â€˜Kim olduÄŸumu ve bunu yapabileceÄŸimi biliyorumâ€™

Haberin DevamÄ±

BÃ¼yÃ¼k emekler, antrenmanlar ve zaman zaman Ã§ileler sonrasÄ± geliyor madalyalar... Muhammed Furkan Ã–zbek yarÄ±ÅŸmaya iki hafta kala uyluÄŸunda yÄ±rtÄ±k oluÅŸmasÄ±na raÄŸmen yÄ±lmadÄ±, ÅŸampiyonaya gitti. Gitmekle kalmadÄ±, dÃ¼nya rekoru da kÄ±rdÄ±. Koparmada 145 kiloyla altÄ±n, silkmede 179 kiloluk derecesiyle gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyayÄ± boynuna takÄ±p toplam 324 kiloyla da dÃ¼nya rekorunu kÄ±rdÄ±. Bu baÅŸarÄ±nÄ±n bir baÅŸka yanÄ± da var; 15 yÄ±l aradan sonra TÃ¼rkiye, erkekler halterde dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸunu tekrar tattÄ±. En son 2010 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±â€™nda Mete Binay altÄ±n madalyayÄ± getirmiÅŸti. Åžimdi de bu sevinci Ã–zbekâ€™le yaÅŸadÄ±k. Ã–zbekâ€™in yeni hedefiyse belli; sporcu artÄ±k gÃ¶zÃ¼nÃ¼ olimpiyat altÄ±nÄ±na dikti.

â—Š DÃ¼nya ÅŸampiyonu olmak nasÄ±l bir his? Uzun zamandÄ±r halterde bÃ¶yle bir baÅŸarÄ±mÄ±z yoktu...

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nya rekoru kÄ±rarak ÅŸampiyon olmak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gurur. 15 yÄ±ldÄ±r branÅŸÄ±mÄ±zda bÃ¶yle bir Ã¶zlem vardÄ±, bu Ã¶zlemin bitmesi Ã§ok gÃ¼zel. AyrÄ±ca bir daha bÃ¶yle bir Ã¶zlem olmayacak. Bu baÅŸarÄ± bana tekrar iÃ§imdeki olimpiyat ateÅŸini hatÄ±rlattÄ±.

â—Š Ã–rnek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir sporcu var mÄ±?

Bu iÅŸe Ã¶mÃ¼rlerini vermiÅŸ, Ã¼lkemizi en iyi ÅŸekilde temsil etmiÅŸ birÃ§ok bÃ¼yÃ¼k isim var, aralarÄ±ndan birini seÃ§mek o bÃ¼yÃ¼k sporcularÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±na, mÃ¼cadelelerine saygÄ±sÄ±zlÄ±k olur. Hepsinin baÅŸarÄ±sÄ±na ve sportmenliÄŸine hayranÄ±m.

â—Š Siz haltere nasÄ±l baÅŸladÄ±nÄ±z?

YozgatlÄ±yÄ±m ama Ankaraâ€™da yaÅŸÄ±yoruz. 11 yaÅŸÄ±mdayken Ankaraâ€™da ortaokulda beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmenim tarafÄ±ndan yÃ¶nlendirildim.

â—Š Olimpiyat halkasÄ±nÄ± dÃ¶vme olarak yaptÄ±rmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z...

2021 Tokyo OlimpiyatlarÄ±â€™ndan sonra yaptÄ±rdÄ±m. Ä°lk olimpiyatÄ±mdÄ± ama son olmayacak, o yÃ¼zden bende ayrÄ± bir yere sahip.

â—Š Bir gÃ¼n dÃ¼nya ÅŸampiyonu olacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± hayal ediyor muydunuz?

Spora baÅŸlarken herhangi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncem yoktu. Sadece bir ÅŸeylere yoÄŸunlaÅŸmanÄ±n ve dÃ¼zenli bir ÅŸey yapmanÄ±n beni zamanla geliÅŸtirdiÄŸini fark ettim. Bu iÅŸten keyif aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± anladÄ±ÄŸÄ±mda zamana bÄ±rakarak sadece devam ettim. Ve bugÃ¼n dÃ¼nya ÅŸampiyonuyum, bir ÅŸey uÄŸruna akÄ±lla ve sabÄ±rla Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rsa baÅŸarÄ± er geÃ§ geliyor.

â—Š DÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±na nasÄ±l hazÄ±rlandÄ±nÄ±z?

Haberin DevamÄ±

Åžampiyonaya oldukÃ§a rahat ve keyif alarak hazÄ±rlandÄ±m. AkÅŸam antrenmanlarÄ±ma gitmeden Ã¶nce genelde kahve eÅŸliÄŸinde yÃ¼ksek sesli mÃ¼zik dinleyerek modumu yÃ¼kseltiyorum. TakÄ±m halinde Ä±sÄ±nma, koparma ve silkme yaptÄ±ktan sonra yardÄ±mcÄ± hareketlerle birlikte soÄŸuma yapÄ±yorum ve antrenmanÄ±mÄ± bitiriyorum.

Â

â€˜DUALARI HÄ°SSETTÄ°Mâ€™Â

â—Š Åžampiyon olduktan sonra nasÄ±l mesajlar aldÄ±nÄ±z?

Sosyal medyadan birÃ§ok mesaj aldÄ±m, insanlarÄ±n yÃ¼reÄŸine dokunabilmek beni Ã§ok mutlu etti.

â—Š Bu sÃ¼reÃ§te en Ã§ok nerede zorlandÄ±nÄ±z?

Beni zorlayan ÅŸey 3 ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede 12 kiloyu vermek oldu. Bir de yarÄ±ÅŸmaya 15 gÃ¼n kala sol hamstringâ€™imde (uyluÄŸun arka kÄ±smÄ±nda olan ve Ã¼Ã§ kas grubundan oluÅŸan kas topluluÄŸu) kas Ã¼zeri bir yÄ±rtÄ±k oluÅŸtu, bir hafta yoÄŸun tedavi gÃ¶rdÃ¼m ve antrenman yapamadÄ±m.

Haberin DevamÄ±

â—Š SonrasÄ±nda motivasyonunuzu nasÄ±l saÄŸladÄ±nÄ±z?

Motivasyon olmazsa olmaz, Ã¶zellikle sporcuysanÄ±z... 2024 Paris OlimpiyatlarÄ±â€™ndan sonraki uzun sÃ¼reÃ§te bunu yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m, beklentileri karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸmak beni Ã§ok yÄ±pratmÄ±ÅŸtÄ± ama artÄ±k Ã¶nceliÄŸimi kendime vermem gerektiÄŸini fark ettim. Beklentilerden ziyade baÅŸarÄ±yÄ± ilk Ã¶nce kendim istediÄŸim iÃ§in yapmam gerektiÄŸini anladÄ±ÄŸÄ±mda bazÄ± ÅŸeyler daha net gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±.

â—Š Podyuma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda aklÄ±nÄ±zdan neler geÃ§ti?

Ben kim olduÄŸumu ve bunu yapabileceÄŸimi biliyorum.

â—Š Peki, nasÄ±l bir hayatÄ±nÄ±z var, antrenman dÄ±ÅŸÄ±nda neler yapÄ±yorsunuz?

Antrenman dÄ±ÅŸÄ±nda genelde arkadaÅŸlarÄ±mla vakit geÃ§irmeyi tercih ediyorum.

Haberin DevamÄ±

â—Š Ailenizden, antrenÃ¶rÃ¼nÃ¼zden ve Ã§evrenizden nasÄ±l destekler aldÄ±nÄ±z?

Ailede abim, ablam, annem, babam ve bir kedimiz var. Herkesin kalbi ve dualarÄ± benimleydi, bunu biliyordum, insanlarÄ±n benim baÅŸarÄ±lÄ± olmamÄ± istediklerini gÃ¶rÃ¼yordum hatta hissedebiliyordum.

Â

â€˜SIKI Ã‡ALIÅžIN, PLANLI OLUNâ€™

â—Š SÄ±rada neler var?

BaÅŸarÄ±ya baÅŸarÄ± yakÄ±ÅŸÄ±r. Aktif olarak kampÄ±nda bulunduÄŸum Ä°slam OyunlarÄ± milli takÄ±m kampÄ±nda yine bir ÅŸampiyonluk istiyorum. SonrasÄ±nda hayalini kurduÄŸum o ihtiÅŸamlÄ± olimpiyat madalyasÄ± iÃ§in olimpiyat sÃ¼recini bekliyorum, sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum.

â—Š Sporla uÄŸraÅŸmak isteyen genÃ§lere tavsiyeniz ne olur?

HiÃ§bir spor branÅŸÄ±nda anÄ±nda baÅŸarÄ± elde edemezsiniz. SÄ±kÄ± ve akÄ±llÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma metodu baÅŸarÄ± iÃ§in anahtarÄ±nÄ±z olabilir. SÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±n, planlÄ± olun.