‘Konuşuyoruz ama nece!’

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Bir kahve molası vermek için oturduğum kafede iki gencin konuşmasına tanık oluyorum. Genç kız yeni tanıştığı bir çocuktan bahsediyor. “Aşko ya, tam sigma ama kötü bir vibe alıyorum” diyor. Ama yine de birkaç kez buluşmaktan yana. “Baktım olmuyor, cringe tavırlar sergiliyor, o zaman mecburen ghosting” diyerek devam ediyor. Erkek olansa bir kıza ‘düşmüş’ hatta onu ‘manifestlemiş’: “Çok yükseldim” deyip kızın Instagram sayfasını açıp arkadaşına gösteriyor. Karşı taraftan “Slayyy” çığlığı yükseliyor önce, ardından da şu sözler: “Sizi ship’ledim.”

Tüm zamanların en ünlü oyun yazarı William Shakespeare’in günümüzde İngilizcede hâlâ kullanılan 1.700’den fazla kelimenin mucidi olduğunu biliyor muydunuz? ‘Bedroom’ (yatak odası) mesela... Sonra ‘hurry’ (acele etmek), ‘fashionable’ (modaya uygun)... Üstelik leksikograflar (sözlükbilimciler) Shakespeare’in eserlerini taramaya devam ediyor, listeye başka kelimeler de ekliyor. Herhalde Shakespeare günümüzde yaşasaydı Z Kuşağı’nın idolü olurdu. Z Kuşağı’nın türettiği kelimeler bir ebedi eserde ne kadar kendine yer bulur, ömrü ne kadar olur, elbette tartışılır. Ama bir gerçek var ki; sosyal medyanın da etkisiyle ‘icat edilen’ bu kelimeler ışık hızıyla yayılıyor ve dillere yerleşiyor. Sonra da diğer kuşakların duyduklarında bir anlam veremedikleri cümleler havada uçuşuyor.

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Ekibimizdeki Z Kuşağı arkadaşlarımızın ve ergenlik döneminde çocukları olan annelerin de yardımıyla son dönemde türetilen kelimelerden bir bölümünü derledik. Z Kuşağı tarafından ‘cancel’lanmamak için siz de göz atabilirsiniz. Bu arada ‘oki doki’ dediğinizde ne demek istediğinizi anlamıyorlar, aklınızda olsun.

Z Kuşağı sözlüğü

◊ Vibe almak: Karşı taraftan elektrik almak. İyi ya da kötü...

◊ Manifestlemek: Bir dileği düşünceyle odaklanarak gerçeğe dönüştürmek.

◊ Ghosting: Bir anda iletişimi kesmek, ortadan kaybolmak.

◊ Cringe: Utanç verici, garip.

◊ ...’e düşmek: Çok beğenmek.

◊ Yükselmek: Arzulamak.

◊ Rizz: Şeytan tüyü olan. Tarz, cazibe veya çekicilik yoluyla karşıdaki kişiyi etkileme yeteneği.

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◊ Kaçarotti: Bir yerden ayrılmak.

◊ Zıbarotti: Uyumaya gitmek.

◊ İmza, kaşe, mühür: Bir konuda emin olmak.

◊ Nemünesebo: Ne münasebet.

◊ Foti: Fotoğraf.

◊ Slay-yyyy: Genelde uzatarak söyleniyor. ‘Çok güzelsin, çok havalısın, cool’sun’

anlamında.

◊ Ship’lemek: İki kişiyi birbirine yakıştırmak.

◊ Cancel’lamak: Birini dışlamak.

◊ Mük: Mükemmel.

◊ Radar atmak: Beğendiğin kişiyi dikizlemek.

◊ POV: Point of view’un kısaltması. Bakış açısı anlamına geliyor. Sosyal medya platformlarında kişilerin içerikleri kendi bakış açılarından paylaşması anlamında kullanılıyor.

◊ Görüldü atmak: Mesajı okuyup yanıt vermemek.

◊ Gemi: İyi, harika.

◊ Sigma: Grubun lideri, güçlü erkeklere alfa deniyor. Sigma ise onay almaya ihtiyaç duymayan tipler için kullanılıyor. Güçlü ama sakin.

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Bu arada kelimeleri kısaltıp sonuna o eklemek de çok popüler: Aşko (aşkım), yeto (yeter), güno (günaydın), okito (tamam), efso (efsane), derdo (dert) gibi...