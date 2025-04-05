Mağaradan çıkan yeni türler, ‘konuşan’ maymunlar

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30 memeli türü keşfedildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sayesinde Türkiye’de tescillenen 154 mağarada 30 memeli türü ve çok sayıda endemik canlı keşfedildi. 15 yıllık araştırmalarda 180 mağara bilimsel olarak incelendi, 154’ü tabiat varlığı ilan edildi. Araştırmalarda 20 yarasa, 4 kemirgen, 6 etçil memeli türünün yanı sıra nesli tehlike altında olan semenderler, susamurları, kurbağa ve balık türleri belirlendi.

Bonobolardan ‘barış’ çağrısı

Yeni bir araştırma, bir maymun türü olan bonoboların sesleri birleştirerek insanlar gibi anlamlı ifadeler oluşturabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre ‘yakın akrabamız olan’ bu tür, çiftleşme gibi gerilimli anlarda ‘barışalım’ anlamına gelen ses kombinasyonları kullanıyor. Biliminsanları bu yetinin insan dilinin evrimine dair önemli ipuçları taşıdığını söylüyor.

AB’ye mesaj

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İrlanda’nın eski cumhurbaşkanı Mary Robinson, AB’nin ticaret savaşları ve savunma harcamaları gündemiyle iklim krizini geri plana atmaması gerektiğini söyledi. Nelson Mandela’nın kurduğu The Elders grubu, kurumsal iklim kurallarını yumuşatma girişimlerine karşı bu ay sonunda Brüksel’le görüşecek. Robinson “AB yeşil dönüşümde liderlik fırsatına sahip. Geri adım atılmamalı” dedi.

Polenlere dikkat!

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, baharda artan polen yoğunluğunun alerjik kişilerde öksürük, hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığına yol açabileceğini söyledi. Uzmanın önerileriyse şunlar: Sabahları erken ve akşam saatlerinde dışarı çıkılmalı, eve dönünce duş alınmalı, kıyafetler değiştirilmeli, ev ve araba filtreleri temizlenmeli ve en önemlisi sigara ve tütün dumanından uzak durulmalı.