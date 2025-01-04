Macellan puhusu ve İber vaşağından güzel, Marmara’dan kötü haber

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Baykuş ailesine konuk oldu

Tanınmış kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, Arjantin’in Patagonya bölgesinde nesli azalan Macellan puhusu (Bubo magellanicus) çiftini görüntüledi. Yoğurtcuoğlu dişi puhunun çok yakınında durup ötüşünü yakından dinlediği video kayıtlarını sosyal medya hesabında (@birddetective) paylaştı. Yoğurtcuoğlu’nun “Hayatımın en ilginç anlarından biri” dediği bu yakınlaşma ve 3 gün süren gözlem deneyiminin video ve fotoğrafları sosyal medyada 1,5 milyondan fazla takipçiye ulaşırken The Times gazetesine de haber oldu.

Artık tehlikede değil

Dünyanın en nadir kedi türü olarak bilinen İber vaşağı (Iberian lynx) üzerine yapılan koruma çalışmaları sayesinde tür artık nesli tükenme tehlikesi altında olarak sınıflandırılmıyor. İber vaşağ sayısı 2001’de 62 iken yoğun koruma çalışmaları sayesinde bugün 2 binden fazla bireye ulaşarak nesli tükenme tehlikesini atlattı. İspanya ve Portekiz’de yürütülen programlarla elde edilen bu başarı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) türü ‘tehlikede’ kategorisinden ‘savunmasız’ kategorisine almasıyla tescillendi. Ancak uzmanlar, habitat kaybı ve avlanma gibi risklerin devam ettiğini belirterek koruma çabalarının sürdürülmesinin önemini vurguluyor. Uzmanlar ayrıca bunu bir kedi türü için ‘koruma yoluyla şimdiye kadar elde edilmiş en büyük geri kazanım’ olarak tanımlıyor.

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Denizanalarını hapsetti, midyeleri kapladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere’de, su yüzeyinde görülmeyen ancak sualtında yayılımı kaydedilen müsilajın denizanalarını hapsettiği, midyeleri kapladığı ve denizatlarını olumsuz etkilediği belirlendi. Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, iklim krizi, kirlilik ve azot-fosfor artışı gibi faktörlerin tetiklediği fitoplankton çoğalması sonucu oluşuyor ve deniz ekosistemine ciddi zarar veriyor.