Ressam Evre Başak Clarke’ın bağırsaktan sonra kanserin karaciğer ve akciğerlerine yayıldığını ve kendisine 3-4 hafta ömür biçildiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımının altına destek mesajlarının yanı sıra nefret dolu yorumlar da aktı. Uzmanlara göre ölüm gibi çıplak bir gerçek varken bile merhametin geri çekilmesi yalnızca bir kötü niyet meselesi değil. Bu psikolojik savunmaların, kişilik örüntülerinin ve sosyal medya mimarisinin el ele vererek ürettiği bir tablo. Klinik psikolog, psikoterapist, aile danışmanı Dr. Feyza Bayraktar “İnsanların bir bölümü eleştiriyi hakaretle, ifade özgürlüğünü teşhir ve linç hevesiyle karıştırıyor. İnternetin sağladığı anonimlik ve hız, normal hayatta devreye giren frenleri devre dışı bırakıyor” yorumunu yapıyor.

HANGİ DÜĞMELERE BASILIYOR?

Feyza Bayraktar sosyal medyadaki nefret söylemlerinin psikolojik ve sosyolojik açıdan şu aşamalarda ortaya çıktığını söylüyor:

◊ Çevrimiçi çözülme etkisi: Ekran, yüz yüze ilişkideki utancı ve sorumluluk duygusunu zayıflatıyor. Kişi normalde söylemeyeceğini söylüyor, normlar buharlaşıyor.

◊ Sürü cesareti: Kalabalık içinde benlik çözülüyor. Biz hali oluşuyor. Birkaç saldırgan yorum diğerlerini peşine takıyor. Kitle cesareti, bireysel vicdanın önüne geçiyor.

◊ Haset ve hayranlık‑nefret ikilisi: Başkasında olmasını istemediğimiz güce, dikkate, görünürlüğe tanık olduğumuzda hem hayranlık duyuyoruz hem de bunu kıskanıyoruz. Bu da kolayca saldırıya dönüşüyor.

◊ Empati eksikliği ve sadistik eğilimler: Bazı kişiler belirgin empati yoksunluğu gösteriyor, başkasının acısını uyarı değil, malzeme olarak görüyor. Sadistik tatmin duygusu, her tepkiyle pekişiyor.

◊ Öfkenin yer değiştirmesi: Aileye, işe, hayata duyulan öfke güvenli ekrandaki bir hedefe boşaltılabiliyor. Geçici rahatlama hissi de bu davranışın tekrar edilmesini kolaylaştırıyor.

◊ Adaletli dünya inancı: Dünyanın adil olduğuna inanmak istiyoruz. Bu inanç çatırdadığında “Çünkü hak etti’ kurgusuna sığınıyoruz.

◊ Ölüm kaygısı ve savunma: Ağır hastalık haberi, bize ölümlülüğümüzü hatırlatıyor. Kimileri bu kaygıyı olguyla yüzleşerek değil, inkâr ve saldırıyla uzakta tutmaya çalışıyor.

◊ Suskunluk sarmalı: Sert, saldırgan sesler görünür oldukça makul çoğunluk geri çekiliyor. Sahnede en aşırılar kalıyor. Nefret çoğunluk görüşü gibi görünmeye başlıyor.

◊ Anomi ve norm erozyonu: Hız, anonimlik ve rekabet ortak ahlaki referansları aşındırıyor.

◊ Günah keçisi yaratma: Toplumsal gerilim dönemlerinde öfke, görünür kişilere yöneliyor. Nefret, sistemik sıkıntılara ilkel bir çıkış kapısı sunuyor.

Feyza Bayraktar’a göre Evre Başak Clarke örneğinde üç aşama birleşiyor: “Ölüm ve kırılganlık çıplak bir şekilde hatırlatıldığında bazıları bu kaygıyla baş edemeyip saldırıya geçiyor. Adalet kurgusu bozulmasın diye ‘İyi davranırsam kötü şeyler yaşamam’ inancıyla kurbana pay biçiliyor. Görünür olan, aynı zamanda hedef oluyor. Kişisel kıyas ve haset, hastalığın bile ‘puan’ sayıldığı acımasız bir oyuna dönüşüyor.”

‘ÇEVRİMİÇİ NEFRET YAYGIN’

Uzman psikolog Ayben Ertem’se “Evre Başak Clarke örneği dijital nefretin yıkıcı etkilerine çarpıcı bir şekilde ışık tutuyor” diyor ve yaşananları üç başlıkta özetliyor:

◊ Irkçı ve nefret içerikli mesajlar: Clarke açıkça ırkçı ve nefret söylemi içeren yorumlara maruz kaldı. Hedef kişinin kimliğine yönelik bu saldırıların ne kadar kişisel ve acımasız boyuta varabileceğinin bir göstergesi.

◊ Sınır ihlali: Destek mesajları dışında, ısrarcı özel mesajlar ve rahatsız edici iletişim talepleri Clarke’ın açıkça dile getirdiği “Lütfen DM atmayın” uyarısına rağmen devam etti. Bu durum iyi niyetle başlayan çevrimiçi etkileşimlerin bile sınırlar aşılırsa nasıl baskı unsuru haline gelebileceğini ortaya koyuyor.

◊ Güven erozyonu ve tartışmalar: Clarke’ın oğlunun (Oscar) geleceği için başlattığı yardım kampanyasıyla ilgili sosyal medyadaki şeffaflık ve güven tartışmaları, dijital ortamda hızla yayılan bilgi ve iddiaların bireyler üzerinde yarattığı ek baskıyı gözler önüne seriyor.

Ayben Ertem’e göre saldırılar, bireyin psikolojik bütünlüğünü zedelemekle kalmıyor, stres hormonlarının yükselmesi, bağışıklık sisteminin baskılanması gibi biyolojik tepkilerle sağlık sürecini de olumsuz etkileyebiliyor. Bu tür faktörler iyileşme motivasyonunu ve tedaviye uyumu azaltabiliyor. “Ağır bir hastalık döneminde bireylerin sosyal destek kadar mahremiyet ve dinlenmeye de ihtiyacı var. Dijital platformlar aracılığıyla gelen yoğun mesaj trafiği, iyi niyetli olsa bile zihinsel yorgunluğunu arttırabiliyor ve kişinin duygusal iyileşme alanını daraltabiliyor. Bu nedenle çevrimiçi destek kişinin belirlediği sınırlar çerçevesinde sunulmalı.”

‘YOĞUN DUYGULAR TAKINTIYA DÖNÜŞTÜYSE...’

Prof. Dr. Itır Erhart, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

◊ Nefret de aşk kadar yoğun bir duygu. İkisi de beyinde benzer kimyasal reaksiyonlara yol açıyor. Oksitosin, seratonin, dopamin gibi hormonlar sadece mutlulukta değil nefret hissettiğimizde de salgılanıyor. Bu yüzden internet de tıpkı aşkı, sevgiyi olduğu gibi nefreti de göstermenin popüler bir yolu oldu. Aslında duygular hep aynı. Aşk, nefret, bir başkasının acısından, düştüğü kötü durumdan keyif alma, kıskançlık... Nefret gibi yoğun duygular takıntıya dönüştüyse ve nefretin yöneldiği kişiye ya da gruba zarar verme potansiyeli taşıyorsa konu ciddi boyutlara ulaşıyor. O zaman ısrarla takip eden, tehdit mesajları gönderen kişilere karşı alınan önlemlerin burada da uygulanması gerekiyor.