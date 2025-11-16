Köpekler, maymunlar, balıklar, arılar... Hiçbir tür güvende değil!

Haberin Devamı

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) özel olarak geliştirilen bir yazılım yardımıyla 2025 yılının ilk 6 ayında medyaya yansıyan hayvan hakkı ihlallerini taradı. Bunları da yaşam hakkı, işkence ve acı verici muamele, kaza, araçla ezme, zehirleme, ateşli silahla vurma, dövüştürme, yasadışı avcılık, yasaya aykırı ticaret, cinsel şiddet, kamuyla ilgili ihlaller, kapatılma sebebiyle yaşanan ihlaller ve bilinmeyen sebepler olarak 13 kategoriye ayırdı.

Ortaya çıkan tablo korkunç: Çeşitli türlerde en az 477 bin 952 hayvanın yaşam hakkının ihlal edildiği saptandı. Bunun yanı sıra en az 194 kovan arı ve 94 ton 660 kilogram deniz canlısının da yaşam hakkının elinden alındığı kaydedildi. 318 hayvan da işkence ve acı verici muameleye maruz kaldı.

Yasadışı yollarla avlanıyor

Nesli tehlike altında olan yabankeçisinin yanı sıra kınalı keklik, sincap ve ördek gibi en az 4 bin 625 hayvan ve 114 ton 688 kilogram deniz canlısının yasadışı yollarla avlandığı saptandı. Araştırmada maymun, yılan, sakallı ejder, tarantula, köpek ve buzağı gibi pek çok türden en az 5 bin 852 hayvanın yasaya aykırı şekilde ticaretinin yapıldığı belirlendi.

Kaza yoluyla en az 220, araçla ezme sonucu en az 10 ve ateşli silahla vurma nedeniyle en az 42 hayvanın hakkının ihlal edildiği ortaya çıktı. Ayrıca en az 237 hayvanın ve 56 kovan arının da zehirlendiği tespit edildi. 362 bini aşkın hayvan, insan eliyle kapatıldıkları alanlarda yangın, sel veya hastalık gibi nedenlerle can verdi. 3 bin 900’den fazla hayvan dövüştürüldü (çoğu yasadışı bahis ortamlarında). Hepsi köpek olmak üzere en az 13 hayvan da cinsel şiddete maruz kaldı.

Raporun sonuçlarıyla ilgili HAKİM Koordinatörü Fatime Biltekin’le konuştuk ve bize şunları söyledi:

“Rapor sadece medyaya yansıyan ihlalleri kapsıyor. Mezbahalarda, hayvanat bahçelerinde, faytonlarda, yunus parklarında, balıkçılıkta, süt ve yumurta çiftliklerinde gerçekleşen, haber değeri olmayan, aslında her gün yaşanan diğer ihlaller bu rapora eklenmedi. Deniz canlılarının ölümleriyle ilgili çok fazla haber olduğunu görüyoruz: Köpekbalığı, Caretta caretta’lar ve yunuslar… Bunların iklim krizi, deniz kirliliği ve deniz trafiği yüzünden yaşandığını düşünüyoruz. Bunun dışında bahisler ve horoz dövüşleri gittikçe artıyor. Haberlerde belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) ortak düzenlediği deve ve boğa güreşlerinin sıkça yapıldığını görüyoruz. 2024’te çıkan, sokakta yaşayan köpeklerin toplatılması ve barınaklara alınmasını söyleyen yasadan sonra belediyelerin yaptığı toplamaların artık haberlere yansımadığını söyleyebiliriz. Barınakta yaşanan ihlaller haber yapılıyor. Medyada köpeklerle ilgili haberlerde ‘başıboş’ kelimesi kullanılıyor. Eskiden ‘sahipsiz hayvan’ diye yazılırdı. Bu da aslında hayvanlara yönelik nefretin dile de yansıdığını gösteriyor.”