Leylekler özgürce uçabilsin, ölmesin

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Göç yollarındaki büyük tehlike

Küçükçekmece Gölü, Tahtakale mevkisinde Avrupa’dan Afrika’ya göç eden leyleklerin kondukları elektrik direklerinde akıma kapılması sonucu yaklaşık 100 leylek öldü, birçoğu da yaralandı. Uzmanlara göre özellikle göç yolları üzerindeki elektrik hatlarında alınacak basit tedbirler bu ölümlerin büyük bölümünü önleyebilir. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Harun İnci özellikle göçün dar bir koridordan geçtiği ve güvenli konaklama alanlarının azaldığı bölgelerde riskin arttığına dikkat çekiyor. İstanbul Boğazı’nı da bu durumun tipik örneklerinden biri olarak gösteriyor.

Elektrik hatlarının kuşlar açısından iki temel risk taşıdığını belirten İnci, bunların tellere çarpma ve elektrik akımına kapılma olduğunu söylüyor. Telleri göremeyen kuşlar uçuş sırasında hatlara çarpabiliyor. Özellikle de büyük kanat açıklığına sahip türler iki iletkene aynı anda temas ederek elektrik çarpmasına maruz kalabiliyor. Leylek, kartal, akbaba ve balıkçıl benzeri büyük kuşlar elektrik çarpması açısından daha yüksek risk taşıyor.

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İnci’ye göre sorun rastlantısal kazalardan ibaret değil. Göç yollarının, elektrik altyapısının ve kuşların konaklama davranışlarının kesiştiği noktalar önceden belirlenebiliyor. Dolayısıyla bu bölgelerde yapılacak düzenlemelerle ölümlerin önemli bölümü engellenebilir.

İnci sözlerine şunları ekliyor: “Elektrik çarpmasını önlemenin en etkili yolu iletkenler arası mesafeyi artırmak veya kritik noktaları izolasyon kaplamasıyla kapatmak. İspanya’da 2008’de çıkarılan yönetmelikle riskli direklerin izolasyonu zorunlu kılındı ve bu leylek ölümlerinde belirgin azalma sağladı. Macaristan’da 1980’lerden bu yana 30 binden fazla orta gerilim direği bu şekilde güçlendirildi. Hatların yeraltına alınması en etkili ama en maliyetli çözüm; genelde yalnızca en kritik göç koridorlarında uygulanabiliyor.”

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Su kullanımına dikkat!

Yağışlı iklimiyle bilinen İngiltere’nin bazı bölgelerinde yaklaşık iki aydır kayda değer miktarda yağmur yağmadı. İngiltere Çevre Ajansı temmuz sonunda başkent Londra’nın tamamı olmak üzere İngiltere’nin yarısı ve Galler için kuraklık ilan etmişti.

İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu’nun toplantısı sonucunda ülkede kuraklığın etkili olduğu bölgelere East Midlands, Lincolnshire ve Northamptonshire, Kent ve East Sussex’le Solent ve South Downs da eklendi. Böylece, İngiltere’nin yüzde 71,3’ü için resmen kuraklık ilan edildi. Ülkede ağustosun ilk 11 gününde sadece 4 milimetre yağış görüldü.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut da ülkede 40 binden fazla kişinin içme suyu kesintileriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Paris’te düzenlenen kriz toplantısında açıklamalar yapan Barbut kuraklık nedeniyle ülkedeki tüm bölgelerde su kullanımı konusunda kısıtlamalar getirildiğini söyledi.

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İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı tarihöncesi çağlardan bu yana sürekli aktif olan ve sık sık lav ve kül püskürten bir volkan. Bu ay yeniden şiddetlenen püskürmeler bölgede devam ediyor. Ülkede son 20 yılın en ağır acil durumu olarak nitelendiriliyor. Bu durum hava ulaşımını da aksattı. Katanya Havalimanı’nda uçuşlar durdurulurken 190 sefer Palermo’ya yönlendirildi. Volkanik küller Malta’da da iptal ve gecikmelere yol açtı.