‘Kendi profesyonel ekosisteminizi kurun’

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Melis Dural, Boston’da yaşayan bir girişimci... Türkiye’de büyüdükten sonra lise eğitimini İsviçre’de almış, sonra da ABD’ye yerleşmiş. Northeastern Üniversitesi’nde iletişim eğitimini, Babson College’da MBA programını tamamladıktan sonra da kariyerine teknoloji sektöründe; yetenek yönetimi ve insan kaynakları alanında devam etmiş.

Yıllarca kurumların sorunlarına teknolojinin sağlayabileceği çözümler konusunda kafa yoran Melis Dural, pandemide kafasındaki fikri hayata geçirmek üzere kolları sıvamış ve EKOS.AI’ı kurmuş. Bu, temelde profesyonellerin gerçek zamanlı ‘networking’ (iletişim ağı) oluşturmalarına imkân tanıyan, yapay zekâ destekli bir sanal etkinlik platformu... Özellikle fuar, kongre ve seminerlerde yeni meslektaşlarla, uzmanlarla tanışma, iş ortakları bulma deneyimini çevrimiçi ortama taşıyor. Üstelik tanıştırdığı kişileri de yapay zekâ aracılığıyla ilgi alanlarınızı dikkate alarak seçiyor. Pandeminin sona erdirdiği profesyonel tanışma ortamlarını başka bir mecrada sunan bu girişimin yaratıcısı Melis Dural’la platformunun doğum aşamasını

ve geleceğini konuştuk

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* Kurduğunuz bu sistem nedir, ne işe yarar?

EKOS.AI, profesyonellerin ve şirketlerin birbirleriyle bağlantı kurma, fikir alışverişinde bulunma ve birlikte büyüme fırsatlarını optimize eden, video ve audio tabanlı yeni bir profesyonel etkileşim platformu.



* Bu fikir aklınıza nasıl geldi?

Son yıllarda hedef kitlesi profesyonel dünya olan pek çok sosyal medya platformu ortaya çıktı. Ancak bunlar profesyonellerin ve şirketlerin sorunlarını gerçekten çözmelerine yardımcı olacak anlamlı bağlantılar kurmalarına imkân tanımıyor. Veya yeni yeteneklere erişimlerine, sosyal öğrenim veya profesyonel etkileşimle iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmuyor. Öte yandan COVID-19 pandemisi dijital dönüşümü hızlandırdı, iş dünyası ve profesyonel yaşamdaki paradigmaları değiştirdi. Uzaktan veya hibrit çalışma modelleri yeni norm oldu, dönüşümün etkisi hem kurumların hem profesyonel bireylerin yeni ihtiyaçlarını ortaya çıkardı. Yani EKOS.AI platformunun temelini oluşturan bileşenler yıllardır zihnimin kıvrımlarında dolanıyordu ama parçaları birleştirme ve harekete geçme sürecine pandeminin iş dünyasında yarattığı değişim baskısıyla aynı dönemde başladım.



* İsmi neden EKOS?

Temelinde ekosistem var çünkü... Gerek bireysel gerek kurumsal kullanıcılarımıza EKOS üzerinde kendi ekosistemlerini kurma olanağını sağlıyoruz.



* İsminde de olan AI (yapay zekâ) sistemde nasıl bir işlev üstleniyor?

EKOS.AI’ın yapay zekâ algoritması, kullanıcıları ilgi alanları, platformu kullanma amaçları, networking hedefleri ve içerik tüketim alışkanlıklarını dikkate alarak eşleştiriyor. Böylece anlamlı ve etkili profesyonel bağlantılar kurulmasına olanak sağlıyor.



* Hedef kitlenizde kimler var?

Bireysel olarak tüm profesyoneller, tüm şirketler ve organizasyonlar var. Fakat adım adım ilerliyoruz. Kullanıcılarımızın sadece davet yoluyla platforma girebildiği Private Beta sürecimizi başlattık. Bu dönemde sadece girişimcilere ve start-up ekosistemine odaklanıyoruz. Onların geribildirim ve önerileriyle her geçen gün platformumuzu da iyileştiriyoruz.



* Girişimciler bu platformdan nasıl yararlanmalı?

Kullanıcılar, tercihlerine göre isterse video, isterse de audio etkinlikler oluşturup düşüncelerini, görüşlerini, birikimlerini ve mesajlarını kitleleriyle paylaşabiliyor. Örneğin rehber, düşünce partneri (eşi), yatırımcı, girişimci, uzman veya takım arkadaşı arayan kullanıcılar kolayca bu profildeki üyelerle bağlantı kurabiliyor. Benzer şekilde, şirketlerin kendi iç departmanları ve kendi çalışanları arasında da networking ve etkileşim olanağı sunuluyor. Böylece şirket veya organizasyonlar için çalışanlarını tutma oranlarına (retention rate) pozitif katkı sağlanıyor.

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Pandemi dijital dönüşümü hızlandırdı, iş dünyası ve profesyonel yaşamdaki paradigmaları değiştirdi.



* Peki, güzel sanatlar bölümü mezunu bir genç, evde reçel üreten girişimci ev kadını, ileri dönüşüm yapan terzi, sürdürülebilirlik konusunda projesi olan lise öğrencisi de buradan yararlanabilir mi?

Elbette kullanabilir. İlerleyen dönemde tüm profesyonel bireylerin ve öğrencilerin platformu verimli bir şekilde kullanabilmeleri için planlamalar yapıyoruz.



* Metaverse’te de olmayı planlıyor musunuz?

Evet, beş yıllık ürün planımıza göre metaverse alanı da dahil olmak üzere birçok açılım yapmayı hedefliyoruz. 2023’te, metaverse olgunlaştıkça, önemli gelişme ve fonksiyonlarımızı açıklayacağız.



* Şirketinizin Boston, New York, Seattle, Londra, Ankara ve İstanbul’da 25’ten fazla çalışanı var. Nasıl bir ekipsiniz?

Çokkültürlü, dinamik, pozitif ve heyecanlı bir ekibiz. Global bir yapıda, geleceğe ve dünyaya pozitif fayda sağlamayı amaçlayan genç bir ekibe sahip olmak beni mutlu ediyor. Bu yolculuğun her dakikasından zevk almamı sağlıyor.

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‘Kendime ve ekibime olan güvenim negatif düşüncelere engel oluyor’

* Hem Türkiye’den hem ABD’den pek çok yatırımcınız var. İnsanları bu işe nasıl ikna ettiniz? Zor olmadı mı?

Açıkçası olmadı. Yatırımcılarımız hibrit, uzaktan çalışma modellerinin kalıcı olduğunun ve EKOS.AI’ın sunduğu çözümlerin küresel ölçekteki potansiyelinin farkındalar. Caroline Koç ilk melek yatırımcımız oldu ve böylece EKOS’un yolculuğu başladı. Tohum yatırım turumuz devam ediyor, şu anda Türkiye ve ABD’den 15’in üzerinde saygın yatırımcımız var.



* Projeyi hayata geçiremeyeceğinizi düşündüğünüz bir an oldu mu?

Hayır, hiçbir zaman (gülüyor). Kendime ve ekibime olan güvenim, negatif düşünceler ve duygulara maruz kalmama engel oluyor.

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‘Kayak, boks ve squash hayatımın büyük parçası’



* İş dışında neler yapıyorsunuz?



Her sabah 7.30’da mutlaka squash oynamaya özen gösteriyorum. Kayak, squash ve boks hayatımın büyük bir parçası. Dağlar, kar ve doğaysa zihnimi özgürleştirip dingin olmamı sağlıyor. Bu nedenle kış sporları tutkunuyum. Öğrencilik yıllarımda Galatasaray’da basketbol oynuyordum. Şimdi de her hafta sonu arkadaşlarımla basketbol oynamaya çalışıyorum.