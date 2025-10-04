‘Keşke’ dememek için yanımızda olun!

Haberin Devamı

Hiç düşündünüz mü? 1,5 milyon insanın hayatına etki eden, 100’den fazla engelliye istihdam olanağı sağlamış bir müzenin kapanma ihtimalini... Evet, kulağa bile ağır geliyor. Ama biz, her gün bu ihtimalin gölgesinde yaşıyoruz. Bazen diyorlar ki: “Bu kadar insan ziyaret etmiş, nasıl kapanır?” Oysa hayat öyle işlemiyor. Bir müze yalnızca satılan biletlerden ibaret değil. Bir müze çalışanlarının alın teriyle, ziyaretçilerinin desteğiyle, dostlarının omuz vermesiyle ayakta kalıyor. Ama zincirin halkalarından biri koparsa... Koca bir hayal, gerçeğe yenik düşüyor.

Evim, yolum, sesim...

Benim için mesele sadece bir bina değil. Orası benim evim, yolum, sesim. Eğer bir gün kapısına kilit vurulursa bilin ki sadece biz görmeyenler, duymayanlar değil, siz de bir şey kaybedeceksiniz. Çünkü bu müze hepimize etki eden bir yer. Şimdi size soruyorum: Böyle bir ihtimali nasıl önleyebilirsiniz? Bir gün “Keşke elimden bir şey gelseydi, bir şeyler yapsaydım” dememek için bugünden ne yapabilirsiniz? Öneriniz olabilir, çeşitli şekillerde katkınız... Benim de yönetim kurulu üyesi olduğum derneğimizin (Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği)’nin VakıfBank’taki hesabına desteğiniz... Belki küçük, belki büyük; ama her destek bir başka kapıyı açıyor. Farkındalık yazıda veya paylaşımda kalmasın. Gerçek hayatta da yanımızda olun. Çünkü bu sadece bizim hikâyemiz değil... Hepimizin geleceği.

Haberin Devamı

Gurur duyuyoruz

İstanbul Diyalog Müzesi aslında tam bir varoluşun hikâyesi. Beni var eden kurum da bu kurumdur. Ben sadece bir tezgâhtarken bu kurumla tanıştım ve Hürriyet Pazar’da yazma fırsatım da

bu müzeye gelen bir ziyaretçimiz sayesinde gerçekleşti. Dansla tekrar tanışmam, Adler koçu (adını ve temel prensiplerini Avusturyalı psikolog ve pedagog Alfred Adler’in çalışmalarından alan koçluk programı) olmam, satranç sporcusu olmam, hatta üniversite kazanıp şu an mezun olmak üzere olmam, hepsi müze katılımcılarının yardımı sayesinde gerçekleşti.

Halihazırda müzede çalışan 43 engelli birey de aynı şekilde gelişimlerini sürdürüyor. Bugüne gelene kadar yolu buradan geçenler burada sunulan, kendilerini geliştirecek fırsatları kullanarak şu an hayatın, toplumun başka yerlerinde, kurumlarında yine toplumsal hizmetler vermeye devam ediyorlar. Gurur duyuyoruz onlarla da.

Haberin Devamı

Hepsi sizin ve kurumların desteğiyle oldu ama bahsettiğim gibi şu an yine yoğun bir destek ihtiyacındayız.

Haydi, ‘keşke’ dememek için yanımızda olun.

DOĞRUDAN DENEYİMLEME İMKÂNI

İstanbul Diyalog Müzesi toplumsal farkındalığı arttırmayı, empatiyi güçlendirmeyi ve önyargıları sorgulatmayı amaçlıyor. Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından kurulan müze, ziyaretçilerine gündelik hayatta genellikle göz ardı edilen farklı yaşamları duyusal engeller aracılığıyla doğrudan deneyimleme imkânı sunuyor. Müze şehrin kalbinde, Gayrettepe Metro istasyonu içinde...

İki temel sergi

Duyulmayan seslere ve görülmeyenlere alan açmaya olanak tanıyan müzenin bünyesindeki iki temel sergi ‘Karanlıkta Diyalog’ ve ‘Sessizlikte Diyalog’, bireylerin görme ve işitme engellilik deneyimlerini bir saat boyunca yoğun bir şekilde yaşamalarına olanak tanıyor.

Haberin Devamı

Vapura binme, trafikte karşıdan karşıya geçme, parklarda ve semt pazarında dolaşma gibi çeşitli bölümleri olan ‘Karanlıkta Diyalog’ sergisinde ziyaretçiler görme engelli bir rehber eşliğinde geziyor ve duyulara dayalı yeni görme biçimleri keşfediyor. ‘Sessizlikte Diyalog’ sergisiyse ses yalıtımlı özel bir alan içinde, tamamen sessizlikte

gerçekleştiriliyor.

Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu -2. Kat, İstanbul Diyalog Müzesi Alanı 34394 Şişli/İstanbul

Ziyaret saatleri

Hafta içi: 10.00-19.30

Cumartesi: 10.00-19.00

Pazar: 12.30-19.00