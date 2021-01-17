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Hürriyet Pazar
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kütüphanede sizin de kitabınız olsun…

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Pasta şefi Duygu Tuğcu 10 meslek lisesinde gastronomi kütüphanesi kurmak için ‘Bir Kitap Bir Şef’ adında bir yardım projesi başlattı. Amaç, genç şef adaylarına daha fazla bilgi ulaştırmak

‘Bir Kitap Bir Şef’ projesi meslek liselerindeki genç şef adaylarına daha fazla bilgi sunabilmek için hayata geçirilen bir yardım projesi. Aşçılıkla ilgili meslek liselerinde öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri kitaplara erişimlerinin kısıtlı olması nedeniyle böyle bir proje hayata geçirilmiş. Amaç, yeni yetişen şef adaylarına destek olmak, gastronomiyle ilgili kitaplara daha kolay ulaşabilmeleri için meslek liselerinde kütüphaneler oluşturmak. Proje bir ay sürecek. Şef Duygu Tuğcu’nun önderliğinde başlatılan ‘Bir Kitap Bir Şef’ projesinde şimdilik 10 pilot okul belirlenmiş. Bağışta bulunulacak meslek liseleri, kitap ihtiyacına göre yönetimlerinden gelen taleple belirlenmiş. Tuğcu’nun yardım ekibinde kendi gibi pasta şefi olan arkadaşları Deniz Aslan, Derya Özkan, Özden Leymun ve Gültuğ Sezen var. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyen bağışçılardan para yardımı kabul edilmiyor. Sadece gastronomi alanına dair kitapları gönderebiliyorsunuz. Kitaplar yeni olmak zorunda değil, daha önce okuduğunuz kitaplar da eskimemiş, kullanılabilir olması şartıyla yeterli. Projeye kitaplarıyla destek olan isimler arasında Emrah Köksal Sezgin, Cenk Girginol, Rafet İnce, Murat Aslan ve Vedat Ozan gibi gastronomi dünyasının bilinen isimleri de var. Göndermek istediğiniz kitapları Zuhuratbaba Muhtarlığı’na kargolayabilirsiniz.

Bakır Sokak No: 8 Zuhuratbaba, Bakırköy - İstanbul. (0212) 571 37 01

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