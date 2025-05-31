‘Kesinlikle çoğu gün kendimi donanımsız ve niteliksiz hissediyorum’

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Gençlik dergilerinin ‘Bieber fever’, yani ‘Bieber ateşi’ diye başlık attığı yıllarda Justin Bieber bir pop ikonu olacağının sinyallerini vermeye başlamıştı. 2008’de henüz 14 yaşındayken menajer Scooter Braun tarafından keşfedildi ve Usher’ın kanatları altına girerek RBMG müzik şirketiyle bir anlaşma imzaladı. 2010’da rap müzik sanatçısı Ludacris’le söylediği ‘Baby’ tüm zamanların en çok satan teklilerinden biri oldu. ‘Baby baby baby ooooh’ diye mırıldanarak dolaşıyordu pek çok kişi. Ancak bugün 31 yaşına gelen Bieber hayatının pek de parlak olmayan bir döneminden geçiyor.

Para ve ün herkese saadet getirmeyebilir ama Justin Bieber hem ünlü model Hailey Bieber ile evli hem de geçen sene oğlu Jack Blues Bieber’ı kucağına aldı. Dışarıdan bakınca şöhret sahibi, popüler, yetenekli ayrıca güzel bir ailesi var... Derdinin ne olduğu pek çözülemediği

için de ‘Justin Bieber’a neler oluyor’ başlığı manşetleri süslüyor. Britney Spears örneğindekine benzer bir düşüş sarmalına girmiş gibi görünüyor ve yabancı basında yazılanlara göre yakınları onun için “Kayboldu” yorumunu yapıyor.

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Son dönemde Justin Bieber’ın üç ayrı video görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İlkinde onu rap müzik sanatçısı Sexyy Red’in doğum günü partisinde, Los Angeles’taki bir barda görüyoruz. Kürk mantosu ve boynundaki altın kolyesiyle dans ediyor. Sonra Sexyy Red’i yanağından öpüveriyor. Tabii bu hareketi fanlar arasında olay oldu ve şöyle yorumlar geldi: “Hailey’yi hiç böyle yanağından öperken görmemiştik, üstelik aylardır ilk kez bu kadar mutluydu.”

İkinci görüntü nisan ayında Kaliforniya’daki Coachella müzik festivalinden... Justin Bieber sadece seyirci olarak festivale katılmıştı. Neredeyse yerlere düşen pantolonu, dalgın halleri, tuhaf dansları sosyal medyada epeyce bir polemiğe neden oldu. Kimi sadece eğlendiğini, kimi de uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu iddia etti.

Üçüncü videoda da Justin Bieber, Palm Springs’teki bir kafeden çıkarken magazincilere “Tek önemsediğiniz şey para, insan değil” diye çıkışıyordu. “Para, para, para, para” diye bağırmaya da devam ediyordu. Sonra da Instagram’a medyadan kötü muamele gördüğünü söylediği ve Prenses Diana’nın ölümüne gönderme yapan bir mesaj yazdı.

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Justin Bieber’ın uzun bir aradan sonra sahneye çıkması son dönemdeki olumlu gelişmelerden biriydi. Amerikalı müzisyen SZA’nın Los Angeles’taki konserinde sahneye çıkan Bieber ‘Snooze’ isimli şarkıda ona eşlik etti. Yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini görmek takipçilerini de sevindirdi. Bu arada 2024 Coachella’dan bu yana sanatçının ilk büyük sahne performansı buydu.

Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri de Hailey Bieber’ın Vogue dergisinin yaz sayısına kapak olmasıydı. Kurduğu cilt bakım markası Rhode da aynı dönemde e.l.f. Beauty tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Hailey başarıdan başarıya koşarken Justin Bieber’la geçmişte yaşadıkları bir tartışma da su yüzüne çıktı. Justin Bieber derginin kapak görselini koyduğu bir Instagram paylaşımında büyük bir kavga sırasında Hailey’ye asla Vogue’un kapağında olamayacağını söylediğini yazdı. “Eyvah, biliyorum, çok kaba. Vogue’a kapak olamayacağını söylediğim için beni affet çünkü açıkça yanılmışım” diye de ekledi. Bieber’ın bu itirafı o kadar çok tepki çekti ki yazdıklarını sildi.

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Aslında Justin Bieber da 3 Nisan’da Skylrk isimli bir moda markası çıkardı. Hatta markasını bir animasyon filmiyle tanıttı. Videoda Bieber elektrikli bir scooter’a binerek ilerliyor. Scooter’ı bir yerde bırakıyor ve bir eve giriyor. Sonrasında etrafı şöyle bir geziyor ve bir kibrit çakarak tüm evi yakıyor. Ardından Hailey Bieber’la buluşuyor. Önce öpüşüyor, ardında da el ele tutuşarak bebekleriyle birlikte günbatımına doğru yürüyüp gidiyorlar.

Hollywood Reporter’ın haberine göre animasyondaki göndermeler yerli yerindeydi. Haberde şöyle diyor: “Bieber’ın görsel unsur olarak gücü tükenen bir scooter’ı seçmesi muhtemelen tesadüf değil. Kanadalı yeteneği 2008 yılında bir YouTube videosu aracılığıyla keşfeden menajer Scott (Scooter) Braun 13 yaşından yetişkinliğine kadar Bieber’ın hayatındaydı. Birlikte geçirdikleri 15 yıl boyunca, Bieber gezegendeki en popüler sanatçılardan biri haline geldi ve bugün Spotify’da aylık

78 milyondan fazla dinleyiciye sahip.” Justin Bieber 2023’te Scooter Brown’dan, geçen yaz da uzun süredir çalıştığı ekibinden ayrılmış, tıpkı Taylor Swift ve Bruno Mars gibi kendi kendini yöneten müzisyenler arasına katılmıştı. Tabii son dönemdeki davranışları göz önüne alındığında kendi kendini yönetip yönetemediği de tartışma konusu.

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Onlarca ödülün sahibi Bieber’ın bazı ruhsal sorunlar yaşadığı ortada. Birkaç hafta önce bazen kendinden nefret ettiğini ve öfke sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi. “Kesinlikle çoğu gün kendimi donanımsız ve niteliksiz hissediyorum” diye de ekledi. Tıpkı bir Zümrüdüanka kuşu gibi onun bir gün küllerinden yeniden doğacağını umabiliriz çünkü dünyada Justin Bieber gibi yetenekli çok fazla sanatçı yok.

Kurbanlardan mı?



Hollywood’da geçen yılın en çok konuşulan olayı Diddy ve Puff Daddy lakabıyla bilinen Amerikalı rap’çi ve yapımcı Sean Combs’un cinsel saldırıları kayıt altına aldığı partiler nedeniyle suçlanmasıydı. Adı geçen ünlüler arasında Justin Bieber da vardı. Onun da Puff Daddy’nin kurbanlarından biri olabileceği söyleniyordu. The Independent’a göre Justin cephesinden şöyle bir açıklama geldi: “Justin, Sean Combs’un kurbanları arasında olmasa da onun tarafından zarar gören bireyler var. Odak noktasını bu gerçeklikten uzaklaştırmak bu kurbanları hak ettikleri adaletten uzaklaştırır.”