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Misafirlik uzadı

Van Gölü Havzası’nda bahar aylarında görülen flamingoların bir bölümü havaların ılıman seyretmesiyle bu ayın sonunda bölgeden ayrılmadı. Normalde sonbaharda daha sıcak bölgelere göç eden kuşların geçen kış da 100’den fazlasının havzada konakladığı belirtiliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların bölgede kalış ve bölgeden ayrılış zamanlarının son yıllarda değiştiğini söyledi. Aslan’a göre ılıman hava devam ederse bu yıl kışı Van Gölü çevresinde geçiren flamingoların sayısı artabilir.

Kiviler 150 yıl sonra geri döndü

Yeni Zelanda’nın simgelerinden kivi kuşları, 150 yılı aşkın bir aradan sonra başkent Wellington’ı çevreleyen tepelere döndü. Māori toplulukları, yerel halk ve arazi sahiplerinin birlikte yürüttüğü ‘Capital Kiwi’ projesi kapsamında 2022’nin sonundan bu yana bölgeye 250’den fazla kivi taşındı. Projenin kurucusu Paul Ward, doğada yumurtadan çıkan yavrularla birlikte bölgedeki kivi sayısının 300’ü aştığını tahmin ediyor. Kuşlar doğaya bırakılmadan önce yavruları tehdit eden gelincikleri kontrol altına almak için 24 bin hektarlık alana 5 bin 300’den fazla tuzak yerleştirildi. Ward bu çalışma sayesinde yavruların hayatta kalma oranının yüzde 90’ı aştığını belirtti.

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Şapkalı denizkestaneleri

Bazı denizkestaneleri, deniz tabanında buldukları kabukları, taşları ve yosun parçalarını vücutlarının üzerine yerleştiriyor. David Attenborough’nun sunduğu BBC yapımı ‘Blue Planet III’ belgeselinde de görüntülenen denizkestaneleri, ince tüp ayaklarıyla kavradıkları nesneleri dikenlerinin üzerine taşıyor. Araştırmalar, bazı türlerin bu şekilde güneşten gelen ultraviyole ışınlarına karşı korunabildiğini gösteriyor. Yeşil denizkestaneleri üzerine yapılan bir araştırmada da taşınan parçaların, dalgaların hareket ettirdiği cisimlere karşı fiziksel koruma sağlayabileceği öne sürüldü. Denizkestanelerinin kabuk ve taşların yanı sıra plastik gibi insan yapımı atıkları kullandıkları da gözlemlendi.