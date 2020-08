100 kişi toplamda 5 ton zayıfladı... ‘Kelepçe mideye değil, beyne takılmalı'

Obezite oranıyla Avrupa’da birinci olan Türkiye için tehlike çanları çalıyor. Geçen ay Obezite ile Mücadele Derneği tarafından düzenlenen ‘Yeniden Doğuş İçin

5 Milyon Adım’ etkinliğine daha önce HK Doğa Sporları ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde kilo veren 100 kişi katıldı. Toplam 5 ton kilo veren kişilerden dördüyle konuştuk. Onlar için diyet, ilaç, spor, yeni çıkan her ürün ve hatta mide tüpü ameliyatı dahi çözüm olmamışken şimdi hayatlarında yeni bir sayfa açıyorlar. İşte hikâyeleri...

GRUP MOTİVASYONU ÇOK ÖNEMLİ

Hakan Demirel (Öğrenci, 25); 9.5 ayda 101 kilo verdi Üniversitede hızla kilo almaya başladıktan sonra bir dur deme zamanı gelmişti. Mide ameliyatı için araştırma yaparken kamptan haberdar oldum ve katılmaya karar verdim.



9.5 ayda 101 kilo verdim. İnsan kendi kendine her şeyi çözmeli. Bu kampta büyük bir güç var. Grup motivasyonu çok önemli. Dışarıdaki hayatta sizi aşağı çekmeye çalışan bir düzen var. Halil Hocam (Kaygulu) ve ekibi sizi düştüğünüzde yeniden ayağa kaldırabiliyor.

İlk başta 200 metreyi 10 dakikada yürüyen ben, şimdi 18 saatte aralıksız 110 kilometre yol yürüdüm. Rakamlara vuracak olursak 101 kilo, toplam 330 santimetre, 10 XL beden giyerken large bedene girmek haliyle harika hissettiriyor.

Bu kararı almak kolay değil. Kampa gelip en büyük sermayenizi yani zamanınızı harcayacaksınız. Büyük korkularla geleceksiniz belki ama hemen sonra alışacaksınız.

2 METRE 10 SANTİM İNCELDİM

Fatmanur Çalışıcı (Hukukçu, 34) - 6 ayda 55 kilo verdi 28 yaşıma kadar hep ideal kilomda ve sporu gerçekten severek, yemeğe düşkün olmadan yaşadım.



Ta ki Brüksel’de apandisitim patlayıp beni komaya sokana kadar. O rahatsızlık, kiloyla mücadelemi başlatan olaydır.

58 kilodan 70’li kilolara çıktığım gün, kendimi 200 kilo hissettim ve asla zayıflayamayacağımı düşündüm. Çünkü daha önce 12 kilo vermek ne demek bilmiyordum. Gözümde 12 kilo 120 kilo gibiydi ve tamamen kendime küstüm. Ta ki gerçekten 125 kiloyu tartıda görene kadar.

Kilolarım arttıkça, bir yığın akademik ve profesyonel başarıma rağmen, hayattan elimi eteğimi çekmemi izleyen ailem perişan oldu. Geceleri nefes alıyor muyum diye odama gelip baktıkları oldu ve ben bunların hep farkındaydım. En sonunda kampa katılmaya karar verdim.

5 ayda 46 kilo verip bir ay da bu kiloyu koruyarak toplam 6 ay içinde 55 kiloyla tamamladım sürecimi. Kamptan çıktığımda verdiğim kilodan çok, rekor seviyede incelmem mutlu etti. Bir basketçi boyunda, yani 2 metre 10 santim incelmişti bütün vücudum.

Hayatınızı her anlamda, bütün başarılarınıza rağmen baltalayan kilo psikolojisinin getirdiği anksiyete ve kaygıdan kurtulmak sağlık açısından en önemli adım.

DÜNYAYA YENİDEN GELDİM

Sare Murat (Öğrenci, 23) - 10 ayda 100 kilo verdi

Yanlış ilaç nedeniyle çocukken başladı sorun. Zayıflamak için her şeyi denedim. Diyetisyen, ilaç, tüp mide... Çok kilo veremedim, verdiğimi de geri aldım.

Kampta 10 ayda 100 kilo verdim. Özgüvenim geri döndü. Her şey değişti, yeniden dünyaya geldim.

Kelepçe mideye takılır ama bu kampta beyne kelepçe takılıyor. Gelişerek, bilgilendirilerek zayıflıyoruz.

ARTIK DIŞARIYA RAHAT ÇIKIYORUM

Suat Ay (Nakliyeci, 35) - 8 ayda 80 kilo verdi

20 yaşından sonra kilo almaya başladım. 200 kiloyu görünce zayıflamaya karar verdim. Çok uğraştım ama başarılı olamadım. Şimdi 8 ayda 80 kilo verdim.

Kilo verince özgüvenim arttı. Dışarıda rahatsız olmadan gezmeye başladım. Ailem çok moral verdi.Önceki halimi bilenler şaşkın bakışlarını gizleyemiyorlar. Bu da bana ekstra moral ve motivasyon oluyor.

RUHUMDAN BİN KİLO VERDİM

Sevilay Saçkan (İçmimar, 44) - 16 kilo verdi

Hayatım boyunca hep kiloluydum. Yani 18 yaşıma kadar morbidobez seviyesindeydim, 96 kilo. Platonik bir aşk yaşadım ve hakarete uğradığımda kendisine gününü göstermek için zayıflamaya karar verdim. İlk bulduğum ünlü diye addettiğimiz bir doktora zayıflamaya gittim ve bir buçuk ayda 36 kilo verdim. Hayatımın kâbusa döndüğü yıllardı...

Bir buçuk ayda 36 kilo verince, dişlerimi, tırnaklarımı, saçlarımı, bağırsak enzimlerimi, vazgeçilmez her şeyimi kaybettim. Bunun zayıflamak olmadığını 20 yıl sonra anladım ama o dönemlerde tartıdaki değişen her rakam benim için ‘O’na gününü göstermek’ti.

Aradan uzun yıllar geçse de kendimi aynada 120 kiloymuş gibi görmeye devam ettim. Hiçbir zaman kendimi normal kilolu ya da ideal bedende güzel bir kadın gibi hissetmedim. Her yeni çıkan ürün, her yeni çıkan alet, spor malzemesi, aklınıza gelebilecek spor ayakkabıları, her şeyi alıp denemeye devam ettim ancak 16 yıl boyunca 100 gram bile veremedim.

Ben bu kampa 16 kilo fazlamla geldim ama 100 kilo veren arkadaşlarım dahi benim kadar mutlu olamaz. En büyük zaferim ruhumdaki bin kiloyu vererek oldu. Yıllarca her ürün ve alete yüklediğim anlam ve umudu kendime hiç yüklememişim. Bu kamp ve Halil Hoca söylemleriyle benim hayatımı değiştirdi.



Kilo vermek isteyenler için grup etkinlikleri, doğa yürüyüşleri motivasyon kaynağı oluyor. SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ’NDE NELER VAR?

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, ormanlık alandaki HK Sağlıklı Yaşam Kampı’nda ‘zayıflama çemberi’ denilen bir bütün içinde, doktor kontrolü, mikro beslenme uzmanları, tıbbi antrenman ve medikal fitness hocaları, rekreatif uzmanları ve sosyolog-psikolog desteği, spor masörleri ve SPA hizmetleriyle çok yönlü 30 kişilik bir kadro hizmet veriyor.

- Pilates, yoga, zumba gibi 30 çeşit spor aktivitesi yapılıyor.

- Kişi odaklı yiyecek listeleri hazırlanıyor.

- En az 3 hafta kalınması, katılımcıların programa ara vermeden devam etmesi isteniyor. Dileyenler odada tek kalabiliyor ya da odayı paylaşabiliyor. Buna göre aylık ücret ödeniyor.