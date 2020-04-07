â—Š Korona nedir?

Korona (CoV), soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, MERS (OrtadoÄŸu Solunum Sendromu) ve SARS (Åžiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi solunum yolu enfeksiyonlarÄ±na neden olan bir virÃ¼s ailesi.

â—Š COVID-19 nedir?

COVID-19, korona adlÄ± virÃ¼s ailesinin neden olduÄŸu bulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±k. CO, â€˜koronaâ€™yÄ± (Ä°ngilizce yazÄ±lÄ±ÅŸÄ±yla Corona), VI â€˜virÃ¼sâ€™ kelimesini, en sondaki D harfi ise â€˜diseaseâ€™ (hastalÄ±k) kelimesini ifade ediyor. Sonundaki 19 ise 2019 yÄ±lÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Kaynaklarda â€˜SARS-Cov-2â€™ adÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Ã–zetlemek gerekirse: â€˜COVID-19â€™ hastalÄ±ÄŸÄ±n, â€˜SARS-Cov-2â€™yse bu hastalÄ±ÄŸa neden olan virÃ¼sÃ¼n tam adÄ±. Ancak DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, 2003â€™te SARS salgÄ±nÄ±nÄ± yaÅŸayan toplumlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek â€˜SARS-Cov-2â€™ yerine â€˜COVID-19 virÃ¼sÃ¼â€™ demeyi tercih ediyor.

â—Š Korona diÄŸer virÃ¼slere benziyor mu?

Prof. Dr. Mehmet Ã–z anlatÄ±yor:

Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± uzmanlarÄ± COVID-19â€™un griple benzer olduÄŸunu farz etmeye karÅŸÄ± uyarÄ±yor. Åžu an kimse COVID-19â€™u, hakkÄ±nda kesin sonuÃ§lara varacak kadar net anlayamÄ±yor. Ã–rneÄŸin insanlar COVID-19â€™a karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k geliÅŸtirememiÅŸken, gribe karÅŸÄ± geliÅŸtirmiÅŸ durumda ve bu da ilkbahar-yaz aylarÄ±ndaki bulaÅŸma durumuna etki edebilir. Uzmanlar aynÄ± zamanda COVID-19â€™u diÄŸer baÅŸlÄ±ca koronavirÃ¼slerle (SARS ve MERS) karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmamak gerektiÄŸi konusunda uyarÄ±yor, zira hiÃ§biri mevsimsel olarak deÄŸerlendirilmiyor. 2002-2003 SARS salgÄ±nÄ± havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla beraber yavaÅŸlamadÄ±. Suudi Arabistanâ€™da baÅŸlayan 2012 MERS salgÄ±nÄ±ysa hiÃ§bir ÅŸekilde tamamen yok olmadÄ±.Â

â—Š COVID-19â€™un belirtileri neler?

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, en Ã§ok gÃ¶rÃ¼len belirtiler arasÄ±nda ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Åžiddetli olgularda hastalarda zatÃ¼rree, aÄŸÄ±r solunum yetmezliÄŸi ve bÃ¶brek yetmezliÄŸi de geliÅŸebiliyor.

â—Š GÃ¶zÃ¼n kÄ±zarmasÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n belirtisi mi?

Dr. Ä°zzet Can anlatÄ±yor:

YapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸmada 1099 hastanÄ±n dokuzunda (yÃ¼zde 0.8) gÃ¶z nezlesi bulunmuÅŸ. COVID-19 hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ateÅŸ, kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, nefes darlÄ±ÄŸÄ± gibi baÅŸka sÄ±k gÃ¶rÃ¼len pek Ã§ok bulgusu varken kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶zÃ¼ bu hastalÄ±ÄŸÄ±n belirtisi saymak Ã§ok abartÄ±lÄ± bir ifade.Â

â—Š Kimler hastalÄ±ÄŸa yakalanabilir? En Ã§ok kimleri etkiliyor?

RÄ°SK GRUBU:

60 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ olanlar; kalp, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalÄ±ÄŸÄ± ve kanser gibi ciddi kronik tÄ±bbi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± olan insanlar ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± baÅŸlÄ±ca risk grubunda. (SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±)

HERKESÄ° ETKÄ°LÄ°YOR:

Bu virÃ¼s sadece yaÅŸlÄ± ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi sorunlu kiÅŸileri deÄŸil, genÃ§leri hatta yenidoÄŸanlarÄ± ve bebekleri de etkiliyor. GeÃ§en hafta ABDâ€™de bir bebek Ã¶ldÃ¼. HastalÄ±ÄŸÄ± ilk duyuran kiÅŸi, Ã‡inli doktor Li Wenliang da bugÃ¼n aramÄ±zda deÄŸil. (Prof. Dr. Mehmet Ã‡ilingiroÄŸlu)

EN Ã‡OK ETKÄ°LENENLER:

Sigara iÃ§enlerde, iÃ§meyenlere gÃ¶re, erkeklerde de kadÄ±nlara gÃ¶re hastalÄ±k daha fazla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

(Emrah AltÄ±ndiÅŸ)

â—Š AdÄ± ilk ne zaman, nerede duyuldu?

COVID-19â€™un kÃ¶keni hÃ¢lÃ¢ araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Åžu ana kadar elde edilen veriler, Ã‡inâ€™in Vuhan kentindeki Huanan Deniz ÃœrÃ¼nleri Toptan SatÄ±ÅŸ PazarÄ±â€™nda yasadÄ±ÅŸÄ± olarak satÄ±lan vahÅŸi hayvanlarÄ± iÅŸaret ediyor. HastalÄ±ÄŸÄ±n adÄ±, Vuhanâ€™da 2019 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde solunum yolu problemleri yaÅŸayan bir grup hastada yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda 13 Ocak 2020â€™de tanÄ±mlandÄ±.

â—Š NasÄ±l yayÄ±ldÄ±? Â

SalgÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ta Vuhan bÃ¶lgesindeki deniz Ã¼rÃ¼nleri ve hayvan pazarÄ±ndaki kiÅŸilerde tespit edildi. Vuhan baÅŸta olmak Ã¼zere Hubei eyaletindeki diÄŸer ÅŸehirlere, oradan Ã‡in Halk Cumhuriyetiâ€™nin diÄŸer eyaletlerine ve akabinde diÄŸer dÃ¼nya Ã¼lkelerine yayÄ±ldÄ±.

Ä°lk olarak 13 Ocak 2020â€™de Ã‡inâ€™de tanÄ±mlandÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™de ilk vaka 11 Mart 2020â€™de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

â—Š Åžu anda nerelerde var, en yaygÄ±n Ã¼lkeler hangileri?

Johns Hopkins Ãœniversitesiâ€™nin verilerini ÅŸeffaf aÃ§Ä±klayan Ã¼lkeler arasÄ±ndan hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± haritaya gÃ¶re Antarktika hariÃ§ tÃ¼m kÄ±talarda ve dÃ¼nyanÄ±n 180 Ã¼lkesinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. En yaygÄ±n Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda ABD, Ä°spanya ve Ä°talya geliyor. Ama en Ã§ok Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± Ä°talyaâ€™da,ÂTÃ¼rkiye ise vaka sayÄ±sÄ±nda 8â€™inci sÄ±rada.Â

180 KoronanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lke sayÄ±sÄ±... Antarktika dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m kÄ±talarda korona var.

â—Š DÃ¼nyada kaÃ§ kiÅŸi Ã¶ldÃ¼?

Cuma akÅŸam itibariyle 55 bin 781.

â—Š TÃ¼rkiyeâ€™de ilk ne zaman Ã§Ä±ktÄ±?

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 11 Mart 2020â€™de ilk vakanÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Erkek hastanÄ±n virÃ¼sÃ¼, Avrupa temasÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

â—Š TÃ¼rkiyeâ€™de en Ã§ok vaka hangi illerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼?

En Ã§ok vaka sayÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±yla Ä°stanbul (12 bin 231), Ä°zmir (1105) ve Ankaraâ€™da (860). 56 ilde can kaybÄ± var ama en yÃ¼ksek kayÄ±p 210 kiÅŸiyle yine Ä°stanbulâ€™da.

â—Š Korona salgÄ±nÄ±nÄ±n ÅŸu andaki durumu ve gidiÅŸatÄ± nedir?

Prof. Dr. Mehmet Ã‡ilingiroÄŸlu 2 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ verilerine gÃ¶re anlatÄ±yor:

â—Š Bu haberin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar, vaka sayÄ±sÄ± 1 milyonu geÃ§miÅŸ olacak. Yine 2 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ itibariyle, dÃ¼nya genelinde, durumlarÄ± Ã§ok ciddi olup yoÄŸun bakÄ±mda yatan hasta sayÄ±sÄ± 35 bin 600. Ã–lenlerin bir kÄ±smÄ±, yoÄŸun bakÄ±mda hasta yataÄŸÄ± olmamasÄ± nedeniyle olduÄŸu yerde Ã¶lecek.

â—Š Bu virÃ¼s birkaÃ§ hafta, hatta ve hatta, birkaÃ§ ay bu dÃ¼nyadan gitmeyecek. TÃ¼rkiye henÃ¼z salgÄ±nÄ±n Ã§ok baÅŸÄ±nda. Hekimlerimiz, Ä°stanbulâ€™da yoÄŸun bakÄ±m yataklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ±n ÅŸimdiden dolu olduÄŸunu sÃ¶yledi. BaÅŸakÅŸehir Åžehir Hastanesi yakÄ±nda aÃ§Ä±lacak, orada 520 yoÄŸun bakÄ±m yataÄŸÄ± var ama solunum cihazlarÄ±nÄ± kullanabilecek hekimler de gerekiyor.

â—Š AslÄ±nda elimizdeki veriler bazÄ± gerÃ§ekleri yansÄ±tmÄ±yor Ã§Ã¼nkÃ¼ tÃ¼m hastalar virÃ¼sten Ã¶lmÃ¼yor; bir kÄ±smÄ± kalp krizi geÃ§irerek, ÅŸoka girerek Ã¶lÃ¼yor. Bu durumda da dÃ¼nya genelinde bazÄ± vakalar korona Ã¶lÃ¼mÃ¼ olarak iÅŸlenmiyor, kalp krizi denebiliyor.

â—Š TÃ¼rkiyeâ€™de ÅŸu ana kadar kaÃ§ kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti?

3 Nisan Cuma akÅŸamÄ± itibariyle 20 bin 921 vakadan 425 kiÅŸi.