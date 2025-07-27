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Kavurucu yaz sıcakları insanlar kadar evcil hayvanları da bunaltıyor. Pek çok hayvan sahibi, dostlarını serinletmek için çareyi tüylerini kestirmekte buluyor. Her ne kadar en çok başvurulan yöntem bu olsa da hayvanların tüylerini kesmek onları serinletmenin tek yolu değil. Hatta uzmanlara göre bu her zaman doğru bir yöntem de olmayabilir. Peki ne yapmalı, evcil hayvanlarımızı sıcak havalardan nasıl korumalı?

Veteriner Sıla Şeyda İzmirli, evcil hayvanları serinletmek için tüylerin tıraş edilmesiyle ilgili şunları söylüyor: “Düzenli olarak taranan evcil dostlarımızın sıcaklarda rahatlayacağı düşünülerek tüylerinin tamamen tıraş edilmesine gerek yoktur. Hatta tüylerin tamamen kesilmesi çevredeki sıcaklığın direkt olarak vücuda temas etmesine ve kendilerini daha sıcak hissetmelerine neden olabilir.”

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Tüylerin tamamen kesilmesinin hayvanları güneş yanıklarına ve cilt hastalıklarına karşı savunmasız hale getirdiğini ekleyen İzmirli, evcil hayvan sahiplerini uyarıyor: “Evcil dostlarımızın kürkleri güneşe karşı fiziksel bir bariyer oluşturarak derilerini güneş yanıklarından korur. Aynı şekilde tüyler deri bariyeri için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Tüylerin uygun olmayan şekilde kesilmesi durumunda çevredeki toz, akar ve alerjenler deriye çok daha kolay temas edebilir. Bu da derinin sağlığının bozulmasına ve deri hastalıklarının açığa çıkmasına sebebiyet verebilir.”

İzmirli tüm bu fiziksel risklerin yanı sıra tüy kesmenin psikolojik sorunlara da yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle estetik amaçla yapılan yaz tıraşlarının evcil hayvanların hem deri hem de ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. “Uygun ortamda ve evcil dostumuzun tüy örtüsüne uygun yapılmayan tıraş işlemlerinde bazı evcil dostlarımız, tıraş sonrası ilk birkaç gün, hatta tüyleri tekrar uzayana kadar psikolojik huzursuzluk yaşayabilirler” diyor.

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‘GÖLGE BİR ALAN SAĞLAYIN’

Hayvanlarımızı sıcak havalarda korumanın en etkili yolunun onlara havadar ve gölge bir alan sağlamak olduğunu söyleyen veteriner Mahmut Baran Şahin hayvanın yanında sürekli taze su bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Ev ortamında dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde sıralıyor:

- Eviniz 25 santigrat derecenin üstünde olmamalı. Özellikle çok kürklü bir canlıysa daha düşük sıcaklıklar tercih edilebilir ama bu hayvanın türüne bağlı olarak değişir. Ev ortamında evcil dostunuzun genellikle kaldığı yer sürekli güneş almamalı, serin ve havadar olması en önemli faktör.

- Evlerde klima veya vantilatör gibi ürünler de kullanılabilir. Ancak bunların rüzgârına direkt maruz kalması hastalıklara yol açabilir. Sularını soğuk suyla değiştirmek de fayda sağlar ama bu suyun soğukluğu buzdolabı soğukluğunda olmamalı. Yüzde 50 soğuk, yüzde 50 ılık su karıştırıldığında ideal bir sıcaklık olur.

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- Evcil hayvanınız güneş çarpmasına ya da aşırı sıcağa maruz kaldıysa şu belirtiler görülebilir: Hızlı solunum, ateş, dili dışarıda nefes alıp verme, salyada artış, ishal, kusma, deride kızarıklık, kasılmalar, titremeler, hep uyuma isteği, kalp ve nabız sayısının artışı, huzursuzluk, şok, koma, kapalı bilinç, dengesizlik ve yürüme bozukluğu. Bu durumlarla karşılaşırsanız ilk müdahale olarak evcil hayvanınızı alıp hemen serin bir yere geçin. Patilerini, ensesini, yüzünü suyla ıslatın. Bilinci kapalıysa dilinin geriye dönmesini önlemek için dilini kenara atıp en yakın sağlık kuruluşuna gidin.