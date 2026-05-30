‘Mesele her zaman sevgi, barış ve rock’n roll’du’

Rock müziğin efsanelerinden Scorpions, ‘Coming Home-60 Years of Scorpions Tour’ (Eve Dönüş-Scorpions’ın 60 Yılı Turnesi) ile 24 Haziran’da, BKM organizasyonuyla yeniden İstanbul’a geliyor. En son 2024’te İstanbul, KüçükÇiftlik Park’ta konser veren grup bu kez Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’nda olacak. 1965’te Almanya’nın Hannover kentinde kurulan Scorpions’ın ana vokalisti Klaus Meine’yle internet üzerinden görüntülü görüştük. Ünlü müzisyen bu kadar uzun süre konser alanlarını doldurmanın sırrını anlattı.

◊Grubunuzun 60’ıncı yılını sahnede kutlayacaksınız. ‘Coming Home-60 Years of Scorpions Tour’ sizin için ne ifade ediyor?

Nerede olursak olalım sahneye çıkıp heyecanlı bir seyircinin önünde çalmak bizim için eve dönmek anlamına geliyor. On yıllar boyunca bu hissimiz hep aynıydı. Eminim 24 Haziran’da sahneye çıktığımızda da

“Türkiye’ye geri döndük” diye hissedeceğiz.

◊Babam Scorpions hayranı. Beni okula götürürken hep sizin şarkılarınızı dinlerdik. Şimdi ben 10 yaş küçük kardeşime şarkılarınızı dinletiyorum...

Müzik ve şarkılar aracılığıyla insanlarla böyle bir bağ kurabilmek gerçekten harika bir şey. Özellikle genç kuşaklar... Bunca yılın ardından üç farklı jenerasyonun önünde çalabilmek ve şarkılarınıza her yaştan insanın eşlik ettiğini görebilmek gerçekten büyük bir ayrıcalık. Bu uzun kariyer için çok minnettarız.

◊Başarınızın ardındaki sırrın ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Sanırım en büyük sırrımız müzik. Yani, umarım (gülüyor). Özellikle 70’lerin başında, ilk başladığımız dönemlerde, Alman bir grup olarak her zaman kendimizi kanıtlamak ve “Bu grup Alman grup, İngilizce söylüyor ama sahnede inanılmaz bir enerjiye sahip” dedirtmek zorundaydık. Hep çok pozitif enerji taşıdık. Scorpions’ın özü her zaman buydu: İnsanlara sevgi ve barış götürmek ve harika bir konser vermek. Sanırım Scorpions’ın uzun ömürlü olmasının nedeni de bu.

◊Kurulduğunuz yıllarda Almanya’dan çıkan bir rock grubunun başarı elde etmesi bugünkü kadar olağan değildi. Kendinizi kabul ettirmek nasıl bir histi?

İlk albümümüzü kaydeden prodüktörümüz Conny Plank’a “Bir gün Amerika’da konser vereceğiz” dediğimizde kahkaha atmıştı. Kimse bizi ciddiye almamıştı. Başladığımızda dünya çapında başarı yakalamış başka Alman grup yoktu ve anadilimizin İngilizce olmaması zordu. Ama en başından beri İngilizce yazdık, söyledik çünkü bu rock’n roll’un diliydi. Bir bakıma 2. Dünya Savaşı sonrası kuşaktık. Büyürken ülkemizle gurur duyabileceğimiz fazla şey yoktu. Uluslararası rock ailesinin parçası olmak istiyorduk.

‘Bizi içeri almıyorlardı’

◊Rock müzik özellikle 70’ler ve 80’lerde gençler için sadece bir müzik türü değil; sisteme, kurallara ve dayatılan hayat biçimine karşı bir tavırdı. Bugün o ruhun hâlâ yaşadığını düşünüyor musunuz?

Umarım hâlâ yaşıyordur. Biz hiçbir zaman politik bir grup olmadık ama mesele her zaman sevgi, barış ve rock’n roll’du. Dünya çapında tanınmaya başladıktan sonra Doğu Almanya’ya gitmek istedik çünkü orada hiç konser verme şansımız olmamıştı. Bizi içeri almıyorlardı. Başkaldırımız da buydu aslında; o duvarı aşmanın yolunu bulmak ve müziğimizi Doğu’ya taşımak.

◊‘Wind of Change’ şarkınız da bu anlamda bir barış marşıydı...

Öyleydi. Aradan geçen bunca yılın ardından bugün dünyada olanlara baktığımızda hâlâ çok güncel bir şarkı olduğunu görüyoruz. İyi bir şey için sesini yükseltmek o zamanlar önemliydi. Biz her zaman bunu yaptık. Bugün daha fazla grubun bunu yapmasını isterdim; barış, sevgi ve birlik için ses çıkarmasını... Sizin ve sizden sonraki kuşakların barış içinde bir dünyada yaşamasını istiyoruz. İnsanların birlikte şarkı söylemesini, birlik olmasını; birbirlerine ateş etmemesini istiyoruz.

◊‘Wind of Change’in yayımlandığı 1990 yılından bugüne; tüm dünyada yaşanan onca kötülüğe, savaşa ve yıkıma rağmen insanlık için hâlâ umudunuz var mı?

Ben gerçek bir optimistim, her zaman umudum var. Umarım dışarıda aynı hayali kuran daha birçok insan vardır. Daha iyi bir dünya umudundan asla vazgeçmemeliyiz. Başka bir seçeneğimiz yok. Dünyanın daha barışçıl bir yere doğru ilerlemek yerine sanki geriye gittiğini görmek çok üzücü. Bu gidişatın değişmesini umuyoruz; her şeyin daha iyiye gitmesi ve hepimizin birlikte barış içinde yaşayabilmesi için...

◊Sosyal medya çağında, sizce bugün bir grubun 60 yıl ayakta kalabilmesi mümkün mü?

Sosyal medyayı kullanabilirsiniz ve doğru kullandığınızda sizin için çok iyi çalışan bir şey olabilir. Genç bir grup için de büyük kitleler tarafından görülebilmek adına müthiş bir fırsat. Bugün sosyal medyadaki bütün o tıklamalar sayesinde çok büyük bir kitleniz olduğunu düşünebilirsiniz, belki gerçekten de vardır. Ama her şey çok hızlı. Sistem sizi bir anda zirveye çıkarıyor ama aynı hızla aşağı da çekebiliyor. Bazen tamamen çöküyorsunuz. Bununla baş etmek kolay değil. Çok pozitif olabilir ama aynı zamanda sizi yiyip bitirebilir de.

‘Yaş alırken hayalini yaşamak harika’

◊Yıllardır sahnedesiniz ve bugün hâlâ büyük bir enerjiyle konser veriyorsunuz. Yaş almak bir rock müzisyeninin sahneyle olan ilişkisini nasıl değiştiriyor?

80’lerde sesimi kaybettiğimde doktorum bana şöyle demişti: “Klaus asla unutmaman gereken bir şey var: Sesin bir baton salam gibidir, her yıl ondan küçük bir dilim eksilir.” Bütün şarkıcılar için durum böyle. Bu yüzden hâlâ dünyanın dört bir yanında konser vermek büyük bir meydan okuma. Yaş alırken hâlâ hayalini yaşamak gerçekten harika. Özellikle sahnenin önünde çılgınca eğlenen, onlar doğmadan yıllar önce yazılmış şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden gençleri görünce...

‘Hayranların çok çılgın olduğunu biliyoruz’

◊En son 2024’te İstanbul’da bir konser verdiniz. Aklınızda kalanlar neler?

İstanbul’a döneceğimiz için hem çok heyecanlıyız hem de çok gururluyuz. Üstelik bu kez Beşiktaş Stadyumu’nda olacağız. Daha önceki gelişimizde Boğaz’ın hemen yanında çok güzel bir otelde kalmıştık. İstanbul gerçekten büyüleyici. Ve o otelde hayatımızın en iyi yemeklerinden bazılarını yemiştik. İstanbul’a geldiğimiz günlerden biri doğum günümdü. Orada olmak en güzel doğum günü hediyesiydi.

◊24 Haziran’da seyirciyi nasıl bir Scorpions konseri bekliyor?

Hayranların çok çılgın olduğunu biliyoruz. İstanbul’a yeniden gelip sizi bir kez daha ‘kasırga gibi sallamak’ (Grubun en ünlü parçalarından ‘Rock You Like A Hurricane’e atıf yapıyor) için sabırsızlanıyoruz. Gerçek bir rock’n roll partisi olacak!