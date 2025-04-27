Kulağımız telefondan gelen uyarıda

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DİJİTAL DEPREM REHBERİ





İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) geliştirdiği AFAD Acil tüm afetlerde vatandaşlara hızlı ve güvenilir bilgi sunmayı amaçlıyor. AFAD Acil üzerinden bulunduğunuz konumu acil durumda ulaşılmasını istediğiniz kişilere gönderebilir, size en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görüntüleyebilir ve AFAD’dan gelen resmi uyarıları anlık takip edebilirsiniz. İnternet bağlantısı olmadan da bazı temel özellikleri çevrimdışı olarak sürdürmek mümkün. Mobil hat kesintiye uğradığında da toplanma alanlarını gösteriyor.

SANİYELER ÖNCE BİLDİRİM





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Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta geliştirilen EDIS yapay zekâ tabanlı bir erken uyarı sistemi. Amaç depremi hissetmeden önce haber vermek. Kullanıcılar uygulama üzerinden konumlarına özel uyarılar alabiliyor. 6,2 büyüklüğündeki depremde EDIS, merkez üssüne yakın olanları 8 saniye kala uyardı. Bazı bölgelerde bu süre 69 saniyeye kadar çıktı. Uygulamanın temel sürümü ücretsiz. Uyarı almak istiyorsanız üyelik ücretli. Bildirim alabilmek için ‘Ayarlar’a girip ‘Afet Bildirim Ayarları’ ve ‘Uygulama İzinleri’ açılmalı.

CEBİNİZDEKİ MİNİ SİSMOGRAF





Google, Android işletim sistemine entegre ettiği Deprem Uyarı Sistemi ile milyonlarca cihazı birer sismograf gibi kullanıyor. Android telefonlar ivmeölçer sensörleriyle sarsıntıyı algılayarak hem kullanıcısını uyarıyor hem de bölgedeki diğer cihazlarla veri paylaşarak bir ağ oluşturuyor.

Sistem deprem anında ekrana bir uyarı mesajı gönderiyor ve kullanıcıya bulunduğu yeri terk etmesi ya da güvenli bir pozisyona geçmesi için saniyelik avantaj sağlıyor. İnternet sorunları yaşandığında bile çalışıyor. Bu özelliği kullanabilmek için telefonun Ayarlar menüsünden Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilip sistem aktif hale getirilmeli. Uygulamayı Apple telefonlarda kullanmak isteyenlerse ‘Acil Durum’ özelliğini açmalı.

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KULLANICI DESTEKLİ





Deprem Ağı kullanıcıların katkısıyla çalışan bir erken uyarı sistemi. Uygulama telefonlardaki ivmeölçer sensörleri sayesinde sarsıntıyı algılıyor ve bu verileri merkezi sisteme göndererek depremin konumunu ve şiddetini tespit etmeye çalışıyor. Uygulama sürekli uyarı vermesin diye ayarlar bölümünden maksimum büyüklük ve mesafe seçebiliyorsunuz. Herkes üye olabiliyor ama uyarı almak için ücret ödemek gerekiyor.

YAKINLARINIZA SMS GÖNDEREBİLİRSİNİZ





Güvendeyim: AKUT’un geliştirdiği bu program erken uyarı sistemi değil ancak bir afet durumunda kişilerin yakınlarına bir SMS ile yazdıkları mesajı ve konum bilgilerini gönderebilmelerini sağlıyor. Büyük afetlerde baz istasyonları zarar görebildiği için uygulama üzerinden SMS atmaya olanak sağlıyor.