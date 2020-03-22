Koronafobi uzun vadede ciddi hasarlara sebep olabilir

Prof. Dr. A. Tamer Aker (Psikiyatr):

Hurafeler yerine işe yarayan bilgiye bakın

1-Korku, insan türünün devam etmesi için sırtımızı dayayabileceğimiz yegâne duygulardan biri.

2-Korku ve kaygı hissetmemiz çok doğal. Ancak korku, fobi oluyorsa buna karşı farkında olup önlem almak gerek.

3-Yapılacak ilk şey korkuyu aile içinde paylaşmak. Eve kapandığımız günlerde ‘Ters Yüz’ filmini önerebilirim.

4-Hurafeler yerine işe yarayacak bilgileri Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi doğru kaynaklardan takip etmeli.

5-Şu kavram çok önemli: Artık bir başkasına karşı da sorumluyuz!



Doç. Dr. İlkiz Altunoğlu Dikmeer (Türk Psikologlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı)

Makarna yerine kutu oyunu alın

6-Hepimiz çok fazla medya ve sosyal medya takip ediyoruz. Bunu biraz kısıtlamakta fayda var.

7-Akıl sağlığımızı bozacak şekilde telaş yapmak, 7/24 bununla uğraşmak bizi olumsuz yönlendirir.

8-Çocuklarımız yaptıklarımızdan çok etkileniyor. Makarna yerine TÜBİTAK dergileri, kutu oyunları almak çok daha faydalı.



Simru Kavak (Uzman psikolog)

Kaynağı belirsiz haberler kaygıyı arttırır

9-Virüsün hızlı artışından, yayılan gerçek-gerçekdışı bilgilerden normalde sağlıklı olan kaygının çok kişide fobiye yönelmeye başladığını görüyoruz.

10-Bazı takıntılı davranışlar gelişiyor. Virüs mutlaka bir noktada kontrol altına alınacak. Ama bu fobi orta ve uzun vadede ciddi hasarlara sebep olabilir.

11-Kaynağı belli olmayan haberleri dinlemek, sosyal medyadan gelen bilgilere göre hareket etmek kaygıyı tetikleyip sağlıksız bir korku haline getirebiliyor.

12-Korkuyu tetikleyen en önemli şeylerden ilki bilgi kirliliği. Diğeri, haber kaynaklarının güvenilir olmayışı. Bu nedenle yapacağımız şeylerden biri de güvenilir haber kaynaklarını takip etmek olmalı.





Dr. Burcu Kök Kendirlioğlu (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı üyesi)

Umut duygusunu koruyun, olumlu düşünün

13-Tekrarlayan biçimde krizi konuşmak endişeye neden olur.

14-Bedeninize iyi bakın. Sağlıklı, dengeli yemekler yemeye çalışın.

15-Düzenli egzersiz yapın. Her sabah ev ortamında da basitçe yapabileceğiniz hareketler güne zinde başlamanızı sağlar.

16-Rahatlamak için bu durumun geçici olduğunu kendinize sık sık hatırlatın.

17-Umut duygusunu koruyun ve olumlu düşünmeyisürdürün.

18-Telefon ya da görüntülü konuşmayla arkadaşlarınızla ya da aile üyelerinizle sık sık iletişime geçin ama salgını konuşmayın.

19-COVID-19 hakkında sadece güvenilir bilgileri paylaşın. Doğru bilgiler başkalarının korkularını yatıştırmanıza ve onlarla bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

20-Nefes ve gevşeme egzersizleri yapın. Sosyal mesafeyi koruyarak ve kendinizle çevrenizdekileri riske atmadan kısa süreli yürüyüşler yapabilirsiniz.



