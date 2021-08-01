Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik tutun ve gülümseyin

Ömer Faruk Aşer 35 yaşında, bilgisayar mühendisi... Kendini bildi bileli uçaklara çok ilgili olan Aşer, aynı zamanda simülatör pilotu. Arkadaşlarıyla çevrimiçi buluşuyor, birlikte simülatörünü açıyor ve uçuyorlar. Fotoğrafçılığa üç yıl önce başlamış. Son birkaç haftadır da İstanbul Havalimanı’ndaki ‘spotter alanı’nda günde 3-5 bin kare uçak fotoğrafı çekmek için saatler geçiriyor. “İnsanlardan bunu anlamalarını beklemiyorum. Bu ayrı bir tutku, arabalara hasta olan insanlar vardır; onları izler, sesini dinlerler... Biz de uçak mühendisliğinin son harikası olan bu uçakların gayet rahat bir şekilde teker koymalarını, süzülerek yavaşlamalarını, hızlanmalarını izlemekten, o motorların itme gücünün gürül gürül sesinden keyif duyuyoruz. Bence bu hobi daha da gelişir. Hatta ilerleyen zamanlarda ‘Benim inişim var, çeker misin’ diyen kaptan arkadaşlarım olacaktır muhtemelen” diyor.

Havacılık fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için haziran sonunda Türkiye’nin ilk resmi ‘spotter alanı’ İstanbul Havalimanı’nda hizmete açıldı. Cumartesi günleri 8.00-17.30 saatleri arasında fotoğrafçıları bekleyen alan, pist 1 ve hava trafik kontrol kulesini görüyor. Ömer Faruk Aşer, bu alanın havacılık ve fotoğrafçılık tutkusunun tek bir potada eritilebildiği bir yer olduğunu söylüyor ve geceleri de hizmet vermeye başlarsa burada sabahlamanın hayalini kuruyor.

Çektiği binlerce fotoğrafın arasından beğendiklerini çerçeveleten, bazen de arkadaşlarına hediye eden Aşer, çalışmalarını sosyal medyadan paylaşmıyormuş. Özellikle bu hobiye odaklanan sitelerden bahsediyor. Spotter’lar Airliners.net, Jetphotos.com gibi sitelere fotoğraf çekip gönderiyorlar. Bu siteler de dünyanın her yerinden gelen fotoğraflar arasından seçtiklerini sitelerinde yayımlıyorlar. Ömer Faruk Aşer fotoğraflarının bu sitelerde yayımlanmasının önemli olduğunu anlatıyor.

‘TRİPOD SALLANMASIN’

Ömer Faruk Aşer (35), bilgisayar mühendisi

“Sadece güzel bir makine, rüzgârda sallanmayacak ağır bir tripod ve lense ihtiyacınız var. Bu üçü ilk etapta yeterli, tabii yedek makineleri ve hafıza kartlarını saymıyorum. Canon 200D kullanıyorum, bu benim

ilk makinem. Geçen hafta ilk kez gidip ardından lensleri, makineleri araştırdım hemen. Sadece burası için ayrı bir yatırım yapabilirim, o kadar seviyorum hem fotoğraf çekmeyi hem de uçakları. Ama ilgilenenler çekingen davranmasın, bir cep telefonuyla dahi burada fotoğraf çeksinler, heveslerini yaşasınlar.”

‘BENİM İÇİN HEM HOBİ HEM İŞ’

Rıfat Yeşilfidan (43), turizm acentesi sahibi

“Fotoğrafçılıkla ilgilenmeye iki ay önce başladım, Canon Mark 3 makinemi yeni aldım. İstanbul’a gelen müşterilerimize havalimanının kalitesini göstermek için çektiğimiz fotoğrafları YouTube’da ve sosyal medya hesaplarında yayımlıyoruz. Burayı sosyal medyadan öğrenince hemen gelmek istedim. Bugün alıştırma olur diye düşündüm; muhtemelen sonraki hafta daha hazırlıklı geleceğim. Daha önce Çamlıca’da çekim yaptım, bir ara Sabiha Gökçen’e gittim.

Bu benim için hem hobi hem iş o nedenle.”

‘TEKER KESME ANI ÇOK GÜZEL’

Semih Tur (22), öğrenci

“Uçaklara küçüklüğümden beri ilgiliyim ama pilot değil, hava kontrolörü olmak istedim. Pilotlar uçağı kontrol ediyor ama ben pilotları kontrol ediyorum. 5 yıldır uçak fotoğrafı çekiyorum. Daha önce Atatürk Havalimanı’nın yanındaki bir AVM’den çekiyordum. Burası çok iyi oldu. Yurtdışında Amsterdam’da, Zürih’te çekmek isterim. Fotoğrafları Instagram’da paylaşıyorum. Her anı çekmeye çalışıyorum. Ama kalkışta teker kesme anını çok seviyorum. Siz de çekebilirsiniz, yeter ki içinizde o aşk olsun...”

‘SOSYAL MEDYADA POPÜLER’

Tolga Özbek, havacılık konusunda uzman gazeteci

“Spotting II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’de ortaya çıkmış. Alman uçağı mı İngiliz uçağı mı geliyor diye gözlem yapıp çetele tutarken... Bir spotter için özel izinle çekim çok kıymetlidir. Mesela Boeing Airbus’ın hangardan ilk çıkarken fotoğrafını çekmek…Havalimanları askeri bölge statüsünde olduğundan fotoğraf çekmek yasaktı. Burası ilk resmi yer, havacılık kültürü için çok kıymetli. Burada çekim yapıp sosyal medyada beğeni alabilirsiniz. Güzel fotoğrafları havayolları da talep edebiliyor.”

SPOTTER ALANINA Nasıl GİRİLİYOR?

İstanbul Havalimanı’nın internet sitesindeki formu doldurup başvuru yapılıyor. İstanbul Grand Airport (İGA) haftalık olarak değerlendiriyor. Havalimanı içi ulaşımınızı da İGA karşılıyor. www.istairport.com/tr/yolcu/havalimani-rehberi/spotter

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