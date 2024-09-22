‘Kredi çekip sanal casino’da 10 dakikada bitiriyordum’

Haberin Devamı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) tedavi gören erkek danışanlardan biri “Şu anda Türkiye’de sanal kumar pandemisi var” diye başladı sözlerine...



O da çevresinde bahis oynayan birkaç arkadaşını gördükten sonra futboldan hiç anlamamasına rağmen denemek için bir kupon hazırlamış ve tam 20 yılı kumar bağımlısı olarak geçmiş...

Türkiye’de yasal olmayan internet sitelerinde kumar oynayan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle sanal casino oyunları bu bağımlılığın başını çekiyor. Öyle ki son yıllarda YEDAM’a yapılan başvuruların yüzde 37’si kumar bağımlılığı kaynaklı. Yeşilay yetkilileri bu oranın madde bağımlılığı nedeniyle yapılan başvurulara yakın seyrettiğinin altını çiziyor.

Bir diğer önemli istatistikse danışanların yüzde 75’inin arkadaşlarında da kumar oynama davranışı görülmesi. Adını vermek istemeyen YEDAM danışanının da dediği gibi Türkiye’de adeta bir pandemiye dönüşen bu durumu hem danışanlarla hem de Yeşilay’ın uzman isimleriyle konuştuk. Görünen o ki sanal kumar bağımlılığı, yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumları da derinden etkileyen bir sorun olarak karşımızda.

Haberin Devamı

Yeşilay, bu tehlikeli süreci durdurmak amacıyla YEDAM’larda tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiplerle bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikoterapi ve sosyal destek hizmeti veriyor. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de toplam 107 YEDAM var, 115 numaralı Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor. Üstelik danışanların kimlik bilgileri kesinlikle kayıt altına alınmıyor, hayalet bir danışan olarak tedavi süreçleri tamamlanıyor.

‘SABAH ELİMDE TELEFONLA KUMAR OYNAMA HİSSİYLE UYANIYORDUM’

Hayalet danışan, 55 yaşında

“20 yılım sanal kumar oynamakla geçti. Sistem kazandırıp kaybettirmek üzerine kurulu. Bir süre sonra beyin doğru şekilde çalışmayı bırakıyor ve hiç sağlıklı karar alamıyorsunuz. Kaybettiğin paraları hesaplayıp onları kurtarmak için tekrar tekrar oynuyorsun.

Haberin Devamı

Bırakmak için çok uğraştım, çok fazla doktora gittim, kendi başıma asla bırakamadığım bir haldeydim. Evim, arabam, kenardaki altınım, param, aklınıza gelebilecek tüm birikimim kumarda gitti. Manevi olarak ailemi de kaybettim. Sonra bir daha evlendim ama ondan da boşanmama sebep oldu bu durum.

Gözüm hiçbir şey görmüyordu, sabahları elimde telefonla kumar oynama isteğiyle uyanıyordum. Bu sırada etrafımdakilerin ya da kendimin gördüğü zararı hiç düşünmüyordum. Bir dönem ciddi sigara bağımlılığım vardı, o da öyleydi, bırakmakta çok zorlanmıştım. Bağımlılığın sistemi aynı geliyor bana.

Hani birkaç yıl önce COVID pandemisi vardı, şimdi de kumar pandemisi var diyorum ben. Ben de arkadaşlarımdan görerek başladım.

Haberin Devamı

Eski eşim internette Yeşilay’ın tedavi yöntemini görmüş, beni yönlendirdi ve beraber gidip başvurduk. 14-15 aydır tedavi görüyorum ve son 1 yıldır temizim. 20 yıllık geçmişime göre 1 yıl çok az bir süre tabii ama kendime zaman ayırmaya başladım. Çocuğumla tatile gittim. Mutlu olabildiğim şeyler yapmaya başladım. Varsa böyle bir sıkıntısı olan insanlar mutlaka YEDAM’a başvursunlar. Hiçbir ücret ödemeden, hayalet danışan olarak son derece güzel bir ortamda, muazzam bir ilgi alaka gösteriyorlar.”

‘ÇEKMECELERDE 5-10 LİRA ARAR HALE GELMİŞTİM’

Hayalet danışan, 28 yaşında

“Kumara sanal bahis oynayarak başladım, sonra önüme diğer sanal casino’ların reklamları çıkmaya başladı ve ‘sweet bonanza’ denen oyun beni mahvetti. Kazandığın anda hesabına para geçmesi insanı çok cezbediyor. Ve oyunu kazandıkça 100’e katlayarak kazanç sağlayabileceğiniz başka ihtimaller filan sunuyor. Öyle bir batak ki çıkmak çok zor. Ailemle yaşıyorum, birbirimizi dövecek noktaya gelmiştik. İlişkimiz tamamen bozuldu, kimsenin bana güveni kalmamıştı.

Haberin Devamı

Devamlı krediler çekip sanal casino’da 10 dakikada bitiriyordum. Öyle ki çekmecelerde 5 lira, 10 lira arar hale geldim. Arkadaşlarımdan borçlar aldım, ödeyemedim. Haliyle onlarla da aram bozuldu. Üniversiteye gidiyordum ve burs paralarımı da sanal kumara aktarıyordum. Çok kötü günler yaşadım, bu öyle bir ruhsal bozukluk yaratıyor ki insan intihar bile edebilir. Günlük hayatımı bitirdi, en sevdiğim şeyleri bile yapamaz haldeydim. Sadece daha çok para kazanmaya kafayı takmıştım, kendime bir şeyler alma planı yapıyordum ama kazandığım parayla yine gidip kumar oynuyordum. Kazandıklarını da kaybediyorsun, kimsenin kumardan para kazanma ihtimali yok.”

Haberin Devamı

‘GRUP TERAPİSİNDE YALNIZ OLMADIKLARINI FARK EDİYORLAR’

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç

Yıllara dayanan araştırmalar ve pratik deneyimlerle geliştirdiğimiz özel rehabilitasyon yöntemlerimizle kumarın psikolojik tetikleyicilerine odaklanıyor ve bireylere sağlıklı başa çıkma becerileri kazandırıyoruz. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve motivasyonel görüşme teknikleriyle kumar oynama isteğiyle nasıl başa çıkılacağını öğretiyoruz. Kumar bağımlılığı sadece bireyi değil, tüm aileyi etkileyen bir sorun.

YEDAM’da kumar bağımlılığıyla mücadele eden bireylere ve ailelerine, ücretsiz bireysel ve grup terapileri sunuluyor. 18 oturumdan oluşan bireysel terapiler ve 5 oturumdan oluşan aile grup terapileri, bağımlılıkla mücadelede güçlü bir destek sağlıyor. Grup terapisine katılan bireyler yalnız olmadıklarını fark ederek rehabilitasyon sürecinde dayanışma ortamı oluşturuyor. Türkiye’nin her yerinde, bu kardeşlerimizi hayata döndürmek ve problemlerini çözmek için hizmetlerindeyiz.