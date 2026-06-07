‘Kötü kulisten güzel sahne performansı çıkmaz’

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Konserler başlamadan önce müzisyenler sahne arkasında kuliste vakit geçiriyor. Bu kulisler çoğunlukla sanatçıların ‘rider’ adıyla bilinen istek listesine göre hazırlanıyor. Yıllardır dünya starlarının ve yerli sanatçıların kulislerini hazırlayan Ex.it Projects’in kurucusu, ağırlama ve kulis yöneticisi Nihan Hatipoğlu’yla sahne arkasında yaşananları, hangi ünlünün şaşırtıcı istekleri olduğunu konuştuk.

◊Geçen günlerde gerçekleşen Kanye West’inki gibi dev konserlerin kulis hazırlıkları nasıl ilerliyor?

Sanatçılarla konserden aylar önce anlaşmalar yapılıyor ve bize detaylı istek listesi geliyor.

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◊Türk ve yabancı sanatçıların istekleri farklı mı oluyor?

Kulis rider’ı kültürünü aslında biz yabancı sanatçılardan öğrendik. Eskiden yerli sanatçılara çirkin tabldot menüler verilir, tuvalette giyinmeleri istenirdi. Yabancılar konser sözleşmelerine prize kadar her şeyi spesifik olarak yazarlar ve son dakika istekleri olmaz.

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◊En az kaprisli olanlar kim?

Tarkan kusursuzdur. Daima sevdiği sodayı ister. Kapıdaki güvenlik görevlisinden temizlik personeline kadar herkesle “Ben Tarkan” diyerek el sıkışıp selamlaşır. Şebnem Ferah, Taksim’in ve Hayal Kahvesi’nin güzel günlerinden geldiği için kulisinde eski dostlarını ağırlamak ister. Kenan Doğulu çok tatlıdır. Laktozsuz buzlu latte sever. Edis kulisine ballı, ılık ıhlamur ve ses tellerine masaj yapan bir cihaz ister. Ona ‘Pamuk Prens’ deriz. Hayko Cepkin’in konser sonrası sohbetleri çok tatlıdır.

◊Rock gruplarından bahsedelim biraz...

2011’de Bon Jovi kulisine ünlü ressam Lolita Asil’in yağlıboya tablolarını asmıştık. Davulcusu Tico Torres eserlerden birini satın almak istedi. Sonisphere Festivali biraz krizliydi. Rammstein kulis olarak kullandığı Beşiktaş’ın soyunma odasındaki demir dolapları parçaladı. Gece boyacı ve kaynakçı çağırarak odayı toparladık. Metallica üyeleri çiçek gibiydi. Getirdikleri dev hardcase’lerde (kasalar) portatif çamaşır makinesi, oturma grubu vardı. Iron Maiden KüçükÇiftlik Park’a 19 oda istedi. Bunu sağlayamayınca çadırlar kurduk. Ama Kurban Bayramı ertesi olduğu için kiraladığımız çadırlar meğer kurban pazarında kullanılmış, kokuyordu. Sabaha kadar temizledik. İki yıl önceki Scorpions konserinde solist Klaus Meine’in doğum gününü kutladık. Bütün grup üyeleri partiye katılmıştı.

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◊Dünyaca ünlü yıldızlardan devam edelim...

Jennifer Lopez kulisinde beyaz mobilyalar olmasını, 12 ampullü makyaj aynaları istedi. Saniyeler içinde kostüm değiştirebilmesi için 12 terzili dev bir sistem kurduk. Shakira, Antep fıstığını sever. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bunu duyunca kamyonla baklava ve fıstık göndermişti. Justin Timberlake sağlıklı atıştırmalıklar ister. Leonard Cohen’i karşılarken kendisine çiçek uzattığımda “Bu çiçeklere en çok siz layıksınız” demişti, bu anı unutamam.

◊30 Mayıs Kanye West konseri çok konuşuldu...

Kokuya karşı çok ciddi alerjisi olduğu için 30 dev hava temizleyici cihaz koyuldu. Havluların ilk kez yanında ambalajından çıkarılmasını ve en üst kalite 400 iplik dokuma nevresim takımı istedi. Fakat lüks yatak odasını kullanmak yerine, kulise kurdurduğu nostaljik atari salonunda ve profesyonel pinpon masasında saatlerce ekibiyle oyun oynadı. Bütün bu deneyimler bana şunu öğretti: İnsan kuliste çok agresif ve küstahsa sahnede de kötüdür. Kötü kulisten güzel sahne performansı çıkmaz.