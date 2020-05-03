Kıyıların sahipleri geri geldi!

Doğa gözlemcisi Çağdaş Özsarı’nın Antalya’nın Kemer ilçesinde çektiği görüntüleri Instagram’dan izlerken gözlerime inanamadım! Işıl ışıl sularda bir Akdeniz foku tıpkı yunus gibi suyun dışına sıçrayıp dalarak oynuyordu.

Mutluluktan uçuyorlar!

35 yıldır bu konuda çalışan Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu Genel Koordinatörü Cem Orkun Kıraç bu durumu “Mutluluktan uçuyorlar! Tekne trafiği ve insan yok, otellerden atıklar çıkmıyor.... Hayvanlar da bunu algıladılar ve dünyanın sadece bize ait olmadığını gösteriyorlar” diye anlatıyor.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yakup Kaska ve ekibi yıllardır denizkaplumbağalarını korumak için çalışıyor. Onun yorumları da Kıraç’ınkilerle örtüşüyor. Prof. Kaska, pandemi sürecinde kıyılarda yaşayan canlılarda daha önce şahit olmadıkları şekilde bir rahatlama gördüklerini belirtiyor. Ek olarak özellikle Caretta caretta ve yeşil denizkaplumbağasının bugünlerde üreme döneminde olduğunu ve sahillerin boşluğunun bu türlerin nüfuslarına, beslenme ve çoğalmalarına olumlu etki edeceğini vurguluyor.

Fabrika ayarlarına dönüş...

“Caretta caretta ve yeşil denizkaplumbağaları 110 milyon yıldır Akdeniz’de yaşıyorlar ve bu yıl fabrika ayarlarına geri dönecekler. Doğa için inanılmaz bir fırsat, hayalini dahi kuramayacağımız bir deney ortamı. Buzul çağından bu yana en sakin zamanlar. Yuva sayılarında da artışlar olacak” diyen Prof. Dr. Kaska’ya göre benzer bir rahatlama susamurları açısından da yaşanması bekleniyor.

Ürkek kuşlar plajlarda boy gösteriyor

Türkiye’nin kuşları veritabanı www.trakus.org ‘dan Ömer Furtun da doğal hayatın rahatladığını gözlemlediklerini söylüyor. “Sahadaki arkadaşlarımız kuşların rahat davrandıklarını, kıyıları, ormanları özgürce kullanmanın neşesini gözlemlediklerini bildiriyorlar. Salgının üreme dönemiyle çakışması da doğa açısından harika. Örneğin ürkek bir tür olan ada martısı sakin plajlarda boy göstermeye başladı.”



Kumu seven tek canlı biz değiliz

Türkiye’de kıyı kumullarında yayılış gösteren bitkiler içinde çok sayıda nadir ve endemik tür var. Pandemi süreci onların adeta nefes almalarını sağladı. Kıyılarda özellikle turizm faaliyetleriyle ilgili baskının azalması, bu bitkilerin varlıklarını sürdürmeleri ve bazılarının yayılış alanlarını genişletmeleri bakımından bir fırsat. Kum zambağı bu bitkilerden biri.

Fokların dans ettiği bölgeler

- Marmara’da adalar, Karabiga kıyıları ve Kapıdağ Yarımadası’nın kuzey sahilleri.

- Ege’de Gelibolu Yarımadası’yla Behramkale ve Yeni Foça’yla Datça arası.

- Akdeniz’de Datça’yla Kemer, Gazipaşa’yla Taşucu ve Hatay Samandağ’la Suriye sınırı arası.