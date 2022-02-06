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Korkusuzluk ve büyüme yılı

#Çin Astrolojisi#Astroloji#Kaplan
Korkusuzluk ve büyüme yılı

Çin astrolojisine göre 2021 Öküz yılıydı; çok çalıştık, yorulduk. 2022’yse Kaplan yılı! İnanca göre kaplanın cesaret ve kötülükleri kovma gibi özellikleri insanlara sirayet edecek.

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Her yıl şubat ayının ilk yeniayında kutlanan Çin yeniyılı bu sene 1 Şubat’taki Kova yeniayıyla başladı. 700 yıllık bir geçmişi olan Çin astrolojisinde burçlar aylara göre değil, kişinin doğduğu yıllara göre hesaplanıyor. İşte şimdi o yıllar içinde; cesaret, hız ve güç dolu olan, istediklerini nasıl alacağını çok iyi bilen ve değişim, seven Kaplan’ın vakti geldi. Çin astrolojisine göre 2022 Kaplan yılı!

Kaplan, Çin astrolojisinde bağımsızlığı, korkusuzluğu, gücü, büyümeyi, yaratıcılığı, yüksek benliği ve potansiyelini tam kapasiteyle kullanmayı temsil ediyor. Yang (eril) enerjide ve su elementinde olduğu için bu yıl ayrıca bizleri seyahatler ve bol bol romantizm bekliyor.

Çin astrolojisi uzmanı Tûba İmik Saka, 2022’nin gök hanesinde su, yer hanesindeyse ağaç elementinin olduğunu söylüyor: “Su ve ağaç birbiriyle uyumlu iki element. Bu yıl birtakım anlaşmazlıklar yaşansa da bunlar sene içerisinde sulh yoluyla çözülebilir.”

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Korkusuzluk ve büyüme yılı

Saka “Kaplanın hakkını arayan, dayanıklı doğasını şimdiden hissetmeye başladık. Seneye, onlarca firma çalışanının öngörülen zamların yetersizliğine dair ses çıkarması ve haklarını alması haberleriyle başladık. Kimi zaman agresif çıkışlar yapmak, bu yıl ülkelerarası ve toplumların iç ilişkilerinde de gündemimizi oluşturuyor olabilir. Ve yine hatırlayalım ki
sene içinde tarafların anlaşmaya gitmesi de senenin doğasıyla uyumlu olan” diyor.

Saka, bu yılın temalarını canlılık, hareketlilik, umut olarak özetliyor, ekonomide de hareketlilikler olacağını söylüyor. Özellikle seyahat ve yeme-içme sektöründe bir canlanma göreceğimizi anlatan Saka “Kaplanın temsil ettiği ağaç elementi rüzgârla ilişkili konulara, içinde barındırdığı ateş elementi yangınlara, toprak elementinin zayıflığı deprem ve heyelan gibi toprak hareketliliklerine, gök hanesindeki su elementi su olaylarına dikkatlerimizi çekiyor. Moral bozmak yok ama önlem almak gerek” diyor.

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Çin’de yeni yıl bir hafta boyunca kutlanıyor, çalışkanlıklarıyla bilinen Çinliler de yılın yalnızca bu döneminde gerçekten dinlenme imkânı buluyor. Aileler bir araya geliyor, kocaman sofralar kuruluyor, şans ve bereketi temsil eden balık, kırmızı biber ve pirinç yeniyor.

Ayrıca tarihi binlerce yıla dayanan çeşitli ritüeller var. Bu ritüellerden biri de cüzdanlara o yılı temsil eden hayvanın bir fotoğrafını koymak. Tabii teknoloji geliştikçe bu ritüel, yılı temsil eden hayvanın resmini cep telefonlarına arka plan yapmaya dönüşmüş. Bu yıl kaplanın temsil ettiği varlık, güç ve cesaret özelliklerini yanlarında taşımak isteyenler cep telefonlarına bir kaplan fotoğrafı indirebilirler.

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#Çin Astrolojisi#Astroloji#Kaplan

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