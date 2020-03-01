Metroda düzenlediği bilgi yarışmasıyla fenomen olan Berk Keklik: Görenler ‘Yine yapacak mısın?’ diye soruyor

* Metroda bilgi yarışması düzenlemek nereden aklınıza geldi?

‘İnsanlara soru sorup onları rahatsız etmeden cevaplamaya nasıl iterim’ üzerine epey düşündüm. Birden böyle bir video çekmek aklıma geldi. İki durak arasındaki kısa sürede insanları cevaplamaya yönlendirebilir, heyecanlandırabilirim dedim.

* Kaç kere çekim yaptınız? Nasıl tepkiler aldınız?

Defalarca çektim. Birkaç denememde kimse cevap vermedi. Tuhaf bakanlar da oldu tabii ama tersleyen olmadı. Bizim insanımız yurtdışındaki gibi sosyal medya etkileşimine çok alışkın değil. Oradaki halka açık videoları izlediğinizde insanların etkileşim için bir şeyler yaptığını fark ediyorsunuz. Bizde durum başka. Bir mahcubiyet var. O kırıldığında insanların tepkileri çok daha tatlı ve komik oluyor. Ben de o anları yakalamak istiyordum, metro bu yüzden doğru adres oldu.

Kimseyi rahatsız etmek istemem

* ‘Kurtlar Vadisi’ sorusuna gelen cevaplar da öyleydi...

Ben o soruyu en sona sakladım, giderek zorlaşıyordu sorularım. “Kimse bilemez nasılsa, güleriz” diye düşündüm. En çok cevap da ona geldi. Birkaç kişi, “43’üncü bölümde öldü” diye cevap verince bir abi, “Hayır, 43’te vuruldu 45’te öldü” diye bağırdı. Bütün vagon gülmeye başladı. Ben videoyu kapattım o esnada ama o beyefendi “Arada iki gün yoğun bakımda kaldı” diye diğer insanlara açıklama yapmaya devam etti.

* Peki takım elbise giyme ve papyon takma sebebiniz neydi?

Aslında halka açık videoları rahatsız edici buluyorum. Bu şekilde giyinerek onlara saygı gösterdiğimi vurgulamak istedim. Gerçekten kimseyi rahatsız etmek istemem. Sadece keyifli vakit geçirtmek ve birkaç tebessüme vesile olmak istiyorum. Metro yarışmalarına başka keyifli sorular hazırlayarak bir süre daha devam edeceğim. Daha sonra bunun asansör ve vapur versiyonlarını yapmayı düşünüyorum. Bir de iş çıkışında çok sıkışık bir metrobüste çekmeyi istiyorum. Kamerayı cama yapıştırıp insanlarla itişe kakışa yarışma sunmak çok eğlenceli olacaktır.

Tekme tokat dövdüler

* Artık tanınıyor musunuz sokakta?

Metroda epey tanınıyorum. Bir gün eve giderken, tam karşımda oturan bir amcayla göz göze geldik, “Yapacak mısın yine” diye sordu, “Yok abi eve gidiyorum” dedim. Elbette çok hoşuma gidiyor bu durumlar.

* Instagram’ınızda farklı içeriklerde birçok video var. İnsanların terslediği ya da tepki verdiği zamanlar olmuyor mu?

Olmaz mı tabii ki oluyor. Bu konuda İstanbullular duruma alışkın, her an sokakta böyle şeylerle karşılaşıyorlar. Ancak Sivas’ta durum böyle değildi tabii, çok esnaftan azar yediğim, kovulduğum olmuştur. Bir dönem sosyal medyada gittiğin şehrin şivesiyle konuşarak video çekmek çok popülerdi. “Rize’de ilk günüm” diyerek kendi aksanlarıyla konuşuyorlardı, ikinci gün aksan biraz bozuluyordu, üçüncü gün tam Karadeniz şivesiyle konuşmaya başlıyorlardı. Ben de bunu Sivas’a uyarladım. İlk iki gün normal konuştum ve üçüncü gün kameraya yürüyerek havlamaya başladım. Birkaç gün sonra zil çaldı, “Berk Bey size kargo var, aşağıdan alır mısınız” dedi bir adam. Hiç sorgulamadan aşağı indim. Dışarı çıkar çıkmaz dört-beş kişi, “Köpek ettin bizi, sileceksin o videoyu” diyerek beni tekme tokat dövdü! Allah’tan kalıcı bir hasar oluşmadı, videoyu da silmedim.