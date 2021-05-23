Mayıs senfonisine kulak verin

Sarıasma göz alıcı renkleriyle kavaklıkların, yaprak döken ormanların sesiyken, arı kuşları ovaları, kumulları, nehir boylarını şenlendiriyor. Sazlıklarda kamışçınlar, parklarda ve ağaçlıklarda ak mukallitlerin sesleri duyuluyor. Kirazkuşu çalılıkların; kara başlı kirazkuşuysa açık alanların korosuna katıldı. Yerine göre bülbüller, baştankaralar, ispinozlar da bu koronun vazgeçilmez sanatçıları. Tüm kuşlar şarkılarıyla bahar senfonisindeki yerlerini almışken Doğa Derneği ve uzmanların verdiği bilgiler ışığında sizlerle bu kuşları nerede dinleyebileceğinizi paylaşalım istedik. Onları izlemek de en az dinlemek kadar keyifli olacağından, yanınızda bir dürbün, bir de rehber kitabın bulunmasında fayda var.

BAHÇELERİN ASSOLİSTİ





Çalıbülbülü: Afrika’nın Sahraaltı bölgelerinden, Doğu Afrika’dan, Hindistan dolaylarından geldi. Akdeniz, Ege ve Marmara’nın hemen hemen her yerinde çalılık araziler, meyve bahçeleri, üzüm bağları ve zeytin bahçelerinde eşinin ilgisini çekebilmek için şakımaya başladı.

ŞARKICILARIN EN RENKLİSİ





Arıkuşu: Orta ve Güney Afrika’daki topraklardan geliyor. Türkiye’de pekçok ilin semalarında bugünlerde süzülüyor. Özellikle insan faaliyetinin az olduğu yerlerde, tellerde, uçan böcekleri kolay bulabileceği sulak alanların yakınlarında görebilirsiniz.

DÜET YAPANLARI VAR





Sarıasma: Kışı Sahraaltı Afrika’da, kıtanın ortasında ve güneyinde geçiren sarıasma şarkı söylemeden duramayan türlerden. Öyle ki bazen iki tanesinin bir araya gelip düet yaptığı dahi oluyor. Yaprak döken ormanlarda, büyük ağaçlı park ve bahçelerde görmek mümkün. Yeter ki bulunduğunuz yer çok yüksekte olmasın.

PARK GAZİNOSU SUNAR...





Ak mukallit: Orta ve Doğu Afrika’dan ve Arap Yarımadası’nın güneybatısından geliyor. Türkiye’de Güney ve Doğu Anadolu’nun bazı illeri hariç hemen hemen her yerde görüp bu kuşun ötüşünü dinlemek mümkün. Ağaçlık arazide, park ve bahçelerde görmek mümkün olsa da en çok yakınında su olan yerleri seviyor.

KENDİSİ DE ÖTÜŞÜ DE GÜZEL





Karabaşlı kirazkuşu: Hindistan’dan geliyor. Türkiye genelinde ağaçsı bitki topluluklarının olduğu açık alanlarda, bozkırlarda, meyve bahçelerinde ve tarım arazilerinde görmek mümkün. Üreme döneminde, yani bugünlerde, yuvasının bulunduğu bölgede çok farklı ötüşlerle yüksek bir noktadan gün boyu kulağa hoş gelen şarkılar söylüyor.

ŞEHİR SEMALARININ ŞEN SESİ





Ebabil: Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı illeri hariç Türkiye’nin her yerinde görülebilen oldukça yaygın bir tür. Geliş yolculuğunda Afrika’dan binlerce kilometre yol kat ediyor. Ama mesafe onun için sorun değil. Havada uyuyabiliyor. Şehir semalarında gruplar oluşturup sürekli öterek birbirini kovalayan ebabilleri izlemek için gökyüzüne bakmanız yeterli.

SAHNESİ DUT AĞACI





Alasığırcık: Pembemsi göğsünden tanıyabilirsiniz. Mayısın son iki haftasında Türkiye’nin her yerinden görülebiliyor. Dut tiryakisi olduğundan dut kuşu olarak da biliniyor. Onu görmek ve şarkısını dinlemek istiyorsanız bir dut ağacının altına oturun. İlginçtir ki alasığırcıklar sonbahar göçünde Türkiye’ye uğramıyor.

AĞIZ DOLUSU ŞAKIMA





Karabaşlı ötleğen: Güney Avrupa ve Afrika’da kışlayıp baharda yolunu ülkemize düşürenlerden. Güney ve Doğu Anadolu’nun bazı illeri hariç tüm Türkiye’de görülebilir. Onun nağmeli şarkılarını dinlemek isterseniz ormanlar, park ve bahçeler en uygun mekanlar.

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