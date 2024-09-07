Kedi köpek gibi didişmek için tekrar yan yana

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Bugüne kadar nice grup dağıldı, nicesi tekrar bir araya geldi ama hiçbiri Oasis’in 2025’te birleşip bir dizi konser vereceği haberi kadar patırtı koparmadı. Biletlerin satışa çıktığı gün olaylar öyle bir karıştı ki Avrupa Komisyonu devreye girmek zorunda kaldı. 15 yıl sonra gerçekleşen birleşmeyle ilgili sıcak haberleri en sona bırakıp geçmişe dönelim... Kuşağının en iyi İngiliz grubu olan Oasis’in sırrı herkese hitap etmeleriydi. Kendilerine özgü tarzlarıyla kaba saba bir çekicilikleri vardı. ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back in Anger’ gibi hitlere imza attılar. Dağıldıklarında geriye İngiltere listelerinde zirveye yerleşen 7 albüm ve ilk 10’a giren 23 tekli kaldı.

Şimdi Noel-Liam Gallagher kardeşleri ayrılma noktasına getiren olaylara göz atalım. Ne de olsa tekrar bir araya gelmeleri, birbirlerinden hiç hazzetmeyen kardeşlerin bir daha kavga etmeyecekleri anlamına gelmiyor.

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◊ Noel, Liam’dan

6 yaş büyük. İki kardeş Manchester’da aileleriyle yaşarken aynı yatak odasını paylaşırlar. Liam bir gece odaya gelir ve ışığı açmak için düğmeyi arar, bulamaz. O sinirle Noel’in müzik setine işer. Bu, ikilinin belki de bilinen ilk kavgası.

◊ 1994’ün nisan ayında NME dergisine bir röportaj verirler. Bu sırada hangisinin daha rock’n roll olduğuna ilişkin tartışma alevlenir. Röportaj iki kardeşin birbirine hakaret ettiği bir kavgaya dönüşür. Bu tartışmanın kaydı bir yıl sonra 14 da-

kikalık bir tekli olarak, Oas*s ‘Wibbling Rivalry’ (Saçma Sapan Tartışma) adıyla yayımlanır (İnternetten dinleyebilirsiniz).

◊ Aynı yıl ABD turnesinde Liam ‘Live Forever’ı söylerken Noel’e sataşmak için şarkının bazı sözlerini değiştirip “Belki de neden burnunu karıştırdığını gerçekten bilmek istemiyorum” der. Ve ardından tefle kardeşinin kafasına vurur ve sahneyi terk eder. Noel ertesi gün gruptan ayrılır ama bu ayrılık kısa sürer.

◊ 1995’te Liam bir barda tanıştığı bir grup yabancıyı Noel’in çalışmasını izlemek için stüdyoya getirir. İkilinin tartışması Noel’in Liam’ın kafasına kriket sopasıyla vurmasıyla sona erer.

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◊ 2002’de NME dergisine verdiği söyleşide Noel, kendisine Liam’ın polisle tartıştığı ve birkaç dişinin kırıldığı söylendiğinde hissettiklerini “Tek umursadığım onun hâlâ şarkı söyleyebilmesiydi” diyerek açıklar.

◊ 2005’te bu kez Spin dergisine verdiği röportajda Noel, Liam için şunları söyler: “Aslında benden ölümüne korkuyor. Onun zihnini okuyabiliyorum. Ve onunla artık rafa kaldırılmış bir atari oyunu gibi oynayabiliyorum. Ona kendisinin olduğunu düşündüğü ama aslında benim olan kararlar aldırabiliyorum.”

◊ Ayrılma kararı almadan bir yıl önce Noel, bir gazetede daha önce yayımlanan bir söyleşiye ithafen “Bu söyleşilerdeki adamın kim olduğunu bilmiyorum. Havalı görünüyor. Oysa son 18 yıldır birlikte olduğum adam tam bir mankafa” der.

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◊ Yıllar süren çekişmelerin ardından grup 2009’da Rock en Seine festivalinde çalmaya hazırlanırken Noel Gallagher hayranlarına yazdığı mesajda şunları söyler: “Biraz üzüntü biraz da büyük bir rahatlamayla bu gece Oasis’ten ayrılıyorum.”

Dinamik fiyatlandırma komisyonda

Oasis biletlerinin satışa çıktığı platform Ticketmaster’ın dinamik fiyatlandırma yöntemi Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı. Dinamik fiyatlandırma yönteminde gelen talebe göre bilet fiyatı da artıyor. Başlangıçta 150 pound olarak açıklanan Oasis biletleri de saatler içinde 350 pound’a kadar çıktı. Bu da bilgisayar başında bilet almak için saatlerce bekleyen grubun hayranlarının isyanına yol açtı. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) da daha önce konuyla ilgili acil inceleme başlattığını açıklamıştı. Konserlerde dinamik fiyatlandırma ABD’de yaygın olsa da İngiltere ve Avrupa için nispeten yeni bir uygulama. Ed Sheeran ve Taylor Swift son turnelerinde dinamik fiyatlandırma yöntemini kullanmamaya karar vermişti.