyi hissetmek ve mutlu olmak için giyinmek olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu tarz, eşofmanlar ve ev kıyafetleriyle geçen 2020’nin ardından cıvıl cıvıl görünme isteğiyle doğru orantılı olarak yükselişteydi. Özellikle geçen yaz yeşil, pembe, turuncu gibi canlı renklerle mutluluk verici desenler öne çıktı.

NEDİR BU Y2K MODASI?

2021’de sıklıkla karşımıza çıkan Y2K modasının ne olduğuna anlam veremediyseniz, Bella Hadid ve Dua Lipa gibi isimlerin stillerine bakmanız yeterli. Aslında 2000’lerin başlarında popüler olan ve günümüz gözüyle biraz da demode görünen, düşük beller, büyük kemerler, baskılı crop tişörtler ve boncuklu kolyelerle yaratılan görünümü ifade eden Y2K, bu yıl milenyum gençlerinin radarındaydı.

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HİBRİT KIYAFETLER

2021’de evden çalışma düzeninin yerini yavaş yavaş hibrit modellere bırakması, iş kıyafetlerindeki seçimlere de yansıdı. Yarı spor, yarı resmi kombinler yapıldı; takım elbiselerin altına spor ayakkabılar, kumaş pantolonlarla eşleştirilen sweatshirt’ler popülerleşti.

BİLİNÇLİ TÜKETİM

Sürdürülebilir moda yalnızca markaların gündeminde değildi. Ünlü isimler de bilinçli, doğa ve insan dostu tercihler yaparak bu konuya dikkat çekmeye çalıştı. Örneğin Joaquin Phoenix iki farklı kırmızı halıda aynı Stella McCartney smokini giydi. Jane Fonda 1996’da bir davet için tercih ettiği takımı, Altın Küre Ödülleri’nde yeniden giydi ve tüketimi azaltmamız gerektiğini vurguladı.

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VİRGİL’İN VEDASI

Moda dünyasında 2021’in en üzücü olaylarından biri kuşkusuz Virgil Abloh’un ölümüydü. Yılın son ayında Louis Vuitton’un baştasarımcısı ve Off-White markasının kurucusu Virgil Abloh kalp kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Virgil’in hazırladığı son koleksiyonsa ‘Virgil was here’ ismiyle Miami’de sergilendi.