Mesele iyi bir ebeveyn olabilmek…

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Onlara sevgi vermek elbette çok önemli ama yeterli mi? Doğru besleme, düzenli veteriner kontrolleri, fiziksel aktivite, duygusal bağ kurma... Bunlar hayvan ebeveynliğinin vazgeçilmezleri. Hospivet Veteriner Kliniği’nden veteriner hekim Mahmut Baran Şahin ve VetAmerikan Hayvan Hastanesi’nden veteriner hekim Mehmet Yıldız’a bilinçli ebeveynliğin ipuçlarını sorduk.

Önce sağlık

Veteriner hekim Mehmet Yıldız, evcil dostlarımızın doğru beslenmesinin, düzenli egzersiz yapmasının, ağız ve diş sağlığının, tüy bakımının ve sosyal etkileşimin uzun ve kaliteli bir yaşam sürmeleri adına oldukça önemli faktörler olduğunu söylüyor: “Besin ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli bir mamayla ölçülü porsiyonlarla beslenme, sürekli olarak temiz suya erişim özellikle yaz aylarında hayati önem taşıyor. Yıllık sağlık taraması ve rutin veteriner hekim kontrolleri erken teşhisle hastalıkların önlenmesi açısından önemli.

En önemlisiyse sevgi ve ilgi.”

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Doğruyu seçmek

Sağlıklı yaşam için besin seçimi büyük önem taşıyor. Mama seçimi konusunda evcil dostlarımızın yaş, ırk, sağlık durumunu ve yaşam tarzını da göz önünde bulundurmalıyız. Veteriner hekim Mehmet Yıldız: “Hazır mamalar -veteriner hekimler tarafından oluşturulan formüller sayesinde- protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral dengesi açısından evcil dostunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olmalıdır. Ev yapımı besinlerdeyse evcil dostunuzun ihtiyaçlarına göre, örneğin alerji durumuna, kronik hastalık durumlarına göre belirlenmelidir. Bu diyetler veteriner hekimle işbirliği içerisinde yapılmalıdır.”

Dengesiz beslenme

Veteriner hekim Mahmut Baran Şahin “Türkiye’de evde yaşayan kedilerin yüzde 90’ı dengesiz beslenmiyor. Evlerde adeta sürekli bir açık büfe bulunuyor. Oysa mama, sabah ve akşam olmak üzere, sadece 30 ile 60 dakika arasında mama kabında kalmalı; ardından kaldırılmalıdır. Bu şekilde, kedinizin morbid obez (obezitenin en yüksek seviyesi) olmasının önüne geçebilirsiniz” diyor.

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Rutinler önemli

Mehmet Yıldız yeterince ilgi görmeyen hayvanlarda korku, depresyon ve anksiyete gelişebildiğini belirtiyor: “Sahipleriyle sağlıklı bağ kurmaları için kaliteli zaman geçirmek, iyi davranışları ödüllendirmek ve günlük rutinleri sabit tutmak önemlidir. Sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterilmeli; ses tonu sakin tutulmalı, ceza vermek gibi olumsuz tutumlardan kaçınılmalı.”

Bitkiler tehlikeli olabilir

Arama motoruna “kedi ve köpekler için zehirli bitkiler” yazarsanız, evlerdeki pek çok bitkinin aslında tehlikeli olduğunu görebilirsiniz. Mahmut Baran Şahin konuya dikkat çekiyor ve evcil dost sahiplenmeden veteriner hekime danışılmasını öneriyor.

Diş bakımı

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Mahmut Baran Şahin: “Bir evcil hayvan, avlanmadığı sürece dişlerini doğal yollarla temizleyemez. Avını ısırarak parçalayan hayvanın dişleri, sürtünmeyle kendiliğinden temizlenir. Kuru mamayla beslenen evcil hayvanlar için bu mümkün değildir. Haftada en az 2 kez dişlerinin fırçalanması gerekir” diyor.

Belirtileri kaçırmayın

Stres ve anksiyete, davranış sorunları ve sindirim problemleri yaratabiliyor. Mehmet Yıldız iştahsızlık, aşırı tüy dökme, saklanma, agresyon gibi belirtileri erken fark etmenin önemli olduğunu söylüyor.

Dikkat edilmesi gereken temel noktalar

Düzenli veteriner hekim kontrolleri ve aşılama takibi

Diş ve ağız sağlığı

Beslenme ve kilo yönetimi

Fiziksel aktivite ve egzersiz

Deri ve kulak bakımı

Mental ve duygusal sağlık

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Hijyen ve yaşam alanlarının düzenlenmesi