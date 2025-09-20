Masalın bittiği yerde hayat yeniden başlıyor

Haberin Devamı

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesi konularında çalışan avukat Aslı Karataş’ı 2019 yılında, ‘Sen bu kadınların avukatı mısın’ sorusundan ilhamla kurduğu SEBUKA platformuyla tanıdık. Karataş bu platform aracılığıyla binlerce kadınla etkileşime geçen bir dayanışma ağı yarattı. Mart 2020’de masal­lardaki geleneksel cinsiyet rollerini sorgulayan ‘Uyuyan Güzel Uyandı’ adlı ilk kitabını yayımladı. ‘Masalın Bittiği Yer, Boşanma Hakkında Bilmeniz Gerekenler-Kadınlar İçin Dayanışma Rehberi’ adlı kitabı da temmuzda Literatür Hayat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu defa elimizde şiddet döngüsünden çıkmak isteyen, ilişkisini sorgulayan, çocuklarıyla yeni bir hayat kurmak zorunda kalan, ailesinin baskısıyla mücadele eden kadın­lar için feminist bir rehber var.

Kitabı okuduktan sonra telefonda görüştüğüm Karataş’a ilk olarak bu kitabı yazma motivasyonunu sordum. “Motivasyonum boşanma kararı almak isteyen ya da bunu yapması gereken kadınlara cesaret vermekti. Çünkü evliliği sürdürmesi, ne olursa olsun fedakârlık yapması beklenen kadınlar böyle zamanlarda elinden tutacak, sırtını sıvazlayacak birine çok ihtiyaç duyuyor” dedi.

Boşanma çoğu kadının hayatındaki en sancılı kırılmalardan biri. Karataş’ın yeni kitabı da bu süreci yalnızca hukuki açıdan değil, bir hayatın yeniden kuruluşu olarak ele alıyor. Yazar boşanmanın duygusal yükünü hafifletmeye çabalıyor, hepimizi dayanışmaya teşvik ediyor. Amacı kadınlara yalnızca bir hukuk metni sunmak değil; onların duygusal, toplumsal ve psikolojik yüklerini görünür kılmak.

‘BİR SÖZLEŞMENİN FESHİ’

Görüşmemizin devamında Karataş’a kitabında da değindiği etik boşanmanın tanımını ve boşanma sürecindeki kadınlara tavsiyesiyelerini sordum. Etik boşanma, karşı tarafa zarar verme maksadı gütmeksizin yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir taraftan da kendi haklarımızı korumak. Karataş “Hukuken baktığımızda evlenme bir sözleşme, boşanma da bu sözleşmenin feshi. Herhangi bir borçlar hukuku sözleşmesinde de esas amaç kendi hakkımızı korumaktır. İlk aklımıza gelen karşı tarafa zarar vermek değildir. Bu şekilde davranmak her tarafı koruyan bir yaklaşım olacaktır” diyor.

Ancak boşanma anlaşmalı olamıyorsa orada Karataş’ın ‘Asla vazgeçmek istemediğimiz noktaları belirlemek’ tavsiyesi devreye giriyor: “Dava süreci çekişmeliyse bu biraz uzun soluklu bir koşu oluyor. Bu süreçte ileri geri gelgitler, vazgeçişler, pes etmeler görüyoruz. Dolayısıyla en başta asla vazgeçmek istemediğimiz noktaları (çocuğun velayetini vermemek, aile konutundan ayrılmamak vb.) belirleyip diğer konuları biraz daha opsiyonel bırakmak önemli.”

Ve tabii ki en zor durumlardan biri de çocuklu boşanmalar. Bu durumda velayet başta olmak üzere iştirak ve yoksulluk gibi nafakaların belirlenmesi taraflar arası gündem maddesi oluyor. Karataş çocuklu boşanmalarda vazgeçmek istemediklerimizi belirlerken ekstra önem arz edilmesi gerekenleri şöyle anlatıyor: “Çocukların yasal temsilcisiyiz, annesiyiz, onlar için en iyisini yapmaya çalışıyoruz, buralar tamam. Fakat bazen babayla çocuk ilişkisinin ikinci plana atıldığı durumlar olabiliyor. Şunu demeye çalışıyorum; bir babanın çocuğuna babalık etmesini teşvik etmek de bazen anneye düşüyor. Annenin iştirak nafakasını talep etmesi, babanın velayet hakkını mümkünse yarı yarıya kullanmasını sağlaması lazım. Çünkü ‘Hiçbir şey istemiyorum, çocuğuma ben bakarım, parası ona kalsın’ gibi bir tavır, haklı olsa da aslında hem babanın işine yarıyor hem de çocuğa zarar veriyor. Dolayısıyla çocuğun haklarını savunmak adına, babanın babalık yapmasını teşvik etmek gibi bir sorumluluğumuz var.”

YALNIZ OLMADIĞINI BİLMEK

Karataş kitabında boşanma sürecinin başından itibaren izlenmesi gereken hukuki adımları sade bir dille anlatıyor. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma arasındaki farklardan mal paylaşımına, nafaka ve velayetten tazminata kadar her ayrıntıdan bahsediyor.

Ancak Aslı Karataş’a göre kadınların en çok zorlandığı konu ilk adımı atmak: “Araştırmalara göre bir kadının bir ilişkiyi bitirmek için ortalama 7 kez deneme yaptığını görüyoruz. Bir kez deniyor, olmuyor, vazgeçiyor, barışıyor, karşı tarafı affediyor. Bu da bir sonraki denemesini zorlaştırıyor. ‘Zaten daha evvel başaramamıştım, yine başaramayacağım’ korkusuna kapılıyor. Bu noktada kadınların en çok güç aldığı şey, yalnız olmadıklarını bilmek. Herkesin aynı şeyleri yaşadığını görmek kadınların cesaretini arttırıyor. Bana gelen mesajları anonim bir şekilde hesabımdan paylaşıyorum. Kadınların bu mecraları çoğaltmaları gerektiği kanaatindeyim. Anonim şekilde hikâyelerimizi paylaşabildiğimiz güvenli ortamların güçlendirici olduğuna yürekten inanıyorum” diyor.

Karataş’ın sonsözde dile getirdiği gibi “Bu kitabı bitirdiğinizde çözülmüş hissetmeyebilirsiniz. Kitabın böyle bir vaadi yok. Ama okurken bir an olsun kendinizi daha az yalnız hissettiyseniz, bir nefes aldıysanız ya da bir umut ışığı belirdiyse zihninizde, kitap benim açımdan amacını gerçekleştirmiş demektir. Yolun neresinde olursanız olun, unutmayın; her zaman yeniden başlamak mümkün”.

HUKUKİ OLARAK BİLİNMESİ GEREKENLER

◊ Boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli açılabilir. Anlaşmalı boşanmada birlikte bir protokol yazarsınız.

◊ Anlaşma ihtimali yoksa dava çekişmeli olur. Dilekçe sürecinde taraflar iddia ve savunmalarını destekleyen deliller sunar. Davayı açan ve diğer eşin kusurlu olduğunu iddia eden tarafın öne sürdüğü iddiaları somut delillerle desteklemesi gerekir.

◊ Mal paylaşımında düğün takıları, ev eşyası ve mal ayrılığı rejimleri dikkate alınır. Varsa evlilik sözleşmesi esastır.

◊ Her ne kadar kanunda düzenleme olmasa da 6 yaşına kadar olan çocukların velayeti, anne özellikle reddet­miyorsa, genellikle anneye verilir. 6 yaşından küçük çocuklar için anneyle kalmanın çocuğun üstün yararına olduğu kabul edilir.

◊ Mahkeme çocuğun velayetinin kimde kalacağına karar verir­ken, çocuk yeterince büyükse ve durumu anlayacak yaştay­sa onun fikrini de dinlemek zorundadır. Bu hem Türkiye Cumhuriyeti yasalarına hem de uluslararası çocuk hakları sözleşmelerine uygundur. Örneğin çocuk 8-12 yaşları arasındaysa ve aklı eriyorsa velayetle ilgili fikrinin alınması gerekir.

◊ Nafaka almak isteyen taraf, boşanma davası bittikten sonra ayrıca bir dava açmak zorunda değildir. Nafaka talebinin boşanma davasıyla birlikte yapılması hem zaman hem mas­raf açısından daha uygundur. Nafaka hem anlaşmalı boşan­malarda hem de çekişmeli boşanmalarda talep edilebilir ancak kuralları farklıdır.

◊ Boşanma nedeniyle maddi kayba uğrayan eşin, kusurlu taraf­tan zararını tazmin etmesi halinde maddi tazminattan söz edilir. Boşanma sürecinde onuru zedelenen, kişilik hakları sal­dırıya uğrayan eşin, duygusal zararının tazminini talep etmesi halinde manevi tazminattan söz edilir.