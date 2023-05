Kral Charles işbaşında

Haberin Devamı

Onu yıllarca yaptığı görevlerden ziyade magazinsel bir figür olarak tanıdık. Kraliçe 2. Elizabeth’in en büyük oğlu, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın gözbebeği haline gelen Prenses Diana’nın skandallara sebep olan kocası, Camilla Parker’ın yasak aşkı... Tahta çıkmak için beklediği uzun yıllar hep espri konusu oldu, hatta hiçbir zaman kral olamayacağı bile konuşuldu. İnsanlar onu ‘Prens Charles’ diye anmaya o kadar alıştı ki tahtın yeni sahibi olduğu açıklandığı halde İngiltere halkının dili bile ‘Kral Charles’ demeye kolayca alışamadı. Ve sonunda sabreden derviş muradına erdi. Charles, Westminster Abbey’deki törenle tacını taktı ve İngiltere’nin milli marşında “Tanrı kralı korusun” sözünü duymaya başladı.

14 Kasım 1948’de doğan Charles, annesi 2. Elizabeth resmi olarak tahta çıktığında 4 yaşındaydı. Tahtı en uzun süre bekleyen veliaht oldu.

14 Kasım 1948’de Buckingham Sarayı’nda doğan Charles, annesi resmi olarak tahta çıktığında 4 yaşındaydı ve o günden itibaren veliaht olarak anıldı. Sarayda özel eğitmenler eşliğinde öğrenim gören veliahtların aksine okula giderek büyüdü ama veliaht diye okullarda pamuklara sarıldığı söylenemez. Zira 13 yaşındayken yatılı olarak İskoçya’daki Goronstoun’a gönderildi. Aşırı disipliniyle meşhur bu okulda zorbalığa maruz kaldığını her fırsatta söylüyor ve orayı cehennem olarak tanımlıyor. Buna rağmen okulda eğitim görmeyi sürdürdü ve hatta İngiltere’nin üniversite mezunu ilk veliahtı oldu.

Diana ve Charles karakterleri, hayata bakış açıları ve yaşam zevkleriyle apayrı dünyaların insanlarıydı. Çift 1996’da boşandı.

Cambridge Üniversitesi’ndeki ilk yılı arkeoloji ve antropoloji eğitimi alarak geçti, okulu tarih mezunu olarak bitirdi. 1 Temmuz 1969’da artık Galler Prensi’ydi. Gwynedd’deki Caermarfon Kalesi’nde cüppesini giyerek “Ben, Charles, Galler Prensi... Hayatım boyunca kulunuz ve hizmetkârınız olacağım” sözleriyle kraliçeye bağlılık yemini etti. Yemin o yemin! Okulda piyano, trompet ve çello çalmayı öğrenen, senfoni konserlerinde sahneye çıkan, tiyatro oyunları kurgulayıp o oyunlarda rol alan ve bambaşka bir hayata doğsaydı belki de sanatçılığı seçecek olan Charles’ın kaderinde ona biçilen rolle ilgili hiçbir soru işaretine yer yoktu. O, bir ilke daha imza atacak ve Galler Prensi unvanıyla en uzun süre görev yapan kişi olacaktı.

Prens Charles, kendisinden bir yıl önce boşanan Camilla Parker’aduyduğu aşkı bir daha saklamadı.

Serveti 2 milyar sterlin

1981’de Prens Charles’ı tüm dünyanın ilgi odağı haline getiren olay yaşandı. 29 Temmuz’da St. Paul Katedrali’nde Diana Spencer ile evlendi. Şimdilerde İngiltere Kraliyet Ailesi’nin resmi internet sitesindeki kral biyografisinde sanki hiç yaşanmamış gibi adı bile geçmeyen bu evlilik; o günlerin kırmızı yanaklı, utangaç görünümlü prensini popüler bir figür haline getirmişti. Charles bu evliliğe dek Londra’daki Şili büyükelçisinin kızı Lucia Santa Cruz’dan İskoçya’da zengin bir toprak sahibinin kızı olan Anna Wallace’a kadar pek çok kişiyle flört etti ama Camilla hayatının bir yerinde olmaya hep devam etti. Nitekim halkın gözünde bir peri masalı gibi başlayan evliliğine gölge düşüren de Camilla’ya duyduğu tutku oldu. Charles-Diana çiftinin ilk çocukları Prens William 1982’de, Prens Harry ise 1984’te dünyaya geldi fakat çocukların varlığı da her geçen gün kötüleşen bu evliliği kurtarmaya yetmedi. Diana ve Charles; karakterleri, hayata bakış açıları ve yaşam zevkleriyle apayrı dünyaların insanlarıydı. 1992’de ayrılmaya karar veren çift 1996’da boşandı. Prens Charles, kendisinden bir yıl önce boşanan Camilla Parker’a duyduğu aşkı artık saklamıyordu. Tüm bu ilişkiler, 2005’te Camilla ile evlenen kralı bugün 2’si üvey olmak üzere 4 çocuk ve 10 torun sahibi yapıyor.

Hayatı boyunca sıkı bir polo oyuncusu olan ve yağmur çamur demeden İskoçya’daki dağlık arazilerde yürüyüşe çıkan, organik sebze ekip biçen, mimari ve homeopatiyle ilgili eğitimler alan Charles, gerçek huzuru bu aktivitelerde bulduğunu söylüyor. Fakat elbette tüm bunlar onun şaşaalı bir hayat yaşadığı gerçeğini değiştirmiyor. Gayrimenkuller, yatırımlar, otomobiller, mücevherler, atlar, yatlar ve katlarla birlikte serveti yaklaşık 2 milyar sterlin ediyor. Tabii Windsor ailesinin en değerli mali varlığı ve ayrıcalıklarından birinden de bahsetmeden olmaz: Veraset vergisinden tam muafiyet hakkı. Kral Charles böylece Kraliçe 2. Elizabeth’in mirasına da

kamu kesesine herhangi bir katkıda bulunmak zorunda kalmadan sahip oldu. 70 yıl boyunca halk tarafından istikrarlı bir bağlılıkla sevilen annesinin bu mirasına da sahip olabilecek mi, göreceğiz.

Halk memnun



Geçen günlerde Ipsos tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre İngiltere halkının yüzde 49’u Charles’ı şimdiye dek kral olarak iyi bulduğunu söylüyor. Yeni kraldan memnun olmayanların oranı yüzde9, kararsızların oranıysa yüzde 42. Olumsuz yorum yapanların çoğu kral olduktan sonra Charles’ın halkla ilişkisinin koptuğunu söylüyor ama onun Britanya için önemli bir figür olduğunu da belirtmeden geçmiyor. Onu bir hükümdar olarak annesinden ayıran özellikleriyse oldukça fazla. İngiliz tarihçi Jonathan Dimbleby “Kraliçenin ayırt edici özelliği dingin tavrıydı, Charles’ınkiyse insanlarla daha çok iletişime geçiyor oluşu.



O, annesi kadar resmi değil ve daha ulaşılabilir görünüyor. Güldüğü zaman bunu içinden gelerek yaptığını anlıyorsunuz” sözleriyle anlatıyor aralarındaki farkı. Yeni kralı da “Sahte değil, gerçek bir adam” diyerek tanımlıyor. Hiç şüphesiz ki halk arasından onu beğenenlerin sevgisinde Charles’ın yardımseverliğinin ve doğa sevgisinin büyük payı var. Kişisel olarak ağaç dikimi etkinlikleri düzenliyor, konuşmalarında iklim krizine dair farkındalığını dile getiriyor. Hatta bu konuda yazdığı ‘Harmony’ isimli bir kitap bile var (‘The Old Man of Lochnagar’ adlı bir çocuk kitabıda yazdı). Himayesindeki yardım kuruluşlarının sayısı 800’den fazla. Bunlardan en büyüğüyse 11-30 yaş arasındaki maddi zorluk yaşayan gençlerin hayata atılmalarına destek olan hayır kurumu The Prince’s Trust. Yeni kral, politik görüşleriyle ilgili her zaman sessizliğini koruyan annesinin tersine zaman zaman mültecilerle ilgili görüşlerini dile getiriyor ve hatta ülkesinin sömürgeci geçmişini açıkça kabul edip bundan utandığını söylüyor.