â€˜Korunmak iÃ§in uyuÅŸturucu konusu evde konuÅŸulabilir olmalÄ±â€™

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TÃ¼rkiyeâ€™de uyuÅŸturucu kullananlarÄ±n yÃ¼zde 82â€™si 20-35 yaÅŸ arasÄ±nda, maddeden hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yÃ¼zde 90â€™Ä± 35 yaÅŸ altÄ±nda. UyuÅŸturucu madde kullanÄ±m yaÅŸÄ±nÄ±n 15â€™e indiÄŸi de biliniyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya 2024 UyuÅŸturucu Raporuâ€™na gÃ¶re dÃ¼nya genelinde durum her geÃ§en gÃ¼n daha kÃ¶tÃ¼ye gidiyor. Rapor geÃ§en ay dÃ¼nyayla eÅŸzamanlÄ± olarak ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesiâ€™nde, kurucu rektÃ¶r Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Sevil Atasoyâ€™un anlatÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±klandÄ±. Prof. Tarhan rapora ek olarak TÃ¼rkiyeâ€™de 800 bin denetimli serbestlik dosyasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi ve 10 milyon kiÅŸinin madde ve davranÄ±ÅŸ baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

UyuÅŸturucu konusunda tÃ¼m Ã¼lkelerin ortak problemi, Ã¼retimi hÄ±zla artan sentetik maddeler. Prof. Atasoy da sentetik uyuÅŸturucu endÃ¼strisinin hÄ±zla geliÅŸtiÄŸini ve yapay zekÃ¢ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yeni maddeler Ã¼retildiÄŸini vurguladÄ±. Atasoy ayrÄ±ca Ã¶zellikle 2019â€™dan bu yana metamfetamin (met) yakalamalarÄ±nda Ã¶nemli bir artÄ±ÅŸ gÃ¶zlendiÄŸini ve 2023â€™te rekor seviyede, 21,9 ton madde ele geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi. Atasoyâ€™a gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™de her sosyoekonomik kesime yayÄ±lan en tehlikeli madde bu. Ãœretimi ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Afganistanâ€™da yapÄ±lan â€˜metâ€™in baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k hÄ±zÄ± eroinle aynÄ±. BirkaÃ§ kullanÄ±mda kiÅŸiyi baÄŸÄ±mlÄ± hale getiriyor. Ãœstelik ucuz ve kolay ulaÅŸÄ±labilir.

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Ãœlkemizde uyuÅŸturucu konusunda son durumu, uzun sÃ¼re Alkol ve UyuÅŸturucu Madde BaÄŸÄ±mlÄ±larÄ± Tedavi ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi (AMATEM) ve Ã‡ocuk Ergen Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Tedavi Merkeziâ€™nde (Ã‡AMATEM) Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten, Moodist Psikiyatri ve NÃ¶roloji Hastanesi TÄ±bbi DirektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. KÃ¼ltegin Ã–gelâ€™le konuÅŸtuk.

mBirleÅŸmiÅŸ Milletler Narkotik Kontrol Kurulu (INCB) 2024 Raporuâ€™nda sentetik uyuÅŸturucu Ã¼retimi ve tÃ¼ketiminin son yÄ±llarda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bitki bazlÄ± uyuÅŸturucuyla sentetik uyuÅŸturucu arasÄ±ndaki fark nedir?

Sentetikler tamamen laboratuvarlarda Ã¼retilir. Kimyasal bazÄ± formÃ¼llerle ortaya Ã§Ä±kan uyuÅŸturucu tÃ¼rleridir. Bitki bazlÄ± olanlar da genelde tamamen doÄŸal deÄŸildir. Kimyasal iÅŸlemlerden geÃ§irilerek veya genetiÄŸiyle oynanmÄ±ÅŸ bitkilerden elde edilebiliyor. O nedenle bunlara yarÄ± sentetik de diyoruz. Ã–te yandan bir maddenin doÄŸal veya sentetik olmasÄ±, uyuÅŸturucu etkisi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok fark etmiyor. Yani doÄŸal maddeler de baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapÄ±yor.

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TÃ¼rkiyeâ€™de sentetik olduÄŸu bilinen â€˜metâ€™in yanÄ± sÄ±ra hangi uyuÅŸturucu maddelerin kullanÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z?

En sÄ±k sentetik kannabinoidler. Ã–te yandan ekstazi de sentetiktir. Yine galara adÄ±yla satÄ±lan ilaÃ§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ maddeler de sentetiktir.

Bonzai TÃ¼rkiyeâ€™de Ã§ok fazla Ã¶lÃ¼me yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdilerde yeni bir sentetik kannabinoid maddenin A4 veya peÃ§ete ismiyle giderek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. Nedir bu A4?

Tamamen sentetik kannabinoid bir madde. Bonzainin form deÄŸiÅŸtirmiÅŸ ÅŸekli. A4 ve benzerleri sentetik kannabinoidlerin kÃ¢ÄŸÄ±da emdirilmiÅŸ halidir.

YeÅŸil reÃ§ete olmasÄ±na raÄŸmen el altÄ±ndan satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan bir ilacÄ±n uyuÅŸturucu olarak kullanÄ±lmasÄ±nda artÄ±ÅŸ olduÄŸu sÃ¶yleniyor.Â

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Maalesef sÃ¶z konusu ilaÃ§ ve benzerleri yani pregabalin kullanÄ±mÄ± giderek artÄ±yor. Ama pregabalinin reÃ§eteli kullanÄ±mÄ± giderek azalÄ±yor. Hekimler daha az ve gerekli durumda yazÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yakÄ±ndan takip ediyor. Ancak merdiven altÄ± pregabalin Ã¼retimi yaygÄ±nlaÅŸtÄ±. Buna daha Ã§ok galara adÄ± veriliyor. Bunlar ÅŸiddetli ve hÄ±zla baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan, hafÄ±za Ã¼stÃ¼ne Ã§ok olumsuz etkisi olan, kiÅŸinin kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiren, koma ve Ã¶lÃ¼me yol aÃ§an sentetikler.

Ã‡oÄŸunlukla Afganistanâ€™da Ã¼retilen met ucuz ve kolay ulaÅŸÄ±labilen bir madde mi?

Met genelde ucuzdur ve artÄ±k Ã¼lkemizde de Ã¼retiliyor.

Kullanan kiÅŸide kolayca baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yaratÄ±yor mu? Hangi gruplarda yaygÄ±n ve ne gibi zararlarÄ± var?

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AynÄ± eroin kadar hÄ±zla baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapar. Beynin yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirir, diÅŸleri Ã§Ã¼rÃ¼tÃ¼r, ciltte bozulmalar yapar. SÄ±klÄ±kla psikoza yol aÃ§ar. ArtÄ±k her sosyoekonomik dÃ¼zeyde yaygÄ±n maalesef.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in raporuna gÃ¶re 2022â€™de dÃ¼nyada 296 milyon kiÅŸi uyuÅŸturucu madde kullandÄ±. Son yÄ±llarda madde kullanÄ±mÄ±nda deÄŸiÅŸen eÄŸilimler, farklÄ±laÅŸan nedenler gÃ¶zlemliyor musunuz?

Ãœlkelere gÃ¶re deÄŸiÅŸiklikler oluyor. Ã–rneÄŸin ABDâ€™de fentanil yaygÄ±nken Avrupaâ€™da fentanil henÃ¼z bir sorun deÄŸil.

Madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk baÅŸlardaki etkileri, ergenlik dÃ¶nemindeki bir Ã§ocuÄŸun reaksiyonlarÄ±yla neredeyse aynÄ±. Aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ±n maddeyle iliÅŸkisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l anlar?

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Korunmak iÃ§in Ã§ocuÄŸu yakÄ±n takip etmek, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ebeveynlerini tanÄ±mak ve onlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, uyuÅŸturucu konusunun evde konuÅŸulabilir olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak, genel olarak iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k tutmak ve gerekirse idrar testi istemek gerekir.