Maske ve sosyal mesafe aşı görevi görüyor

Emin olduklarımız

-COVID-19, çok hızlı yayılma potansiyeline sahip. Beş buçuk ayda sekiz buçuk milyon kişiyi etkiledi, hastalığı kapanların yüzde 4’ü hayatını kaybetti.

-Hastalık, insandan insana damlacık yoluyla bulaşıyor ve kapalı ortamlarda bulaşma riski daha yüksek. Kapalı alanların sık sık havalandırılması bu nedenle çok önemli.

Maske, sosyal mesafe ve el hijyeni hastalıktan korunmada bugün için aşı görevi görüyor.

İleri yaşta olanlar, diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ve kronik akciğer hastalıkları olanlar COVID-19 için daha fazla risk altında.

-Gençler ve çocuklar bu hastalığı genellikle belirti göstermeden geçiriyor. Bulaştırıcılıkları yüksek olan bu yaş grubunu ‘hayalet taşıyıcı’ olarak nitelendirebiliriz.



Emin olmadıklarımız

-Koronavirüsler eskiden beri biliniyordu ama COVID-19’a neden olan bu yeni virüsle ilgili bilgilerimiz çok yeni. Yeni virüsle ve hastalıkla ilgili hiçbir şeyden tam olarak emin değiliz.

-Hastalığın ilk aşamada yarasa çorbasından bulaşıp bulaşmadığını tam olarak bilmiyoruz.

-Virüsün sıcaktan etkilenerek yaz aylarında salgının azalmasına neden olacağını ümit ediyoruz ama bundan da emin değiliz.

-Virüse karşı çok ciddi aşı ve ilaç çalışmaları olmasına rağmen, hastalığın dünyamızdan ne zaman tamamen silineceğini ve ne zamana kadar maske takacağımızı da kestiremiyoruz.

-Bağışıklık sistemimizi güçlendirdiğine inandığımız birçok vitamin ve gıda takviyesi bizi COVID-19’a karşı koruyor mu? İşte bundan da emin değiliz.