Kıymayın bu güzelliklere

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Av sezonunun yaklaşmasıyla beraber Merkez Av Komisyonu, avlanma usul ve esaslarını belirledi. Buna göre av; 20 Ağustos tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yabandomuzu, elmabaş patka ve çakalla başlayıp Anadolu yabankoyunu gibi içine nadir türleri de alarak devam edecek.

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Önceliklerinden biri de Türkiye’deki yaban hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması olan Doğa Derneği karara sert tepki veren kurumlardan biri... Derneğin yönetim kurulu başkanı Dicle Tuba Kılıç listenin bilimsel gerçeklerden uzak ve çelişkilerle dolu olduğunun altını çiziyor. “Madenler, HES’ler, orman yangınları , seller ve benzeri birçok nedenden dolayı büyük baskı altında olan canlıları bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de namluların ucuna yerleştirmek kabul edilebilir bir şey değil” diye konuşan Dicle Tuba Kılıç, kaçak avcılar konusuna da dikkat çekiyor.Bu ülkede sadece ruhsatı olanların avlanmadığını da hatırlatan Dicle Tuba Kılıç “Biliyoruz ki ruhsatlılardan katbekat fazla kaçak avcı var. Listeye baktığımızda avlanacakların yanında birçok nadir türün de kaderi yetkililerin iki dudağı arasında. Kimi canlı için ‘sayısı yeterli’ dendiği an avlanmalarına karar verilebilir” diyor ve devam şöyle ediyor:“Bir insan başka bir canlının yaşamıyla ilgili böyle bir karar verememeli oysa. Bu kararlarla hukuki yollardan mücadele edeceğiz ama en nihayetinde av gibi vahşi bir sorunun çözümü tüm canlıların yaşam hakkının anayasal güvence altına alınmasından geçiyor.”

En faydalı alışveriş

Artan tüketimin doğaya zararları tartışılmaz bir gerçek. Bu nedenle pek çok kişi aldıklarının doğa dostu olmasına özen gösteriyor. Öte yandan sivil toplum örgütlerinin fon yaratmak için sundukları ürünler son yıllarda çok çeşitlendi. Böylece bir yandan ihtiyacımızı karşılarken ya da birine hediye alırken

diğer yandan doğaya, çocuklara, kadınlara ve topluma destek olabiliyoruz.

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