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‘Küçük sorunlara deva, sonsuz uzayda’

#Uygar Mitat#Astrofotoğrafçılık#NASA
‘Küçük sorunlara deva, sonsuz uzayda’

Derin uzay fotoğrafçısı Uygar Mitat’ın çektiği Andromeda Galaksisi karesi NASA’nın resmi sosyal medyasından paylaşıldı ve 7 milyon kişiye ulaştı. Mitat, kendini “Karanlıktaki aydınlıkları keşfetmeye çalışan tutkulu bir astrofotoğrafçı” olarak tanımlıyor.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 33 yaşındaki uzay fotoğrafçısı Uygar Mitat’ın mikroskoplardan teleskoplara geçişi, bir çocukluk hayali... “Evrimi anlamaya çalışan meraklı bir moleküler biyolog ve karanlığın içindeki aydınlıkları keşfedip sizler için fotoğraflayan tutkulu bir astrofotoğrafçıyım” diye tanımlıyor kendini.

Pandemi öncesi ‘uzay hobisi’ne fazla vakit ayıramamış. Bir ambalaj firmasında yönetici olarak çalışıyor. Karantina dönemi bir fırsat olmuş. NASA’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Andromeda Galaksisi karesi bu sayede dünya çapında 7 milyon kişiye ulaşmış. Bu büyük ilgiyi gören kare öyle kolay çıkmamış ortaya “Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Uludere Köyü’nde, 5 gece boyunca pozlama yaparak fotoğrafladım. Yeterince karanlık bir yere gider ve nereye bakacağınızı bilirseniz onu çıplak gözle de görebilirsiniz” diyor.

Derin uzay fotoğrafçılığı kolay, ucuz bir hobi değil. Bunun için üretilmiş teleskop, kamera ve filtre satın alması gerekmiş. Onlarca yan ekipmanı İngiltere’den Çin’e farklı ülkelerden toplamış. Bazı özel parçaları sanayide yaptırmış.

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Maddi olarak meşakkatli olsa da manevi tatmini büyük olmuş Mitat için. Bu durumu “Şehirden, kalabalıklardan ve insanlardan uzaklaşmak, yıldızlarla buluşmak çok iyi geliyor. Gözlem yapıyor, fotoğraf çekiyor, kamp kuruyor ve doğada vakit geçiriyorum. Evrenin büyüklüğünü hayal etmek çok zordur. Yaptığım her uzay gözleminde ve çektiğim fotoğrafta bu büyüklüğü biraz daha iyi anlıyor ve ufak sorunlarla baş edebilmek için kendimde güç buluyorum. Bana kattığı en büyük fayda bu meditasyon hissi” sözleriyle anlatıyor.

İşin huzur kaçıran yanı da var; arızalar, gecelerce soğukta durmak, yorgunluk, uykusuzluk... “Ama çekilen ilk kareye değer” diyen Mitat’ın gelecek planlarında bir gözlemevi kurmak var. Çocukların aynalı teleskop imal ettikleri, geceleri çimlere uzanıp gökyüzünü izleyerek eğitmenler eşliğinde uzayı öğrenebilecekleri ‘yaşayan’ bir gözlemevi...

MERAKLILARA TAVSİYELER

“Bol bol gökyüzüne bakın. Bunun için şehir ışıklarından uzaklaşmalısınız. Çoğu kişi gökyüzüne sadece teleskopla bakılabileceğini düşünüyor ama şehirden uzak yerlerde çıplak gözle izleyin önce. Ardından bir dürbünle onlarca farklı gökcismi keyifle izlenebilir. Şehirlerarası seyahatlerde hava açıksa yol kenarında mola verip gözlem yapın.”

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#Uygar Mitat#Astrofotoğrafçılık#NASA