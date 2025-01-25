‘Kimin ihmali varsa cezasını çekmeli’

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Neriman Deniz, oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nun (10) ölümüne sebep olan ihmallerin peşini bırakmıyor. Babası Nezir Türkoğlu, Yiğitcan’ı 15 Eylül 2017’de doğalgazla zehirleyerek öldürmeye teşebbüs etti. Eşinden ayrı yaşayan Neriman Deniz oğlunu polis yardımıyla babasından kurtardı ve Nezir Türkoğlu’ndan şikâyetçi olup 3 gün sonra da boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken baba 10 Ekim’de mahkemeden çocuğu görmek için izin istedi ve hâkim de görme izni verdi. Baba Nezir Türkoğlu 4 Kasım’da oğlunu aldı ve ertesi gün defalarca bıçaklayarak öldürdü. Neriman Hanım hem hâkim hem de Hazine Bakanlığı hakkında maddi, manevi tazminat talebiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nde dava açtı.

Daire, 809 bin 928 lira maddi tazminat, 30 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte Hazine’den alınarak davacıya verilmesinde karar kıldı. Kararda aile mahkemesi hâkiminin çocuk için herhangi bir koruma kararı vermediğine dikkat çekildi ve “Daha evvel öldürülmesine teşebbüs edilen ve acilen korunması gereken çocuk şiddet yanlısı babaya teslim edilmiş ve bunun sonucu olarak da zarar doğmuştur. Bu nedenle devletin tazminatla sorumlu olduğu kabul edilmiştir” dendi.

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Fakat Hazine Bakanlığı ve hâkim karara itiraz edince Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) hâkimin sorumlu olduğunu kabul etti ama tazminat miktarının düşürülmesini istedi. Şu anda dosya hakkında karar verilmesi bekleniyor. Neriman Deniz ve avukatı Esin Yeşilırmak 8 yıla yaklaşah süreci ve ihmalleri anlattı.

Evliliğinizde sorunlar ne zaman başladı?

Severek evlendik. Fakat ilk iki ayda sorunlar başladı. 10 sene birlikte kaldık. Aklınıza gelecek her türlü şiddeti gördüm. Kadın sığınma evlerinde kaldım. Daha önce de boşanma davası açtım, sonra kapattım. Ortada bir çocuk var dedim. Her seferinde “Düzeleceğim, bir daha yapmam” diyordu. Beni ağabeyimle, annemle tehdit etti. Bana bir şey yapacağını düşünüyorduk. Oğluma bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmedi.

Doğalgazla öldürmeye teşebbüs ettiğinde çocuğunuzu nasıl aldınız?

Ayrıydık biz üç aydır. Çocuk babanın yanına gitti. Kapıları, camları kapamış ve doğalgazı açmış. Bu arada çocuğa “Anne, gel beni kurtar” diye video çektiriyor. Kendisi “Çocuk burada ölecek, gelin alın” diye ağabeyime ses kaydı gönderiyor. Engellemiştim numarasını, o sebeple bana gönderemedi. Sultangazi’deydik, hemen ağabeyimle karakola gittik. “Biz bir şey yapamayız” dediler. Çıktık, Fatih’teki bir karakola gittik. Orası da “Aile içi şiddete Yedikule bakıyor” dedi. “Gidemem, çocuğum tehlikede” dedim. Bir kadın polis vardı, “Hemen bir ekip çıkarın” dedi. Polisle gidip kurtardık çocuğumu. Psikolog yok diye çocuğumun ifadesini almadılar. İki hafta uğraştım, her gün aradım ifade versin diye. Edirnekapı’daki çocuk büroda ifade verdi ama koruma tedbiri alınmadı.

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Çocuğunuzun ölümünde ne tür ihmaller olduğunu düşünüyorsunuz?

Koruma kararı, tedbir çıkması gerekiyordu. Babasına çocuğu görme izni veren, boşanma davamıza bakan hâkim. Bence dosyaya bile bakmadı. Oğlum öldükten sonra “Biz izin verdik ama annesi de göndermeseydi” dedi. Sen izin kâğıdını vermişsin, ben sadece yasalara uydum! Bu hâkim hâlâ görevinin başında.

Siz olayı nasıl haber aldınız?

Beni aradı direkt. “Gidip çocuğunun ölüsünü alabilirsin” dedi. Önce inanmak istemedim. Ama en son öğrenen bendim aslında. Ailem oradaydı, benden önce gitmişler. Ortak yaşadığımız evde oldu olay.

Peki, şu anda talebiniz nedir?

Para benim gidenimi geri getirmeyecek. Benim derdim o hâkimin bundan sonra işini yapamaması. Görevden alınması gerekiyor. O zamanlar “Ben ilk değilim ve son da olamayacağım” dedim. Ve olmadım da. Kimin ihmali varsa cezasını çekmeli. Herkes işini yapmalı, adalet düzgün işlemeli. Bu hâkimin suçsuz olduğuna dair ufacık bir şey sunsunlar, tamam diyeceğim, davayı kapatıp geri çekileceğim.

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‘O yaptığından ölmediyse ben de bu şekilde ölmeyeceğim’

Anne olarak bu süreci nasıl geçirdiniz?

Hep psikolojik tedavi gördüm. Ailemin desteğiyle ayakta kaldım. İnsanlar uzaktan belki ben güldüğümde ‘Unuttu’ diyorlardır. Ama öyle değil. Hiç geçmiyor, unutamıyorum. Acısı hiçbir şekilde geçmiyor, gitmiyor… Hep bir yanınız eksik çünkü. Yani bir anne evladını sevdiği zaman… Anlatamıyorum (ağlıyor)…

Baba Nezir Türkoğlu neden böyle bir şey yaptı?

Amacı benim canımı yakmaktı. Benim de kendimi öldüreceğimi düşündü. Ama o orada yaşadığı sürece ben de burada yaşayacağım. O yaptığından ölmediyse ben de bu şekilde ölmeyeceğim.

‘Bir emsal dava oldu’

Esin Yeşilırmak, avukat

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Nezir Türkoğlu, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı, 32 yıl ceza aldı. Doğalgaz olayındaki öldürmeye teşebbüs dosyası da savcılığa intikal etmişti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hem savcı hem hâkim hakkında soruşturma başlattı fakat ikisi hakkında da herhangi bir cezaya hükmedilmedi.

HSK’ya suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası da açtık. Bu arada hâkimlere karşı dava açamıyoruz. Hazine Bakanlığı’na açılıyor dava. Davayı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi gördü ilk derece mahkemesi sıfatıyla. Hâkim de dosyaya dahil oldu. 2. Hukuk Dairesi 2021’de başlayan yargılamayı 2023’te sonuçlandırdı ve taleplerimizi kabul etti.

Öldürülme girişimi olduğu halde hâkim yine kişisel ilişki kurdu babayla, çocuğu yatılı gönderdi. Olayın olmasının asıl sebebi bu. Mahkeme hâkimin çok ağır kusuru olduğunu söyledi ve tazminat talebimizi kabul etti. Bakanlık ve hâkim bu karara itiraz etti. Ve dosya temyiz mercisi olarak Yargıtay Hukuk Kurulu’na gitti. Kurul şunu dedi: “Bir tazminat ver ama bu tazminat bu kadar yüksek olmasın. Dosya 2. Hukuk Dairesi’ne geri geldi 2024’ün başında. Eylülde biz direneceğimizi söyledik, Hukuk Dairesi de direnme kararı verdi.

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Hazine tekrar itiraz etti. Dosya, Hukuk Genel Kurulu’na gitti. Şimdi Hukuk Genel Kurulu Büyük Daireler olarak toplanacak.

Ve bu bir emsal dava oldu oldu. Hâkimlerin işlerini yaparken görmedim, dikkat etmedim, dilekçeyi okumadım diye verdikleri kararlarla insanların ölümüne neden olabileceklerini ve bunun bir cezası olduğunu bilmeleri çok önemli.

‘Bu olaylar son 1,5 yılda çok arttı’

Vildan Ataselim, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri

Baba doğalgazla zehirlemeye çalıştığında Neriman’a polisler “Hiçbir baba çocuğuna zarar vermez, merak etme. Sizi korkutmaya çalışıyor” demişlerdi.

Boşanmak isteyen kadınları çocuklarıyla tehdit eden, çocuklarını öldüren baba sayısı arttı. Hem çocuklarını hem de boşanmak isteyen kadınları öldürüyorlar. Son 1,5 yılda bu olaylar katlanarak arttı.

Erkekler aile birliğini ya koruyacağız ya da hep birlikte yok olacağız diyor.

6284 No’lu Kanun (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) etkin uygulanmalı. Çocuklar için koruma kararı çıkarılması gerek.