Kedi ve köpeklerin sağlığı için 6 önemli konu

BESLENME

‘Çiğ gıda bakteri riskini beraberinde getiriyor’

“Kedi ve köpekler yaş, tür ve sağlık durumlarına göre beslenmeli. Çiğ besleme pek çok bakteri ya da parazit riskini beraberinde getirmekte, hekimlerin farklı görüşleri olsa da yarar-zarar prensibine göre yarardan çok riski olduğunu biliyoruz.” (Prof. Dr. Ebru Yalçın)



TIRAŞ

‘Kozmetik amaçlı yapılmamalı’

“Veteriner tarafından önerilmediyse tıraş yapılmamalı. Tüy yapısı kedi ve köpekleri soğuk ve sıcaktan korur. Tüyler bit, pire ve kenenin deriye ulaşmasını engelleyen bariyer görevi de görürler.” (Prof. Dr. Ebru Yalçın)

KIYAFET

‘Deri kuruyabilir’

“Kıyafet giydirildiğinde veya boya yapıldığında mikrobiyata dengesi havasızlıktan veya sentetik maddelerden dolayı bozulur. Deri kuruyabilir, kepeklenebilir, tüyler dökülebilir.” (Prof. Dr. Dilek Güvenç)

BANYO



‘Kediler yıkanmamalı’

“Bir köpeği yılda 1-2 kereden fazla yıkamamalıyız. Kötü kokan hayvanlar yanlış besleniyordur veya deri mikrobiyomu bozulmuştur. Kedilerse zorunlu haller dışında yıkanmamalı.”

(Prof. Dr. Dilek Güvenç)

BOYA



‘Refahına aykırı’

“Tüylerin boyatılmasını hiç hoş karşılamıyoruz. Kendini yaladığında bu kimyasalları alma ve zehirlenme ihtimali var ve hayvan refahına da tamamen aykırı. Diğer kedi ve köpeklere garip gelen görüntüsü yüzünden gereksiz kavgalara ya da korkuya neden olabilir.” (Prof. Dr. Ebru Yalçın)

EV TEMİZLİĞİ

‘Doğal alternatifler seçilmeli’

“Zemin temizliğinde özellikle klor bazlı zehirliliği yüksek, sentetik koku ve kimyasal içeren deterjan ve temizleyicilerden kaçınmalıyız. Bunların yerine sirke, karbonat, arapsabunu gibi doğal alternatiflerle yapmalıyız.” (Prof. Dr. Dilek Güvenç)

KISA KISA...

Hayvanlar yararına sıcacık bir buluşma

Oyuncu Ece Gürer’in kurduğu P.A.T.İ.’nin (People and Animals Together Initiative) organizasyonuyla düzenlenen ‘Empati Paneli ve PatiXmas Market’, 29 Kasım Cumartesi İstanbul Yelken Kulübü’nde. Sabah 10.30’dan akşam 22.30’a kadar sürecek etkinlikte uzmanlar güncel yasal düzenlemelerden, hayvan hakları ihlallerine karşı atılabilecek adımlardan bahsedecek. Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği, El Ele Hayat Derneği ve ENCANDER temsilcileri dayanışma hikâyelerini aktaracak. Köpek davranış uzmanı Gökçen Yücekaya çocuklar için ‘Köpeklerle İletişim Kurma’ atölyesi düzenleyecek. Market alanıysa ziyaretçilere yılbaşı atmosferi sunacak. Etkinlikte barınak ve sokak hayvanlarına gelir sağlayacak yiyecek ve tasarım stantları da olacak.

patiletisim@gmail.com