Uluslararası Concierge’ler Birliği’nin (UICH/Les Clefs d’Or) 80 ülkede, yaklaşık 4 bin üyesi var. Turizm sektöründe güvenin ve kusursuz hizmetin simgesi olarak kabul edilen birlik 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Bu köklü yapının temsilcileri yakalarında taşıdıkları ‘altın anahtar’ rozetiyle otel misafirlerine yalnızca yön değil, deneyim de sunuyor. Öyle ki bir otel konsiyerjiyle kurulan iletişim, çoğu zaman şehrin en özel kapılarını aralayan ilk adım oluyor.

Türkiye’de İstanbul’dan Kapadokya’ya kadar uzanan geniş bir ağda seçkin otellerde görev yapan 100’ü aşkın konsiyerj, yaklaşık 20 yıldır bu uluslararası standartları sürdürüyor. Misafir memnuniyetini merkeze alan bu meslek, güçlü bağlantılar, güncel bilgi ve bire bir deneyimle şekilleniyor. Bu yıl Les Clefs d’Or’un düzenlediği ‘Young Leader Award’ (Genç Lider Ödülü) yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek isim

Swissôtel The Bosphorus-İstanbul konsiyerji, 33 yaşındaki Alp Yalçın Alparslan. Alparslan, Sidney’de yapılacak final öncesinde sorularımızı yanıtladı, mesleğinin inceliklerini anlattı.

Öncelikle konsiyerj tam olarak ne iş yapar?

Oteller ve konuk ağırlanan lüks tesislerde misafirlerin tesis içinde ya da dışında ihtiyaçlarını karşılayan birim ya da kişidir. Fransızca ‘concierge’ kelimesinin ‘anahtarların koruyucusu’ gibi bir anlamı var. Misafirler her konuda bize danışır. Yani konsiyerjlik tamamen güçlü bağlantı ve ilişki yönetimi işidir.

İyi bir konsiyerj olmak için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor?

Her şeyden önce işi isteyerek yapmak gerek. İletişim en temel unsur. Misafirle doğru ve güven veren bir ilişki kurabilmek çok önemli. Bu yüzden dil bilgisi şart, iyi seviyede İngilizce ve mümkünse ikinci bir yabancı dil büyük avantaj. Aynı zamanda güncel, gözlem gücü yüksek ve kültürel olarak donanımlı olmak gerekiyor. Çünkü misafire doğrudan deneyim aktarıyorsunuz. Bu yüzden yediğiniz, gezdiğiniz, gördüğünüz her şey işin bir parçası.

‘Efsanelerle vakit geçiriyorsunuz’

Konsiyerjlerin yarışacağı bir yarışmaya katılacaksınız, süreci anlatır mısınız?

Yarışmanın adı ‘Young Leader Award’ (Genç Lider Ödülü). Katılım için 36 yaşın altında, Les Clefs d’Or anahtarlarına sahip olmanız ve daha önce hiçbir uluslararası kongreye katılmamış olmanız gerekiyor. Les Clefs d’Or olarak biz her yıl farklı bir ülkede kongre düzenliyoruz. Bu kongrelerde eğitimler, seminerler veriliyor. En önemlisi, mesleğin efsaneleriyle bire bir vakit geçirme fırsatı yakalıyorsunuz. Bu yapıyı daha da anlamlı kılmak için yaklaşık 16 yıldır ‘Genç Lider’ yarışması düzenleniyor. Amaç, gelecekte Les Clefs d’Or’a hizmet edecek, potansiyeli yüksek isimleri tanımak ve onların fikirlerini ortaya çıkarmak. Bu yıl 19 farklı ülkeden aday var ve ben Türkiye’yi temsil ediyorum.

Yarışma sürecinde yerine getirmeniz gereken görevler neler?

Yarışma 5 aylık bir sürece yayılıyor ve birkaç aşamadan oluşuyor. Kendimi, otelimi ve konsiyerj olarak sunduğum hizmetleri anlattığım bir video hazırladım. Ayrıca şehrin belirli bir bölgesiyle ilgili, fotoğraflarla desteklenen bir makale yazdım. Les Clefs d’Or’a Türkiye’yi ve Adnan Bey’in (Öner, Les Clefs d’Or Türkiye Başkanı) yıllar içindeki katkılarını anlattım. Bana problemli bir misafir senaryosu verildi ve çözmem istendi. İçinde küçük ipuçları ve çelişkiler olan bir metni analiz edip en doğru hizmet çözümünü geliştirdim. Son aşamadaysa Sidney’de jüriyle yüz yüze mülakat yapacağım. 12 Nisan’da kongre ve yarışma başlayacak, 17 Nisan’da, gala gecesinde kazanan açıklanacak. 19 ülke arasından yalnızca bir kişi ‘Genç Lider’ seçilecek.

‘Genç Lider’ olursanız ne kazanacaksınız?

Bu benim için büyük bir prestij anlamına geliyor. Ödüllü bir konsiyerj olarak, mesleğime duyduğum bağlılık ve verdiğim emek de aslında tescillenmiş oluyor. Maddi bir ödülden çok, saygınlık ve görünürlük kazanıyorsunuz. En önemli kısmıysa bir sonraki yıl düzenlenecek kongrede bu süreci seçilen kişi yönetiyor. Yani ‘Young Leader’ yarışmasının başına geçiyorsunuz. Seçilirsem, bir sonraki kongrede yarışmacılara görevleri veren ve süreci yöneten kişi olacağım.

‘Detaylar bizim işimiz’

Diyelim ki ben bir misafirim ve İstanbul hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bana ne önerirsiniz?

Seve seve yardımcı olurum. Önce kaç gün kalacağınızı sorar ve programı ona göre bölerim. İstanbul’u ilk kez keşfeden bir misafir için günü şöyle planlarım:

Sabah: Sultanahmet’te tarihi bir rota öneririm. Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Yerebatan Sarnıcı aynı bölgede, rahatça gezilebilir. Vakit kalırsa Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’nı ekleyebiliriz.

Öğle: Aynı bölgedeki Osmanlı mutfağı sunan restoranları öneririm. Aklıma ilk Deraliye Restaurant gelir. Osmanlı saray mutfağının en güzel örneklerini deneyebilirsiniz, çok da güzel bir terası var. Daha farklı bir lezzet ararsanız döner için Kapalıçarşı

ya da Beşiktaş’taki Karadeniz Döner’i öneririm. Ama saat 16.00’dan sonra giderseniz bulamayabilirsiniz. Detaylar bizim işimiz. O bilgileri vermen gerekiyor, misafire sürpriz olmasın veya şaşırmasın.

Günün kalan saatlerinde kültürel bir mola için müze veya sergi öneririm. İstanbul Modern ve Pera Müzesi genelde ilk tercihlerim olur. Mutlaka Boğaz turu öneririm. Şehri denizden görmek İstanbul deneyiminin en özel kısmıdır.

‘En kritik nokta sürekli güncel kalmak’

Turizm sektörüne ilginiz ne zaman başladı?

Annemle gittiğimiz tatillerde servis, hizmet, misafiri memnun etmek çok güzel gelmişti bana. Bu yüzden Akdeniz Üniversitesi’nde turizm işletmeciliği eğitimi aldım. Üniversitedeyken animatör olarak çalıştım. Mezuniyetten sonra ABD’de bir yıllık staj programına katıldım. Swissôtel The Bosphorus-İstanbul’da bellboy olarak başladım ve 3,5 sene sonunda konsiyerj olarak terfi aldım. 4 yıldır konsiyerj olarak çalışıyorum.

Nasıl bir eğitim alınıyor bu iş için?

Bu meslekte klasik bir eğitimden çok, işin içinde olup şehri, mekânları ve işleyişi deneyimleyerek gelişiyorsun. Konsiyerjlik büyük ölçüde kişisel tecrübeye dayanıyor. Farklı departmanlarda eğitim alınıyor, misafirle iletişimden işin etik kurallarına kadar temelleri öğreniyorsunuz. Önemli olan bakımlı, özenli ve güven veren bir duruşa sahip olmanız. En kritik nokta sürekli güncel kalmak. Restoranları, müzeleri, sergileri, etkinlikleri takip etmek zorundasın. Misafir size hazır bilgi değil, kişisel deneyim ve doğru yönlendirme için geliyor.