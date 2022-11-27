‘Kimi vakalarda kişiyi intihara sürüklüyor'

Haberin Devamı

Birleşik Krallık’taki İntikam Pornosu Destek Hattı ve küresel sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle geliştirilen StopNCII.org, izinsiz paylaşılan mahrem görüntülerin çevrimiçi olarak yayılmasını proaktif olarak engelleyen bir koruma sistemi sunuyor. NCII ‘Karşılıklı Mutabakata Dayanmayan Kişisel Görüntü’ anlamına geliyor. Platformda, insanların uluslararası organizasyonlara ve kaynaklara ulaşabileceği bir merkez de var. Meta Türkiye’nin desteği ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle platform Türkiye’de de hayata geçti. Meta kişilerin mahrem görüntülerinin onların izni olmadan çevrimiçi ortamda paylaşılmasının önüne geçmek ve bu içerikleri platformlarından kaldırmak için çok katı politikalar uyguluyor.Federasyon başkanı Canan Güllü anlatıyor...

Haberin Devamı

İntikam pornosu nedir?

Özetle karşılıklı mutabakata dayanmayan kişisel görüntü suistimali, mahrem görüntülerin izinsiz olarak paylaşılmasıdır.

İlla çıplaklık içermesi gerekiyor mi?

İlla çıplaklık içermesi gerekmiyor. Birlikteliğiniz esnasında çekilmiş bir fotoğrafınız, o kişiyle görünmenizde şimdi size zarar vereceğine inandığınız bir paylaşım ya da cinsel bir görüntü içeren video da olabilir.

Türkiye’de ve dünyada ‘intikam pornosu’ konusu çok mu yaygın?

Sosyal medya kullanımının arttığı zamanlar diye tanımladığımız son 10 yılda ciddi bir artış var. Sanal ortamların gizli olduğu düşünülerek yapılan yanlışların ağır faturası.

Bir kadın, başına böyle bir olay geldiğinde ne yapabilir?

Önce acil yardım hattımızı aramalı: (0212) 656 96 96 veya (0549) 656 96 96. Biz gereken psikolojik ve hukuki süreci yönetirken bir yandan daintikam pornosu içeriğinin kaldırılması için StopNCII.org ile vakasını oluşturmasını sağlıyoruz.

Bu durum nasıl engellenebilir?

Teknolojide ayak izleri dediğimiz izlerin kaldırılmasıyla.

Bir kadının bu konudaki hakları neler?

Özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti yasalar çerçevesinde koruma altında. Hukukumuz bu konuyu detaylı ele almış ve yaptırım uygulamaktadır.

İntikam pornosunun yaptırımı nedir?

İntikam pornosu, kişilerin korkuyla boyun eğme durumunda hissetmelerine neden olur. Bu nedenle StopNCII.org ve acil yardım hattımızın bilinirliliği arttıkça maruz kalanlar bu süreçte yalnız olmadığını hissedecek, şantaja boyun eğmeden mücadele edeceklerdir. Yanlarında biz varız.

Haberin Devamı

Bu durum başına gelen kadınlar neler yaşıyor, neler hissediyor?

Türkiye için ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Henüz geleneksel aile yapısı içinde kadınlara namus, ahlak kavramı üzerinden yaklaşan bakış açısının bu durumu öğreneceği korkusu kimi vakalarda kişileri intihara sürüklüyor. Bazen o şantaja boyun eğerek istemediği bir ilişkiyi sürdürmek zorunda kalıyor. Bu, maruz kalanın sağlığını bozuyor.