‘Milli takımımıza klip çekme şansı sürreel bir his’

Ailesinde ‘doktor olmamayı’ seçen ilk kişi... Hürriyet Pazar ekinin yazarı, dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’ün yeğeni Ecem Lawton genç ve başarılı bir yönetmen. Popüler isimlerin şarkılarına çektiği klipler ve sosyal medyada paylaştığı videolarla adından sıkça söz ettiriyor. New York, Los Angeles ve İstanbul arasında geçen eğlenceli hayatı ve bitmek bilmeyen enerjisinin yanı sıra videolarında verdiği lezzetli yemek tarifleriyle de binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Şimdi UEFA EURO 2020’de mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı’na çektiği video klip için yönetmen koltuğuna oturuyor.

Kamerayla tanışmanız nasıl oldu?

Kamera ve montajın gerçek hayatı ne kadar sihirli hale getirebildiğini çocuk yaşta keşfettim. Hafta sonları kuzenlerim ve ablamla birlikte objeleri insanlara, pelüş oyuncakları köpeğimize çevirdiğimiz filmler çekerdik. Lisedeyken, cerrah anne ve babamın ameliyat videolarını çekip montajlarken insanın iç dünyasının bedenle olan ilişkisi beni çok etkiledi.

Ne eğitimi aldınız?

New York’taki Columbia Üniversitesi’nde, film-medya ve psikoloji çift anadalı yaptım ve bunların üzerine ‘business’ sertifikası aldım. Mezuniyet sonrası bir yıl Los Angeles’ta setlerde çalıştıktan sonra Londra’daki Sotheby’s Institute of Art’ın ‘contemporary art’ yüksek lisans programı benim için ideal bir adım oldu.

Dr. Mehmet Öz’ün yeğenisiniz. ABD’de onun gibi başarılı ve ünlü olmak gibi bir hedefiniz var mı?

Mehmet Amcam sadece kariyeriyle değil, ailesine verdiği değer, insanlığa kattıkları ve vizyonuyla da çocukluğumdan beri bize muhteşem bir rol modeli olmuştur. Evlerimiz birbirine 20 dakika mesafede olduğu için aile yemeklerinde buluşuyoruz. 12 yaşımda ABD’ye ilk geldiğimde onlarda geçirdiğimiz bir ay benim için dönüm noktası olmuştu. Halı kaplı yerlerde daha önce görmediğim boyutta bir kutu dondurma bitirdikten sonra “İşte hayat bu!” dediğimi hatırlıyorum. O ziyaretimde eve çok geç, yorgun argın gelip biz çocuklarla saatlerce yakar top oynamasını asla unutmam. Amcamı her gördüğümde bana “5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun” gibi sorular sorar, her konuşmamız hayat dersi, nasihat ve strateji dolu geçer.

Kerimcan Durmaz’ın ‘Peşinde’ klibinden...

Kerimcan Durmaz’ın ‘Peşimde’ şarkısına klip çekme fikri nasıl ortaya çıktı? Kliple ilgili nasıl tepkiler aldınız?

Yönetmenlik koltuğuna ilk oturduğum, aynı zamanda yapımcılık ve editörlük yaptığım ilk proje bu klipti. Hayatımda bir dönüm noktasıydı. Şarkıyı duyar duymaz içime bir hayat enerjisi doldu, gülmeye ve dans etmeye başladım. Kerimcan da ben de inanılmaz pozitif, evrenin gücüne, iyi kalbin kapılar açacağına, her şeyin yolunda gideceğine hep inanan insanlarız. Birlikteliğimiz iki aynı tip insanın patlattığı bir sinerjiye dönüştü. Aldığımız tepkiler tam da beklediğimiz gibi oldu, Türkiye sallandı! Pandemide canı sıkılan, umutsuzluğa kapılan Türk gençleri yüzbinlerce #pesimdechallenge TikTok dans videosu çekti.

‘Peşimde’ klibinin sahne arkasından...

En son Zeynep Bastık’ın müzik videolarında da imzanızı gördük...

Zeynep’le Instagram üzerinden tanışıyorduk. İlk albümü ‘ZeynoDisco’nun yapımı tamamlandığında bana ulaştı. İki şarkısına çekilecek klipleri yönetmemi istedi. Üç bavul klip kostümleri, dört dansçı ve asistan koreograf Alekz Samone ile İstanbul’a geldik. Bir haftada iki klibi de çektik.

MİLLİ TAKIM KAMPINA BASKIN YAPTIM

- UEFA EURO 2020’de mücadele edecek Türkiye Milli Futbol Takımımızın kampanya çekiminin yönetmenliğini yapmak için Türkiye’ye geldim. Mustafa Sandal’ın yazdığı ‘Bizim Çocuklar’ şarkısını görsele dökmek, ülkemi dünyada en iyi şekilde temsil edebilmek için çok heyecanlı ve gururluyum! Birkaç gün içinde Mustafa Sandal’la çektiğim üç reklam filmi yayımlanıyor.

Mustafa Sandal’ın milli takım için yazdığı ‘Bizim Çocuklar’ şarkısının çekimini yapmak üzere Türkiye’ye gelen Lawton, Antalya’da, kampta...

- Dört yıl boyunca Columbia Üniversitesi’nin spor takımının kliplerini çekmiştim. Onlarca sporcuya senkronize danslar yaptırmış, şarkılar söyletmiştim. Yıllar sonra milli takımımıza klip çekebilme şansı çok sürreel bir his. Şu an Antalya’da milli takım kampına çekim baskını yapmış durumdayım. Seyirde kalın!

- Yaz sonu, New York’ta yaşayan trans kadınlarla ilgili ‘Dream’ adındaki HBO belgeselinin yönetmenliğini üstleneceğim.

TİKTOK’TA GÖBEK ATARAK EKMEK PİŞİRDİM

Instagram hesabınız çok renkli ve popüler. İyi bir Reels veya TikTok videosu çekmek için nelere dikkat etmeli?

Müzik, montaj ve özgün içerik! Reels’larımda şarkılara ağız senkronizasyonu yapmayı çok seviyorum. O yüzden zamanlama, müziğin doğru anında sahneye başlayıp bitirmek çok önemli. Yemek yapmayı çok sevdiğim ve pandeminin ilk aylarında çılgın, yeni tarifler deneyerek mutlu olduğum için, 50 bölümlük ‘Instagram canlı yemek yapma’ yayını çektim. O sırada TikTok videoları çıkış yapıyordu, ben de 1.5 saatte hazırladığım çiçek ekmeğini, 15 saniyelik bir TikTok’ta göbek atarak yaptım. Çok tuttu. Bence Reels ve Tiktok’un sihri, mükemmellyet aramayıp samimi çekim yapmak.

Lawton’ın ekmek yapma videosundan bir kare...

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