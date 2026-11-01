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Formula 1’de Ferrari’nin kırmızı tulumunu giymek dünyanın dört bir yanındaki genç pilotların hayali. Bu hayali kuranlardan biri olan 16 yaşındaki milli sporcumuz Alp Aksoy yaklaşık 18 ay süren değerlendirme sürecinin ardından Ferrari Sürücü Akademisi’ne kabul edilen ilk Türk pilot oldu. Şimdi önünde Türkiye adına bir ilki gerçekleştirme hedefi var: Formula 1’de yarışan ilk Türk pilot olmak.

◊ Yarışmaya nasıl başladın?

5 yaşındaydım. İzmir’de kiralık go-kartlarla başladım. Tatillerde go-kart pistine gitmek istiyordum. Sonra Türkiye’deki küçük yarışlarla devam ettim. Ardından profesyonel olarak 5-7 yaşları arasında Dubai’de sürmeye başladım. İtalya’da yarıştım ve Formula 4’e çıktım. Koltuğa oturduğum an bu spora ait olduğumu hissettim.

◊ Seni hıza çeken neydi? Ailen endişelendi mi?

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Başta korkuyorlardı ama Formula çok gelişti. Küçüklüğümden beri hızı ve arabaları çok seviyordum.

◊ Bir yarış haftasına nasıl hazırlanıyorsun?

Her gün bu iş için çabalıyorum. Spora gidiyorum, simülatör kullanıyorum. Her gün 3-4 saat simülatör çalışıyorum. Ağırlık antrenmanları yapıyorum. Bacak ve boyun kasları çok önemli.

‘18 aylık bir süreç bu’

◊ Okul hayatın nasıl gidiyor?

11’inci sınıftayım. Sınavlara giriyorum. Yarışım olmadığı dönemlerde derslere gidiyorum. Milli sporcu olduğum için devamsızlık konusunda çok problem yaşamıyorum. Eğitimin önemli bir kısmını aslında insanlarla ağ kurarak ve sporcu disiplinini öğrenerek alıyorum. Ferrari beni seçtikten sonra ABD’de ilk 50 üniversite arasındaki okullardan teklifler aldım.

◊ Ferrari’ye katılmak yıllardır hayalin. Üzerinde baskı hissediyor musun?

Hissediyorum ama bu aynı zamanda benim için motivasyon. Uzun süreli değerlendirmelerden sonra bütün aşamaları başarıyla geçtim. Baskı altında rahat çalışabilen biriyim. Soğukkanlı olduğumu düşünüyorum. Bunun yarışlarda bana artı yazdığını söyleyebilirim.

◊ Ferrari’ye kabul edilme süreci nasıl ilerledi?

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Beni 18 aylık bir sürece aldılar. Psikolojik, fiziksel ve simülasyon testlerine girdim. Psikolojik testlerde bana oyunlar oynatıldı ve 7-8 saat boyunca bir alanda kaldım. Zorlu süreçlerdi. O süreçte antrenmanlarımı ve yarışlarımı izlemeleri için kendi ekiplerini piste gönderdiler. İyi bir pilot olmak tek başına yeterli değil. Pist dışındaki davranışlarıma da baktılar. Kişilik ve kapasite olarak bu işe uygun olup olmadığımı değerlendirdiler. 200-300 sayfalık bir anlaşma imzaladık. Örneğin trafik cezası yiyemem. Davranışsal açıdan da belli standartlara uymam gerekiyor. Ferrari’yi temsil ediyorum. Efendi olmam, agresif davranmamam gerekiyor.

◊ Ferrari’yle anlaşman Formula 1 hedefini ne kadar yakınlaştırdı?

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Yalnızca beş yıllık bir kontrat değil, Formula 1 kontratını da şimdiden imzaladık. Ferrari’nin istediği hedefleri gerçekleştirdiğimizde Formula 1 koltuğumuz hazır. Tabii ki burada performansım çok önemli. En büyük sorumluluğum çalışmak.

◊ Kabul edildiğini öğrendiğinde ne hissettin?

Tam anlamıyla başardım hissine henüz ulaşamadım. En iyi hissettiğim an Maranello’da fabrikaya gidip imzayı attığım andı.

◊ Spor antrenörünün yanı sıra bir mental koçun da var mı?

Psikolog gibi çalışan bir mental koçum var. Zaten hep soğukkanlıyım. Menajerim, George Russell’ın da menajeri. Koçum, Rafa Câmara’yı Formula 1’e taşıyan isim. Eski milli sporcu Emir Kalafatoğlu da zaman zaman mental, zaman zaman fiziksel ve teknik konularda ekibime katılıyor.

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◊ Örnek aldığın bir yarış pilotu var mı?

Michael Schumacher. Eşinin bir röportajında anlattığı bir şey var. Formula 1’de birçok kez şampiyon olmuş ama takımlar, herkes en büyük restoranlara giderken Michael garajda plastik tabakta makarna yiyip arabasının nasıl daha iyi olabileceğini düşünüyormuş. Bu disiplin çok önemli.

◊ Hedeflerin ne?

En büyük hedefim Formula 1’de yarışan ilk Türk pilot olmak. Ancak benim için bu hedef yalnızca kişisel bir başarıdan ibaret değil. Aynı zamanda gençlere ilham olmak, onların hayallerinin peşinden gitmelerini sağlamak ve bu sporun Türkiye’de daha da gelişmesine öncülük etmek demek. Türk bayrağını uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Kısa vadedeki en büyük hedefimse 2028 yılında İstanbul Grand Prix’sinde Formula 3 kategorisinde yarışmak ve kendi seyircimin önünde podyumun en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşımızı okutmak.

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‘Planlı olmayı severim, sürprizleri sevmem’

◊ Günlük hayatında nasıl birisin?

Günün büyük bölümünde çalışıyorum, boş zamanlarımda dışarı çıkıyorum. Planlı olmayı seviyorum, sürprizleri çok sevmem. Haftalık planlarım bellidir.

◊ Yarış konuşmak istemediğin, biraz uzaklaşmak istediğin zamanlar oluyor mu?

Hiç olmuyor. Kötü de geçse, iyi de, hep konuşurum. Kendim analiz ederim, toplantısını yaparız. Örneğin pistte bir virajda diğerlerinden 0,2-0,3 saniye daha hızlıysam ya da onlar benden daha iyiyse o viraja dikkat ederim. Simülatör üzerinden yarışları izleyip çalışıyorum.

◊ Bu spor için vazgeçmek zorunda kaldığın, özlediğin şeyler var mı?

Yemeğime dikkat ediyorum ama bu az yemek anlamına gelmiyor. Sağlıklı beslendiğimde çok yiyebiliyorum.

Her sabah kilomu kontrol ediyorum. Tatlı gibi bazı şeylerde de kendimi sınırlıyorum. Ekstrem sporlar yapamıyorum. Sözleşmemde yazıyor. Örneğin kayak yapamıyorum, su sporları da yapamıyorum.