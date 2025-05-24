Kurumsal hayattan Ayvalık’ta kadın dayanışmasına...

Haberin Devamı

Kurumsal hayatta uzun yıllar çalıştıktan sonra istifa eden Aslı Mursaloğlu Yıldız, sosyal medyada @gurumsalhayat a-

dıyla içerikler üretiyor, kurumsal hayatın sıkıntılarını mizahi bir dille anlatıyor. Yıldız, İstanbul’dan Ayvalık’a göç ettikten sonra ‘Ayvalık Kadınları’ adını taşıyan bir hesap daha açtı ve bugün 485 kişilik aktif bir topluluğa dönüşen güçlü bir kadın dayanışmasının temelini attı.

Mursaloğlu Yıldız “Bu konuda deneyimliyim. Pandemi döneminde İstanbul’da yaşarken ‘Nish Adalar Kadınları’ isminde 500 kişilik bir grup kurmuştum. Ancak o dönem full-time çalıştığım için fazla etkinlik yapamıyorduk. Ayvalık’ta işler farklı ilerledi, grup çok aktif hale geldi” diyor.

‘Ayvalık Kadınları’ grubunun çoğunluğu büyük şehirlerden Ayvalık’a göç etmiş, farklı meslek gruplarından kadınlar. Ama Ayvalık’ta doğup büyümüş ya da uzun yıllar önce yerleşmiş üyeler de var. Birlikte kültürel gezilerden sabah kahvaltılarına, mum, çikolata, yoga atölyelerine kadar birçok etkinlik düzenliyorlar. Ayda bir canlı müzik geceleri de var.

Haberin Devamı

Uzaktan çalışan profesyonellerden Ayvalık’ta kendi işini kuran girişimcilere geniş yelpazedeki üyeler, sadece sosyal etkinliklerde değil, iş fırsatları konusunda da birbirlerine destek oluyor.

‘Enerjisi yüksek, samimi ve üretken bir kadın grubuyuz’

Aslı Mursaloğlu Yıldız grubun sadece sosyal hayata değil, iş hayatına da olumlu etkileri olduğunu söylüyor: “Grupta bulunan girişimciler, uzaktan çalışanlar ya da yeni bir iş arayışında olanlar için güzel fırsatlar doğdu. Birbirine destek olan, iş bulan, hatta birlikte yeni işler kuran üyelerimiz oldu. Bunun yanı sıra grubumuz kadınlar için güvenli bir alan oluşturuyor; Ayvalık’ta yaşamı kolaylaştıran ipuçlarını, deneyimleri birbirimizle paylaştığımız bir platform görevi de görüyor. Gerçekten birbirimize çok iyi gelen, huzurlu ve mutlu bir ekip olduk.”