‘Libido dediğin şey hayat enerjisi, o da bende çok yüksek’

Yeni albümü için uzun süredir çalışıyor, çok heyecanlı. Bütün şarkıları özenle, düşünerek seçmiş. Yine çok formunda, yıllar geçtikçe daha da yakışıklı oluyor, “Benim henüz hiçbir estetik müdahalem yok” diyor. Emre Altuğ’la buluşuyor, başlıyoruz muhabbete...

◊ Albümün adı ‘Efsane 1’... Neden bu ismi seçtin?

Şarkıları yapıyorsun ama albüm adı koyacağını hiç düşünmüyorsun. İş bitti, konu oraya geldi. Ben ‘Emre Altuğ’ olsun dedim. Sonra şarkılara baktık, bizim için efsane gibi oldular. Albümde ‘Efsane’ diye bir şarkımız da olunca öyle koyduk.

◊ Kendini popun efsanelerinden biri olarak görüyor musun?

Oraya doğru gidiyor. 1999’da ilk albümle başladığım şöhret yolculuğu hâlâ sürüyor. Bunca sene ayakta kalmak, hâlâ var olmak çok kolay bir şey değil. Ama bu açıkçası bizi sevenlerin bize yakıştıracağı bir şey. Ben kendi kendime “Ben efsaneyim” diye ortada dolaşamam, yaptığımız iş her ne kadar deli işi olsa da daha delirmedim.

◊ Herkesin tek şarkı çıkardığı dönemde sen 10 şarkılık bir albüm yaptın, aslında “Deli misin” diye sorabilirim.

Evet, biraz deli işi yaptık. Dünyada etrafımızda savaşlar oluyor ama bir şekilde dinleyenlere karşı içimize sinen bir şeyi yapmak yükümlülüğümüz var. Bir diğer sebebide son yıllarda huzurlu huzurlu üç ayda bir şarkı çıkarıyordum. Ancak bir anda rahatsız oldum. Bu benim beraber çalıştığım insanlarada oldu. Prodüktörüm Volga Tamöz’de de aynı enerjiyi gördüm. Albümdeki düetler de Sakiler, Eypio, Gökhan Birben... Stüdyomuza ziyarete gelen arkadaşlarımızla doğaçlama oldu. Albümü dinlettiğim kişilerle motivasyonumuz daha arttı. Bu albümün devamı da gelecek, mayıs ayında ‘Efsane 2’ çıkıyor. 6 yeni şarkı, versiyonları ve öncesinde yayımladığımız tekli ‘En Gerçeği’ olacak.

◊ Bu albümdeki 10 şarkıya ve gelecek devam albümündeki 6 yeni şarkıya da klip çekmişsin...

Son yıllarda duygularımız gün içinde değişiyor. Bunda sosyal medyanın da etkisi çok. Bence bu albüm insanların son dönemlerde yaşadığı duygu değişim hızınıda gösteriyor, bu dönemin temsilcisi oldu. Biz de biraz görsel bir albüm gerçekleştirdik. Klip çekimleri bir ay sürdü. Benim uyanmamla başlayıp tekrar uykuya geçmem arasında geçen duyguları anlattık.

◊ Şarkılarına bakınca; ‘Yeni Fark Ettim’ isimli şarkında adam, kadının ilişkinin içindeyken ilişkiyi aslında uzun zaman önce bitirdiğini sonradan fark ediyor. Sen hiç bunu yaşadın mı?

Yaşadım tabii.

◊ Sen mi bitirdin? Karşındaki mi?

Karşı taraf bitirdi. 30 sene öncesinden bahsediyorum. Radyo koleksiyonum vardı, şimdi onların yerini biraz tablolar aldı. O dönemde evimin salonuna radyoları koymak için raflar yapıp boyuyordum. Daha meşhur falan olmamıştım. İlişkim çok güzel gidiyordu. Ben boyayı yaparken arkamdan bir el dokundu. Döndüm ve kız arkadaşım “Ben gidiyorum” dedi.

◊ Sen terk edilmişsin ve farkında değil misin?

Evet. Çoktan o kafasında bitirmiş, gitmiş, sadece cismen orada ve ben yeni fark ettim. Sonraki dört günüm çok fenaydı.

◊ Bir şarkın da ‘Kapıyı Gördünüz’. Senin hiç kapıyı gösterdiğin ya da sana kapıyı gösteren oldu mu?

Olmuştur. Yaşımız var, insan yaşadıkça çok şey öğrenip biriktiriyor. Ama tabii Allah insana çok daha kötü şeyler yaşatmasın, bu ayrılıklar çerez kalıyor. Bu şarkının A bölümünü ben yazdım, geri kalanını Berksan. Çok kibar bir gönderme şarkısı.

“Bana ‘Ne azgın adammış ya’ dediler, azgınlıktan değildi”

◊ Geçmişten günümüze şarkılarına bakınca; ‘Dudak Dudağa’, ‘Sıcak’, ‘Sevişme Onlarla’... İç gıcıklamayı seviyorsun...

Kim sevmez ki... Şarkılarda ‘sevişelim’, ‘sıcak çok sıcak’ gibi sözler söylediğim zamanlar ‘Ne azgın adammış ya’ dediler. Azgınlıktan değildi.

◊ Peki, nedendi?

Bu insana bahşedilmiş en güzel içgüdülerden biri. Mesela adam öldürme duygusunu mu seçseydik? Biz sevişmeyi seçtik, sevdiğimiz taraf âşık olmak, dokunmak, sevmek oldu. Ben çocuklarıma da bunu öğretiyorum. “Savaşma seviş” derlerya, çok sıradan gelir ama bence çok anlamlı bir söz. Yani insanlarla kavga edeceğine anlaşmaya çalış.

◊ Libidosu yüksek biri misin?

Evet. Libido denince sadece seks enerjisi gibi algılanıyor, halbuki libido dediğin şey hayat enerjisi, o da bende yüksek.

◊ Kaslarını gördüğümüz ‘Sıcak’ klibini hatırlıyorum. Bugün çekebilir miydin?

Çekerim, vücudum şu an daha iyi. Çünkü dört senedir aralıksız spor yapıyorum, sağlıklı yaşıyorum.

◊ Bu yaz konserlerinde alttan vuran rüzgâr ve uçuşan gömleklerle dansların sosyal medyada gündem oldu. O görünen seksi adam ne kadar sensin?

Başarı seksapeli arttırır. Başarılı olduğun sürece çok insana seksi gelirsin. İlle yüzün-gözünün düzgün olması gerekmez. Ama bununla birlikte sahnedeyken özgüvenli bir tavır içinde olduğumu düşünüyorum. Çünkü orası emin olduğum bir alan. Dolayısıyla oradaki özgüvenim illa dışarıya böyle bir enerji veriyordur. Ama normal hayatımda ne evde ne sokakta ‘Çok seksiyim’ diye dolaşmam. Ben doğallık çok severim.

‘İÇ ÇAMAŞIRI ATAN DA OLDU’

◊ Sosyal medyayla aran nasıl? Ahlaksız teklif alıyor musun?

Artık sosyal medyanın bayağı içindeyim. Ahlaksız tekliften kastın ne? Ben gayet ahlaklı teklifler aldım. Bana göre ahlaksız değildi yani. Kime göre ahlaksız?

◊ Çıplak fotoğraflar, gece aniden konum atanlar...

Ben bunu ahlaksız olarak değil, erotik olarak değerlendiriyorum. DM’mi kapatmadan önce çok geldi.

◊ 90’larda starlara sahneye

iç çamaşırı atıldığı, kulislere notlar yollandığı söylenirdi. Sen de bunları yaşadın mı?

Tabii, iç çamaşırı atan da oldu, her şey oldu. 90’ların sonu 2000’lerin başı çok cüretkârdı. Ben biraz daha açıktım o zaman ama zaman ilerledikçe dengelemeyi öğreniyorsun.

◊ 1,5 yıldır bir ilişkin var. O da müzisyen mi?

Hayır ama sektörün içinden.

◊ Nasıl tanıştınız?

Uzun süredir arkadaştık.

◊ Arkadaşlık aşka dönebilir mi?

Dönmez diye düşünüyordum ama oluyormuş. Biz birlikteyken çok güzel şeyler yaşıyoruz. Ciddi anlamda hayatıma destek olan, üretimime katkı sağlayan biri. Albüm aşamasında da değerli katkıları oldu. Yolumu aydınlattı.

‘EL ÖPME VE HARÇLIK VERME HİKÂYESİ BİZDE VAZGEÇİLMEZDİR’

◊ Bize bir bayram mesajı vermeye ne dersin?

Bu dönem için söyleyebileceğim en önemli şey savaşların bir an önce durduğu, barışın hâkim olduğu, yeni yüzyıla yeni format atma halinin bir an önce iyi sonuçlandığı, güzelliklerle dolu bir bayram ve sonrası.

◊ Bayram ritüellerin var mı?

El öpme ve harçlık verme hikâyesi bizde vazgeçilmezdir. Tabii harçlığın miktarı önemli değil. Hem çocukluğumuzu hatırlatıyor hem de çocuklarımızla ortak bir paylaşım oluyor.

◊ Kuzey 16, Uzay 13 yaşında. Onlarla arkadaş mısın yoksa otoriter misin?

Bir çocuğun baba duygusunu ve otoritesini yaşaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama tabii arkadaşlık da var. Nasihatin, öğretinin karşı taraftan istek geldiği zaman sunulması gerektiği tarafındayım.

◊ Eski eşin Çağla Şikel’le görüşüyor musun?

Tabii görüşüyorum. Bizim bu saatten sonra zaten kavgalı olmamızı gerektirecek ne olabilir? Çok güzel iki evladımız var. Benim tahminlerimin ve hayallerimin çok üstünde çocuklar verdi bana. Ona saygım, sevgim hiçbir zaman bitmeyecek.

‘Yerin dibine sokmaya çalışmak senin yaşlandığını gösterir’

◊ Şu an müzik dünyasında en eleştirdiğin şey ne?

1990’ların başıydı. Sezen Aksu “Sana albüm yapalım” diye bir fikir ortaya attı. “Hayır, oyuncu olacağım, çok abuk sabuk şeyler yapılıyor” dedim. Sonra fark ettim, abuk sabuk şeyler hep yapılıyor. Üstelik kimse alınmasın, gücenmesin, kendi anlayışsızlığım olarak bunun altını çizerek söylüyorum. O zamanlar ‘Bu ne ucuz iş’ dediğim işler bugün özlemle dinlenir hale geldi. Ben de dahil dinliyorum. O yüzden şimdi bu hatayı yapmam. Günün hızlı tüketilecek popüler şarkıları, kalıcı olacak şarkıları da vardır. Bunları şimdiden ayırmak mümkün değil. Dolayısıyla üreten herkes devam etmeli. Bunu bizim eleştirmemiz yakışık almaz. Yani birinin içinden gelmiş, üstelik bence çok da eğlenceli bir şarkı yapmış, ‘Hav Hav’. Herkes eğlenerek dinliyorsa bitmiştir. Bunu eleştirmek, yerin dibine sokmaya çalışmak, dönemi kaçırdığını, senin yaşlandığını gösterir. Anlamaya çalışmak ve anlamaksa günü yakalamak anlamına gelir.

◊ Kariyerin boyunca nerelerde hata yaptın?

Hata değil ama arka arkaya çok sert şeyler yaşadığım, biraz da pes ettiğim bir dönemim oldu. Belli etmemeye çalışsam da 7-8 senemi almıştır. O dönem keşke bu kadar bırakmasaydım diye düşündüm. Ama ‘Hadi’ derken, bir yumruk daha yedim, sonra bir yumruk daha...

◊ Boşandın, anneni kaybettin, dolandırıldın, arkadan babanı kaybettin...

Evet, daha ne olsun? Hepsi arka arkaya oldu. Öyle olunca biraz gardın düşüyor.

◊ Seni bu sezon ekranda göremedik, neden?

Doğru proje bekliyordum. Yeni sezon için güzel bir proje geldi.

◊ Rusya’da bir programa konuk olmuşsun. Çığlıklar kopuyor. Bu ‘Yalı Çapkını’ dizisinin etkisi mi?

Zamanında ‘Bu Kadar mı’, ‘Oynama’ gibi şarkılarım Rusya’da çok patlamıştı. ‘Yalı Çapkını’ndan sonra tekrar gündem oldu, yeni jenerasyon da müziğimi yakaladı.

◊ Orada projelerin var mı?

Bir turne yaptık, müthiş geçti. Unutulmaz şarkıları söylediğimiz ‘Bir Pop Masalı’ projesini 28 Mart’ta Moskova’da yapacağız. Özel hazırlıklar yapıyorum.