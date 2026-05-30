Manifest’in izinde 4’üncü nesil kız grupları

Haberin Devamı

Birçoğumuz geçen yılın başlarında tanıştı Manifest’le. YouTube üzerinden yayımlanan Big5 Türkiye yarışmasında finale kalan, yaşları 20 ile 24 arasında değişen 6 genç kadının neler yapabileceğine ilişkin pek fikrimiz yoktu başlarda. Son yıllarda dünyayı saran K-Pop (Kore popu) akımında kız gruplarının (girlband) roket hızında yükselişini görmüştük ama yerli sahnede benzer örneklerini hatırlamak için en az 15-20 yıl geriye gitmemiz gerekiyordu. 4 genç kadından oluşan Hepsi vardı bir dönem. Dans performansları, klipleri ve rol aldıkları gençlik dizisiyle çok sevildiler ama ömürleri uzun sürmedi. Hepsi’den önce 1990’larda Çıtır Kızlar ve 1970’lerde de Cici Kızlar vardı ama onların da etkileri müzik dünyasıyla sınırlı kaldı.

Oysa Manifest 1,5 yılda akılda kalan şarkıları, iyi tasarlanmış dans koreografileri, göz alıcı kostümleri ve pozitif enerjisiyle müziğin sınırlarını aşıp kültürel bir fenomene dönüşmeyi başardı. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat... Her birinin ayrı bir karakteri, ayrı bir tarzı var ama bir araya geldiklerinde klişe bir deyişle ‘Voltran’ı oluşturuyorlar. Kız kardeşlik kavramı onlar için önemli, ünlü müzik dergisi Rolling Stone’da çıkan makaleye göre ‘feminist cesarete sahipler’ ve en önemlisi bu tavırlarıyla ilham veriyorlar. Geçen haftalarda kapalı gişe geçen konserlerinde manifam’lerin (Manifest hayranlarının takma ismi) Manifest üyeleri gibi giyinerek Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu doldurduklarını gördük. Sadece kız çocuklarını ve genç kızlar değil hayranları, genç erkekler, anne-babalar da seviyor Manifest’i. Onlar da her kesime hitap etmeye özen gösteriyor Ajda Pekkan’la düet yaptıkları ‘Hileli’ şarkısında olduğu gibi... Çocukla Hayat köşesi yazarlarımızdan Gizem Coşkunarda, kızı Lorin’le birlikte gittiği Manifest konseriyle ilgili izlenimlerinde kızının ne kadar heyecanlandığını anlatıp “Konser boyunca düşündüm, bizim çocuklar Güney Kore grubu BLACKPINK’e kafayı takmışken ne iyi oldu ulaşabilecekleri bir Türk grup kurulması diye” diyordu.

Haberin Devamı

Gözünü uluslararası arenaya diken ve bu yönde adımlar atmaya başlayan Manifest bir yandan da yeni kız ve hatta erkek gruplarının önünü açıyor. Sosyal medyada biraz gezinmek yetiyor yeni bir proje gruba daha rastlamak için. Bakalım hangileri uzun ömürlü olacak, hangileri kısa sürede havlu atacak?

Haberin Devamı

Big5’ta son durum...

Manifest’in hikâyesi yeni medya ajansı Hypers tarafından organize edilen ve YouTube üzerinden yayımlanan Big5 Türkiye yarışmasıyla başladı. Hürriyet Hafta Sonu Ekleri olarak ilk günden beri takip ettiğimiz yarışmada başta Türkiye’nin yeni 5 kişilik ‘girlband’inin (kız grubu) kurulması hedefleniyordu ancak finalde jüri kararıyla grup 6 kişiye çıktı. Yapımcı Tolga Akış, şarkıcı Gülçin Ergül (Hepsi grubundan) ve dansçı Enes Abdulla’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın finalinde Manifest kuruldu.

Yayımlanmaya başladığı ilk günden beri her bölümü büyük ilgi gören yarışma ikinci sezonuyla devam ediyor. Yarışmada son durum şöyle: Dans hocası Ayşegül Aşcı ve Berke Taşdelen, stilist Naz Gültekin, ses eğitmenleri Burcu Koşar ve Ali Fuat Değirmenci’nin dahil olduğu eğitim kampları sonucunda

30 yarışmacının arasından 15 isim seçildi ve bir üst tura katılma hakkı kazandılar. Yaklaşık dört aydır yeni bölüm çekilmiyor. Eğitimlerine devam eden adaylar eylül ayıyla birlikte yarışmaya geri dönecek.

Haberin Devamı

Ayrıca Hypers bir ‘boyband’ (erkek grubu) yarışması da düzenleyecek. Başvurular açılmış bile…

Finalde sürpriz

Karm6

YouTube üzerinden yayımlanan, yapımcılığını Mahzen Media’nın yaptığı Metronom Akademi adlı yarışma programının ilk proje grubu Karm6 oldu. Karm6, üç kadın (Ada Atılgan, Ezgi Akliman, Özlem Naz Gözcü) ve üç erkek (Adilcan Bilgin, Cesuku adını kullanan Cem Suha Kurt, Erdeniz Telli) üyeden oluşuyor. Yarışmanın başında kız ve erkek gruplarının ayrı ayrı oluşturulması planlansa da yine bir final sürpriziyle karma bir grubun kurulmasına karar verildi. Metronom Akademi’nin Big5 Türkiye’ye kıyasla daha kısa bir eğitim ve kamp süreci vardı. Yarışmacılar benzer şekilde dans, vokal, sahne performansı ve takım uyumlarına göre değerlendirildi. Bu kez jüri koltuğunda söz yazarı ve besteci Salman Tin, şan eğitmeni Doğan Cem ve koreograf ve dans eğitmeni Ozan Aydemir oturdu. Grubun ilk şarkısı, rap ve pop türündeki ‘Keşke Benim Olsa’ çıktı.

Haberin Devamı

İlk şarkı tempolu

Mantra

Mayıs ayının ortalarında Karm6’nın çıktığı Metronom Akademi’nin final bölümünde finale kalan diğer yarışmacılardan da Mantra adında bir kız grubu kurulduğu açıklandı. Delfin Kayra Uraz, Doğa Bezek, Güniz Ok, Sıla Nisa Bozkurt ve Şeyma Akso’dan oluşan grup üç aylık kamp sürecinin ardından ilk parçaları, yüksek tempolu ‘Bi Kiss’i 15 Mayıs’ta yayımladı. Mantra zihni serbest bırakmak ve odaklanmayı artırmak için tekrar edilen kelimelere deniyor. Grubun her bir üyesi farklı bir mantrayı temsil ediyor (Delfin Kayra zihni, Doğa tutkuyu, Güniz cesareti, Sıla azmi ve Şeyma doğayı). Vokalleri Doğa ve Delfin üstlenirken rap bölümleri Şeyma’ya emanet. Danslardaysa Güniz ve Sıla öne çıkıyor. Grup ilk konserini 23 Mayıs’ta verdi.

Haberin Devamı

Dört element bir arada

AURA

Diğer grupların aksine AURA’nın çıkışı bir yarışma sonucuyla olmadı. 24 Nisan’da sosyal medyadan “Geliyoruz” dediler. İlk paylaşımlarından bu yana sosyal medya hesapları çok beğeniliyor. Kullanılan renkler, yazı karakterleri, fotoğraflar ve her bir üyenin kendini tanıttığı, grubun kurulma sürecini anlattıkları kısa videoları başarılı. Dört farklı elementi ve rengi temsil eden dört üyesi olan grup, Aslı Göztaşı (su-mavi), Esra Mutlu (ateş-kırmızı), Meri (toprak-yeşil) ve Suzy Roumenov’dan (hava-pembe) oluşuyor. K-Pop kız gruplarına çok benzetilen AURA’nın ilk teklileri, hip-hop etkili pop/dans türündeki ‘YUH’ 15 Mayıs’ta yayımlandı. AURA’nın yeni projeleri heyecanla bekleniyor.

Yeni bir erkek grubu doğuyor

Sadece erkeklerden oluşan bir müzik grubunun yaratılma sürecini izleme fikri kız gruplarına kıyasla pek çoklarına başta cazip görünmüyordu. Ancak Idol House Türkiye yarışması beklentinin çok üstünde başladı. Yine YouTube üzerinden yayımlanan yarışmada 20 aday, diğer yarışmalardaki gibi benzer eğitimlerden geçiyor ve her hafta bir performans sergiliyor. Performansların ardından yapılan elemelerde gidenlerin yerine yeni isimler de geliyor. Diğer yarışma formatlarından farklı olarak aynı evi paylaşan adaylar, üç ay boyunca bu evde birlikte yaşamaya devam edecek. Idol House çok iyi sesi olan ya da dans eden adayları, kaliteli prodüksiyonu ve her hafta önceki haftanın üstüne çıkan final performanslarıyla kısa sürede popüler oldu.

Yapayı da var

◊‘Üç ses, bir ruh’ sloganıyla kurulan The Soulist ise yapay zekâ destekli bir kız grubu. Yapay zekâ karakterler Neva, Saba ve Rast’tan oluşan grubun ilk şarkısı ‘Ağır Ağır’ ve şarkının klibi dijital platformlarda yayımlandı.